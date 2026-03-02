È ripreso il lavoro degli azzurri, che guardano già al prossimo appuntamento di campionato, quello in programma mercoledì sera alle ore 20 allo stadio San Nicola di Bari. Una gara tutt’altro che semplice, perché nonostante la posizione di classifica della squadra pugliese, attualmente penultima, l’Empoli andrà ad affrontare una formazione reduce da una vittoria esterna molto importante contro la Sampdoria e quindi rinvigorita sia dal punto di vista mentale che ambientale. Il Bari è alla ricerca di punti pesanti per provare a risalire da una situazione delicata, e questo rende il contesto ancora più insidioso. Di contro, l’Empoli ha un bisogno altrettanto urgente di ritrovare il successo. La vittoria manca ormai da otto partite e, soprattutto, la classifica alle spalle si sta accorciando in maniera sensibile. Per questo servirà una prestazione di grande spessore, attenta, concreta e senza lasciare nulla al caso, in una gara che rischia di avere un peso specifico superiore a quanto la graduatoria potrebbe raccontare.

La notizia positiva arriva dai rientri di due pedine fondamentali per l’equilibrio della squadra e del centrocampo. Magnino ed Elia hanno scontato il turno di squalifica e tornano a disposizione di Alessio Dionisi. Entrambi sono seri candidati a una maglia da titolare, elemento che potrebbe restituire maggiore solidità e intensità soprattutto nella zona centrale del campo. Resta da capire se, trattandosi di un turno infrasettimanale e con un nuovo impegno ravvicinato all’orizzonte, ancora in trasferta a Catanzaro, il tecnico azzurro deciderà di adottare un minimo di turnover. In difesa non è da escludere l’impiego di Curto, che potrebbe far rifiatare uno tra Guarino e Obaretin. In avanti possibile un nuovo avvicendamento tra Fila e Nasti, mentre appare difficile pensare, almeno in questo momento, a una rinuncia a Steven Shpendi, riferimento offensivo imprescindibile per atteggiamento e continuità. Occhi puntati anche su Edoardo Saporiti, giocatore che, al netto di un infortunio che ne ha condizionato la parte centrale della stagione, ha sempre risposto presente quando chiamato in causa. Non è escluso che possa arrivare per lui una nuova occasione dal primo minuto, e in questo senso sarà interessante capire se Dionisi vorrà modificare qualcosa a livello di assetto tattico oppure impiegarlo da mezzala, soluzione già vista in alcuni spezzoni.

Tutte valutazioni che verranno fatte tra oggi e domani, nei due allenamenti effettivi che precederanno la gara in Puglia. Sedute che, come da prassi, si svolgeranno a porte chiuse e che serviranno a definire gli ultimi dettagli di una sfida che, per l’Empoli, rappresenta un vero crocevia.