E’ Brando Moruzzi l’MVP della 27a giornata della Serie BKT. L’esterno sinistro di Empoli e Under 21 ha infatti totalizzato numeri importanti sia nella fase propositiva dell’azione che difensiva di contrasto delle avanzate del Cesena.

Il classe 2004 di Firenze, che Dionisi ha già scherato 21 volte quest’anno e che vanta anche due gettoni con gli azzurrini di Baldini, è stato infatti uno dei soli due calciatori in questo turno, l’altro è il centrocampista del Frosinone Giacomo Calò, ad aver effettuato quattro conclusioni verso la porta avversaria e portato altrettante volte compagni di squadra alla conclusione.

Ha inoltre effettuato 14 cross su azione, almeno tre più di ogni altro calciatore nella 27a, cinque dei quali hanno servito i propri attaccanti, altro record di giornata.

Brando Moruzzi ha intercettato infine quattro palloni nella gara con il Cesena, meglio di ogni altro calciatore nel weekend, ed è stato il giocatore dei toscani con più contrasti effettuati (tre).

Lega Serie B