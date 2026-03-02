Sono in vendita i biglietti del settore ospiti dello stadio San Nicola di Bari per Bari-Empoli, ventottesima giornata del Campionato di Serie BKT 2025/26, in programma mercoledì 4 marzo alle ore 20.00.

I biglietti per il settore ospiti (capienza 1290 posti) sono disponibili al prezzo di 20,00 € + 1 € di diritti di prevendita nei punti vendita del circuito TicketOne e online sul sito web sscbari.ticketone.it; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

Come da indicazioni delle autorità competenti, la vendita dei biglietti per il settore ospiti è consentita esclusivamente ai residenti nella Provincia di Firenze e contestualmente, sempre per i residenti nella provincia di Firenze è vietata la vendita dei biglietti dei settori locali (con deroga su tessera per i possessori della SSC BARI FAN CARD)

La vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente martedì 3 marzo alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Bari se sprovvisti di tagliando. Per l’acquisto dei biglietti sarà considerato come documento valido la carta d’identità in corso di validità (originale o fotocopia), poiché è l’unico documento riportante sempre la città di residenza.

COME ARRIVARE AL SAN NICOLA – Procedere sull’autostrada A14 in direzione Taranto, uscita Bari Sud. Procedere quindi allo svincolo Bari/Bari centro/aeroporto Bari/Brindisi/Foggia, quindi svincolo Bari tangenziale/Stadio/Bari centro/aeroporto/Interporto ed infine proseguire lungo l’E843 fino al settore ospiti, ingresso 19.

Empoli Fc