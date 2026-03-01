Si è giocata la 27a giornata di Serie B che si è aperta venerdì con due anticipi; il Monza ha battuto 2-0 l’Entella mentre il Bari è tornato al successo espugnando Genova 2-0. Nelle gare di ieri la capolista Venezia è frenata dal pari a Bolzano con il Sudtirol mentre finisce in parità tra Empoli e Cesena. In testa alla classifica Monza e Venezia con gli stessi punti. Importantissimi e sorprendenti colpacci di Padova e Reggiana; i primi vincono a Modena mentre la Reggiana vince di misura a Spezia. Oggi clamorosa vittoria del Pescara sul Palermo mentre finisce in parità tra Catanzaro e Frosinone e tra Mantova e Carrarese con la squadra di Modesta che nel finale ha fallito il rigore della possibile vittoria. Martedì e mercoledì di nuovo in campo per il turno infrasettimanale valevole per la 28a giornata.
Questi i risultati e la classifica:
MONZA-V.ENTELLA 2-0
SAMPDORIA-BARI 0-2
SUDTIROL-VENEZIA 1-1
MODENA-PADOVA 1-2
EMPOLI-CESENA 1-1
SPEZIA-REGGIANA 0-1
AVELLINO-JUVE STABIA 0-0
PESCARA-PALERMO 2-1
CATANZARO-FROSINONE 2-2
MANTOVA-CARRARESE 1-1
Obiettività da parte di giornalisti, tifosi e società: parliamo di salvezza, sano realismo.
Il Mantova ha stampato sulla traversa la possibilità di arrivare a -2.
Ora spero che il Mister non dia retta a procuratori e fantasie strane, in campo i migliori e pedalare.
La prossima scontro diretto…