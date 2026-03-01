Campionato Primavera 2

Risultati 21a giornata

EMPOLI – Avellino 2 – 1

Gol: 31′ De Michele (A) – 62′ Raballo (E) – 71′ Orlandi (E)

Benevento – Monopoli 0 3 4’ e 58’ Spano – 88’ Balasanov Crotone – Ascoli 1 1 15’ Russo (A), 30’ Goure (C) Perugia – Ternana Si gioca il 2 marzo ore 15.00 Pescara – Catanzaro 0 1 62’ Panuccio Pisa – Bari 2 1 7′ Spadavecchia (B) – 28′ Mazzantini (P) – 38′ Mocanu (P) Salernitana – Palermo 1 1 64’ Leotta (S) – 81’ autogol Anghileri (P) Spezia – Cosenza 3 2 48′ Valente (C) – 65′ Rocco (C) – 68′ Piras (S) – 74′ Del Sante (S) – 85′ Conte (S)

Classifica dopo la 21a giornata

Giocate Punti TOTALI v n n gf gs Empoli 21 49 15 4 2 49 14 Pescara 21 37 11 4 6 33 23 Catanzaro 21 34 10 4 7 24 22 Perugia 20 33 9 6 5 25 16 Avellino 21 33 8 9 4 34 29 Spezia 21 33 10 3 8 42 30 Ternana 20 32 9 5 6 37 33 Benevento 21 30 9 3 9 27 35 Pisa 21 30 7 9 5 37 27 Ascoli 21 27 6 9 6 32 29 Monopoli 21 25 7 4 10 26 37 Bari 21 21 5 6 10 25 28 Cosenza 21 20 5 5 11 21 308 Salernitana 21 19 5 4 12 20 40 Palermo 21 19 3 10 8 23 32 Crotone 21 11 1 8 12 12 34

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 20a Giornata

Catanzaro – EMPOLI 0 – 3

Gol: 34’ e 79’ Orlandi – 84’ Olivieri

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 20a Giornata

Catanzaro – EMPOLI 0 – 0

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 20a Giornata

Catanzaro – EMPOLI 1 – 3

Gol: 12’ Merlin (E) – 19’ Lopreiato (C) – 72’ Allochis (E) – 76’ Kri Bi Koffi (E)