Campionato Primavera 2
Risultati 21a giornata
EMPOLI – Avellino 2 – 1
Gol: 31′ De Michele (A) – 62′ Raballo (E) – 71′ Orlandi (E)
|Benevento
|–
|Monopoli
|0
|3
|4’ e 58’ Spano – 88’ Balasanov
|Crotone
|–
|Ascoli
|1
|1
|15’ Russo (A), 30’ Goure (C)
|Perugia
|–
|Ternana
|Si gioca il 2 marzo ore 15.00
|Pescara
|–
|Catanzaro
|0
|1
|62’ Panuccio
|Pisa
|–
|Bari
|2
|1
|7′ Spadavecchia (B) – 28′ Mazzantini (P) – 38′ Mocanu (P)
|Salernitana
|–
|Palermo
|1
|1
|64’ Leotta (S) – 81’ autogol Anghileri (P)
|Spezia
|–
|Cosenza
|3
|2
|48′ Valente (C) – 65′ Rocco (C) – 68′ Piras (S) – 74′ Del Sante (S) – 85′ Conte (S)
Classifica dopo la 21a giornata
|Giocate
|Punti TOTALI
|v
|n
|n
|gf
|gs
|Empoli
|21
|49
|15
|4
|2
|49
|14
|Pescara
|21
|37
|11
|4
|6
|33
|23
|Catanzaro
|21
|34
|10
|4
|7
|24
|22
|Perugia
|20
|33
|9
|6
|5
|25
|16
|Avellino
|21
|33
|8
|9
|4
|34
|29
|Spezia
|21
|33
|10
|3
|8
|42
|30
|Ternana
|20
|32
|9
|5
|6
|37
|33
|Benevento
|21
|30
|9
|3
|9
|27
|35
|Pisa
|21
|30
|7
|9
|5
|37
|27
|Ascoli
|21
|27
|6
|9
|6
|32
|29
|Monopoli
|21
|25
|7
|4
|10
|26
|37
|Bari
|21
|21
|5
|6
|10
|25
|28
|Cosenza
|21
|20
|5
|5
|11
|21
|308
|Salernitana
|21
|19
|5
|4
|12
|20
|40
|Palermo
|21
|19
|3
|10
|8
|23
|32
|Crotone
|21
|11
|1
|8
|12
|12
|34
–
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 20a Giornata
Catanzaro – EMPOLI 0 – 3
Gol: 34’ e 79’ Orlandi – 84’ Olivieri
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 20a Giornata
Catanzaro – EMPOLI 0 – 0
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 20a Giornata
Catanzaro – EMPOLI 1 – 3
Gol: 12’ Merlin (E) – 19’ Lopreiato (C) – 72’ Allochis (E) – 76’ Kri Bi Koffi (E)
A 9 giornate dal termine.. il vantaggio sulla seconda è rassicurante. Dopo la sconfitta alla prima giornata contro il Pisa un cammino importante che ci vede primi, 12 punti sulla seconda, più vittorie di tutti, meno sconfitte, attacco più prolifico e miglior difesa per goal subiti. Grande campionato, ma continuiamo con il motore ad alti regimi!