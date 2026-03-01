Campionato Primavera 2

Risultati 21a giornata

 

EMPOLI  – Avellino           2 – 1                                          

Gol: 31′ De Michele (A) – 62′ Raballo (E) – 71′ Orlandi (E)

 

Benevento Monopoli 0 3
4’ e 58’ Spano –  88’ Balasanov
Crotone Ascoli 1 1
15’ Russo (A), 30’ Goure (C)
Perugia Ternana    
Si gioca il 2 marzo ore 15.00
Pescara Catanzaro 0 1
62’ Panuccio
Pisa Bari 2 1
7′ Spadavecchia (B) –  28′ Mazzantini (P) – 38′ Mocanu (P)
Salernitana Palermo 1 1
64’ Leotta (S) – 81’ autogol Anghileri (P)
Spezia Cosenza 3 2
48′ Valente (C) – 65′ Rocco (C) – 68′ Piras (S) – 74′ Del Sante (S) – 85′ Conte (S)

 

Classifica dopo la 21a giornata

  Giocate Punti TOTALI v n n gf gs
Empoli 21 49 15 4 2 49 14
Pescara 21 37 11 4 6 33 23
Catanzaro 21 34 10 4 7 24 22
Perugia 20 33 9 6 5 25 16
Avellino 21 33 8 9 4 34 29
Spezia 21 33 10 3 8 42 30
Ternana 20 32 9 5 6 37 33
Benevento 21 30 9 3 9 27 35
Pisa 21 30 7 9 5 37 27
Ascoli 21 27 6 9 6 32 29
Monopoli 21 25 7 4 10 26 37
Bari 21 21 5 6 10 25 28
Cosenza 21 20 5 5 11 21 308
Salernitana 21 19 5 4 12 20 40
Palermo 21 19 3 10 8 23 32
Crotone 21 11 1 8 12 12 34

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 20a Giornata

Catanzaro – EMPOLI        0 – 3

Gol: 34’ e 79’ Orlandi – 84’ Olivieri

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 20a Giornata

Catanzaro – EMPOLI         0 – 0

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 20a Giornata

Catanzaro – EMPOLI         1 – 3

Gol: 12’ Merlin (E) – 19’ Lopreiato (C) – 72’ Allochis (E) – 76’ Kri Bi Koffi (E)

Fabrizio Fioravanti

1 commento

  1. A 9 giornate dal termine.. il vantaggio sulla seconda è rassicurante. Dopo la sconfitta alla prima giornata contro il Pisa un cammino importante che ci vede primi, 12 punti sulla seconda, più vittorie di tutti, meno sconfitte, attacco più prolifico e miglior difesa per goal subiti. Grande campionato, ma continuiamo con il motore ad alti regimi!

