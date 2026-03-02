Sarà la Sig.ra Ferrieri Caputi di Livorno l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma mercoledi sera a Bari.

Il fischietto livornese ha diretto in stagione una gara in serie A e nove in B, di cui l’ultima Avellino-Juve Stabia 0-0. Ci sono due precedenti in stagione con l’Empoli, ambedue felici: la vittoria alla prima giornata con il Padova ed il successo di Mantova. Questi sono anche gli unici precedenti storici. Sono cinque i precedenti con il Bari che con questo arbitro non ha mai trovato la vittoria ma due pari e tre sconfitte. Le squadre più dirette da Ferrieri Caputi sono il Sud Tirol ed il Frosinone con otto designazioni. Al VAR ci sarà Di Paolo di Avezzano (AQ).

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

PADOVA – SPEZIA Martedì 03/03 h. 19:00

PERRI

TRINCHIERI – LUCIANI

IV:      MIRABELLA

VAR:  CAMPLONE

AVAR:   PRONTERA

CESENA – MONZA Martedì 03/03 h. 20:00

BONACINA

SCATRAGLI – MORO

IV:      TURRINI

VAR:   AURELIANO

AVAR:    BARONI

REGGIANA – SUDTIROL Martedì 03/03 h. 20:00

ZANOTTI

CORTESE – ZEZZA

IV:       PERENZONI

VAR:  SERRA

AVAR:    VOLPI

VENEZIA – AVELLINO Martedì 03/03 h. 20:00

MUCERA

CEOLIN – MONACO

IV:     UBALDI  

VAR:   GHERSINI

AVAR:    MONALDI

VIRTUS ENTELLA – MODENA Martedì 03/03 h. 20:00

TREMOLADA

DI GIACINTO – LAGHEZZA

IV:      CREZZINI

VAR:   GIUA

AVAR:    GUALTIERI

CARRARESE – CATANZARO h. 19:00

DIONISI

CAPALDO – SANTAROSSA

IV:     DINI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: COSSO

BARI – EMPOLI h. 20:00

FERRIERI CAPUTI

SCARPA – PISTARELLI

IV:     SILVESTRI

VAR:    DI PAOLO

AVAR:     DI VUOLO

FROSINONE – PESCARA h. 20:00

DI MARCO

GALIMBERTI – RINALDI

IV:     ALLEGRETTA

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      SANTORO

JUVE STABIA – SAMPDORIA h. 20:00

COLLU

MASTRODONATO – EMMANUELE

IV:       CALZAVARA

VAR:     PATERNA

AVAR:  RUTELLA

PALERMO – MANTOVA h. 20:00

AYROLDI

FONTEMURATO – ZANELLATI

IV:       IANNELLO

VAR:     NASCA

AVAR:   DEL GIOVANE

Alessio Cocchi


