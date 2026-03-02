Sarà la Sig.ra Ferrieri Caputi di Livorno l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma mercoledi sera a Bari.
Il fischietto livornese ha diretto in stagione una gara in serie A e nove in B, di cui l’ultima Avellino-Juve Stabia 0-0. Ci sono due precedenti in stagione con l’Empoli, ambedue felici: la vittoria alla prima giornata con il Padova ed il successo di Mantova. Questi sono anche gli unici precedenti storici. Sono cinque i precedenti con il Bari che con questo arbitro non ha mai trovato la vittoria ma due pari e tre sconfitte. Le squadre più dirette da Ferrieri Caputi sono il Sud Tirol ed il Frosinone con otto designazioni. Al VAR ci sarà Di Paolo di Avezzano (AQ).
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
PADOVA – SPEZIA Martedì 03/03 h. 19:00
PERRI
TRINCHIERI – LUCIANI
IV: MIRABELLA
VAR: CAMPLONE
AVAR: PRONTERA
CESENA – MONZA Martedì 03/03 h. 20:00
BONACINA
SCATRAGLI – MORO
IV: TURRINI
VAR: AURELIANO
AVAR: BARONI
REGGIANA – SUDTIROL Martedì 03/03 h. 20:00
ZANOTTI
CORTESE – ZEZZA
IV: PERENZONI
VAR: SERRA
AVAR: VOLPI
VENEZIA – AVELLINO Martedì 03/03 h. 20:00
MUCERA
CEOLIN – MONACO
IV: UBALDI
VAR: GHERSINI
AVAR: MONALDI
VIRTUS ENTELLA – MODENA Martedì 03/03 h. 20:00
TREMOLADA
DI GIACINTO – LAGHEZZA
IV: CREZZINI
VAR: GIUA
AVAR: GUALTIERI
CARRARESE – CATANZARO h. 19:00
DIONISI
CAPALDO – SANTAROSSA
IV: DINI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: COSSO
BARI – EMPOLI h. 20:00
FERRIERI CAPUTI
SCARPA – PISTARELLI
IV: SILVESTRI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DI VUOLO
FROSINONE – PESCARA h. 20:00
DI MARCO
GALIMBERTI – RINALDI
IV: ALLEGRETTA
VAR: MAGGIONI
AVAR: SANTORO
JUVE STABIA – SAMPDORIA h. 20:00
COLLU
MASTRODONATO – EMMANUELE
IV: CALZAVARA
VAR: PATERNA
AVAR: RUTELLA
PALERMO – MANTOVA h. 20:00
AYROLDI
FONTEMURATO – ZANELLATI
IV: IANNELLO
VAR: NASCA
AVAR: DEL GIOVANE