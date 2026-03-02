I PIUI MENO
– Il rientro di Elia e Magnino– L’ambiente che troveremo
– Il ruolino casalingo del Bari– Bari rinfrancato dalla vittoria a Genova

Turno infrasettimanale insidioso per l’Empoli, che andrà a far visita al Bari. I rientri di Magnino ed Elia permetteranno a Dionisi di riavere due calciatori che si sono rivelati, nell’ultimo periodo, pedine importanti. Il Bari in casa ha ottenuto solamente tre vittorie e cinque pareggi e l’Empoli può approfittarne, se ripeterà le prestazioni messe in campo contro Palermo e Frosinone.

D’altro canto l’ambiente barese “spinge” molto e può rivelarsi davvero difficile affrontare la bolgia del San Nicola. Inoltre i padroni di casa saranno certamente con il morale più alto dopo la vittoria in casa della Sampdoria che ha rilanciato le loro speranze di salvezza.

Articolo precedenteL’arbitro di Bari-Empoli
Simone Galli
Empolese DOC e da sempre tifoso azzurro, è un amante delle tattiche e delle statistiche sportive. Entrato a far parte della redazione di PianetaEmpoli.it nel 2013, ritiene che gli approfondimenti siano fondamentali per un sito calcistico. Cura molte rubriche, tra cui i "Più e Meno" e "Meteore Azzurre.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here