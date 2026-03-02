|I PIU
Turno infrasettimanale insidioso per l’Empoli, che andrà a far visita al Bari. I rientri di Magnino ed Elia permetteranno a Dionisi di riavere due calciatori che si sono rivelati, nell’ultimo periodo, pedine importanti. Il Bari in casa ha ottenuto solamente tre vittorie e cinque pareggi e l’Empoli può approfittarne, se ripeterà le prestazioni messe in campo contro Palermo e Frosinone.
D’altro canto l’ambiente barese “spinge” molto e può rivelarsi davvero difficile affrontare la bolgia del San Nicola. Inoltre i padroni di casa saranno certamente con il morale più alto dopo la vittoria in casa della Sampdoria che ha rilanciato le loro speranze di salvezza.