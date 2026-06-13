Tommaso Baldanzi sembra essere ormai ad un passo dal diventare a tutti gli effetti un calciatore del Genoa. In queste ore, infatti, il club rossoblù e la Roma stanno lavorando per definire l’operazione che dovrebbe portare il fantasista toscano a trasferirsi a titolo definitivo dalla capitale alla Liguria. Baldanzi, del resto, aveva già vestito la maglia del Genoa nell’ultima parte della scorsa stagione, seppur con la formula del prestito. Una situazione che interessa da vicino anche l’Empoli. Come ricorderete, infatti, nel momento in cui il club azzurro cedette Baldanzi alla Roma per una cifra di 13 milioni di euro più 2 milioni di bonus, venne inserita nell’accordo anche una percentuale del 20% sulla futura rivendita del giocatore da parte della società giallorossa. Ed è proprio questo scenario che si starebbe concretizzando in queste ore.
Stando alle cifre che stanno circolando e alle quali, al momento, dobbiamo necessariamente fare riferimento, l’operazione dovrebbe chiudersi intorno ai 9 milioni e mezzo di euro. Se queste valutazioni dovessero essere confermate, all’Empoli spetterebbe una cifra vicina a 1 milione e 900 mila euro grazie alla percentuale concordata al momento della cessione alla Roma. Si tratta ovviamente di una situazione positiva per il club azzurro, che andrebbe così ad incassare ulteriori risorse economiche dopo quelle già ottenute dalla vendita del giocatore alla società capitolina. Denaro che potrebbe rappresentare un aiuto importante in vista della programmazione della prossima stagione, indipendentemente da quelle che saranno le evoluzioni sul fronte societario e dagli scenari che riguardano il futuro assetto del club.
Bella cazzata la Roma
Macché… ricordiamoci che era visto come un fenomeno qua mentre ha buttato 2 anni della sua vita tra Roma e Verona
comunque un sito riportava che l accordo tra genoa e Roma sia x un nuovo prestito stavolta con obbligo di riscatto sui 9 milioni. Se fosse così la percentuale la prendi l anno prossimo, non ora.
esatto un anno fi prestito poi il riscatto
quindi qualsiasi beneficio derivante dalla % pattuita si vedrà tra 12 mesi
ora stringere la cinghia, firmare più liberatorie possibili e sperare che nn porti le chiavi al sindaco.
un anno di stipendio per un anno al presidente e la principessa
la percentuale sarà sulla plusvalenza, non sull’intero importo… quindi molto meno
altri siti dicono sull’intero importo
Anche questo sembrava un fenomeno , dopo Roma andrà a fare la penca a Genova.
Questo era un fenomeno….
Era troppo acerbo per la Roma nel momento della cessione.
Ora ha perso tempo e anni, deve ripartire per riacquistare fiducia per sé e per chi lo prende. Comunque avere la fiducia del mister è tanta roba.
Che fretta quella cessione, chissà fra società, procuratore e anche il giocatore l’abbia voluta accelerare…..
….sempre ” Bischeri ” a Monte Boro…
dopo empoli è bene che faccin finaccia si sentono forti dopo mezza stagione fatta bene venvia venvia
Baldanzi è forte. Non si fanno tutte le giovanili azzurre in Under 17, Under 20 e Under 21 da titolare inamovibile, se non si ha talento. Con noi ha fatto 10 gol e vinto uno Scudetto Primavera, ha segnato a San Siro e allo Juventus Stadium gol decisivi. Purtroppo a Roma è stato frenato dai tanti infortuni, ma con De Rossi che stravede per lui, a Genova potrà ricominciare.
Se questo ragazzo non avesse infortuni sarebbecun top players
io ho ancora molta fiducia in lui
bravo giocatore ma tanti infortuni
de rossi mi sembra costretto a usarlo meno di quanto vorrebbe
E soldi freschi che arrivano alla family…e sperate che questi vendano si….col piffero!!! Finché la barca và….. poi dove arriverà questo non si sá !
Cioè…lo hanno pagato 13, non ha fatto un c azz alla Roma, lo svendono a 9 e ti devono dare ulteriori soldi ?
37 presenze
3 gol
5 assist
Proprio un c azz non direi