Tommaso Baldanzi sembra essere ormai ad un passo dal diventare a tutti gli effetti un calciatore del Genoa. In queste ore, infatti, il club rossoblù e la Roma stanno lavorando per definire l’operazione che dovrebbe portare il fantasista toscano a trasferirsi a titolo definitivo dalla capitale alla Liguria. Baldanzi, del resto, aveva già vestito la maglia del Genoa nell’ultima parte della scorsa stagione, seppur con la formula del prestito. Una situazione che interessa da vicino anche l’Empoli. Come ricorderete, infatti, nel momento in cui il club azzurro cedette Baldanzi alla Roma per una cifra di 13 milioni di euro più 2 milioni di bonus, venne inserita nell’accordo anche una percentuale del 20% sulla futura rivendita del giocatore da parte della società giallorossa. Ed è proprio questo scenario che si starebbe concretizzando in queste ore.

Stando alle cifre che stanno circolando e alle quali, al momento, dobbiamo necessariamente fare riferimento, l’operazione dovrebbe chiudersi intorno ai 9 milioni e mezzo di euro. Se queste valutazioni dovessero essere confermate, all’Empoli spetterebbe una cifra vicina a 1 milione e 900 mila euro grazie alla percentuale concordata al momento della cessione alla Roma. Si tratta ovviamente di una situazione positiva per il club azzurro, che andrebbe così ad incassare ulteriori risorse economiche dopo quelle già ottenute dalla vendita del giocatore alla società capitolina. Denaro che potrebbe rappresentare un aiuto importante in vista della programmazione della prossima stagione, indipendentemente da quelle che saranno le evoluzioni sul fronte societario e dagli scenari che riguardano il futuro assetto del club.