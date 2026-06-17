Mentre in casa Empoli si continua a lavorare sotto traccia per individuare il successore di Fabio Caserta, dalla Sicilia arrivano indiscrezioni che meritano attenzione. Pietro De Giorgio, tecnico reduce dall’esperienza al Potenza e ad oggi uno dei profili più spendibili per la panchina azzurra, sarebbe infatti entrato con forza nei radar del Catania. Il club rossazzurro, tra i più ambiziosi e strutturati economicamente dell’intera Serie C, sta cercando il nuovo allenatore per rilanciare l’assalto alla promozione. Nelle scorse settimane sembrava che la scelta potesse ricadere proprio su Fabio Caserta, ma secondo quanto riferito dai colleghi che seguono da vicino le vicende etnee la trattativa avrebbe registrato un netto rallentamento, tanto da non essere più considerata la pista principale. Ed è qui che entra in gioco De Giorgio. Il nome dell’ex tecnico del Potenza starebbe guadagnando posizioni nelle preferenze del Catania e, qualora la società siciliana decidesse di affondare il colpo, potrebbe nascere una concorrenza tutt’altro che banale anche per l’Empoli.

Per quanto di ufficiale non ci sia niente da nessuna parte va però aggiunto un elemento. Sempre secondo le informazioni che arrivano dalla Sicilia, De Giorgio non sarebbe l’unico candidato preso in considerazione. Nelle ultime ore sta infatti trovando conferme anche il nome di Aimo Diana, tecnico di esperienza e profilo particolarmente gradito in casa rossazzurra. Ad oggi non ci sono ancora decisioni definitive né da una parte né dall’altra. Però, se davvero il Catania dovesse accelerare su De Giorgio, per l’Empoli potrebbe arrivare un ostacolo in più in una corsa alla panchina che, almeno per il momento, continua a consumarsi lontano dai riflettori.