La notizia è emersa nella giornata di ieri attraverso alcuni siti specializzati e testate vicine alla Lazio. Il club biancoceleste avrebbe infatti messo nel mirino due giovani di prospettiva del settore giovanile azzurro, in quella che, potenzialmente, potrebbe rappresentare un’operazione simile a quella già conclusa nei mesi scorsi con l’Atalanta. I nomi sono quelli di Jacopo Landi, fresco campione d’Italia Under 17 e indicato come uno dei possibili punti di forza della Primavera di Andrea Filippeschi nella prossima stagione, e di Christian Bagordo, centrocampista che lo scorso anno ha disputato il campionato Primavera dividendosi tra Empoli e Cremonese. Proprio Bagordo era rientrato nell’operazione di gennaio che aveva portato Raballo in azzurro.

Al momento non sono noti i dettagli dell’eventuale operazione. Soprattutto non è chiaro quale possa essere la valutazione economica che la Lazio sarebbe disposta a mettere sul tavolo, aspetto che, inevitabilmente, rappresenterebbe il principale ago della bilancia in un’eventuale trattativa. È del tutto normale che una società come la Lazio, così come altri club di primo piano, osservi con attenzione i migliori prospetti del vivaio empolese. L’Empoli continua infatti a rappresentare una delle realtà più apprezzate in Italia per la valorizzazione dei giovani. Proprio per questo motivo sarà interessante capire quale sarà l’orientamento del club di Monteboro. Al di là della legittimità di qualsiasi interesse di mercato, questa vicenda potrebbe anche offrire un’indicazione su quello che sarà il percorso societario nei prossimi mesi, soprattutto in relazione alle note vicende legate all’eventuale ingresso di un nuovo socio.

Una cosa, infatti, è la possibile cessione di elementi già affermati della prima squadra, operazioni che rientrano nelle normali dinamiche del mercato. Un’altra sarebbe privarsi di ragazzi che rappresentano il futuro del settore giovanile e che potrebbero costituire il patrimonio tecnico dell’Empoli negli anni a venire. Per il momento, però, siamo soltanto nel campo delle indiscrezioni. Non risultano sviluppi concreti né trattative definite. Saranno le prossime giornate a chiarire se l’interesse della Lazio si tradurrà in qualcosa di più oppure se Landi e Bagordo proseguiranno il loro percorso di crescita con la maglia azzurra.