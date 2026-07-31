Domani, alle ore 18, sul campo di Petroio andrà in scena la terza amichevole del precampionato 2026-2027 dell’Empoli. Dopo aver affrontato il Castelfiorentino, formazione di Promozione, e la Virtus Entella (serie B), superata per 1-0 grazie alla rete di Monaco, gli azzurri incroceranno lo Spezia. Ricordiamo ancora che la gara non sarà aperta al pubblico. L’ultimo precedente tra le due squadre è ancora ben presente nella memoria dei tifosi azzurri: l’1-1 del “Picco”, una gara estremamente complicata per l’Empoli, risolta soltanto nel recupero grazie al calcio di rigore trasformato da Saporiti, un punto che si rivelò poi prezioso nel computo finale.

Essendo una gara amichevole ci sarà inevitabilmente spazio per esperimenti e rotazioni. Le valutazioni della vigilia si basano quindi sulle indicazioni arrivate dagli allenamenti della settimana e su quello che potrebbe essere l’undici iniziale più vicino alle idee di Guido Pagliuca, tenendo conto della rosa attualmente a disposizione e delle assenze. Sicuramente non saranno della partita Elia, Degli Innocenti e Ceesay. A questi dovrebbe aggiungersi anche Belardinelli, che sembra destinato a non essere convocato. Il modulo di riferimento sarà ancora il 3-5-2. Sugli esterni, complici le assenze, dovrebbero trovare spazio Egan sulla corsia destra e Babalola su quella sinistra, con quest’ultimo che, almeno al momento, appare il principale sostituto di Ceesay. In mezzo al campo Yepes dovrebbe agire da regista, affiancato da Magnino e da uno tra Saporiti e Biondini nel ruolo di mezzala. Per quanto riguarda la porta, è probabile che Perisan e Seghetti si dividano un tempo ciascuno. Cercheremo di capire, al termine della gara, se inizieranno a delinearsi delle gerarchie più precise anche per il ruolo di portiere.

Davanti a loro la linea difensiva dovrebbe essere composta da Curto, Guarino e Tosto, il terzetto che in questa fase della preparazione sembra offrire le maggiori garanzie. In attacco le opzioni sono diverse. La sensazione è che si siano delineate due coppie: da una parte Distefano e Monaco, dall’altra Bianchi e Popov. In quest’ultima potrebbe alternarsi anche Shpendi, che con ogni probabilità prenderà parte all’amichevole disputando una parte della gara. L’attaccante albanese continua infatti a seguire un programma di gestione dal punto di vista fisico-atletico e, al tempo stesso, resta uno dei principali candidati a lasciare l’Empoli nel corso dell’ultima parte del mercato estivo. Capiremo quindi se Pagliuca confermerà le indicazioni emerse durante gli allenamenti, proponendo fin dall’inizio l’undici visto lavorare insieme negli ultimi giorni, oppure se preferirà mescolare maggiormente le carte per raccogliere ulteriori indicazioni utili allo sviluppo del suo progetto tecnico.

QUI SPEZIA – Le aquile bianconere, guidate quest’anno da quel Turati che è stato anche nel nostro specifico toto-allenatore, dovrebbero adottare come modulo il 4-2-3-1. Ipotizzando un inizio di gara con la formazione ad oggi titolare dovremmo vedere questo undici: Sarr; Vignali, Mateju, Hristov, Capolupo; Cassata, Joselito; Cannavò, Adamo, Bandinelli; Mazzocchi.