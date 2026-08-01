Fonti turche darebbero per concluso l’affare fra l’Empoli e il Samsunspor, ambizioso club militante in Super Lig e guidato dal tedesco Thorsten Fink. Si attenderebbe solo l’annuncio ufficiale dei biancorossi, con l’accordo che sarebbe stato trovato già nella tarda serata di ieri. Non sono trapelate al momento indiscrezioni sui dettagli del contratto del difensore azzurro nè sulla cifra che entrerebbe nelle casse della società di Monteboro.
Ricordiamo che su Guarino c’erano voci di interesse da parte di Bologna, Frosinone e Cagliari anche se nelle ultime giornate non si era più tornati a parlare di queste. Assieme a Shpendi, il difensore barese rappresenta sicuramente uno dei gioielli che l’Empoli ha in vetrina e destinati con grande probabilità a lasciare l’azzurro in questa sessione di mercato. Vedremo nelle prossime ore l’eventuale evoluzione e gli eventuali dettagli. In teoria Guarino questa sera dovrebbe essere in campo con l’Empoli per l’amichevole contro lo Spezia.
Qualche stagione fa era stato Riccardo Saponara a esplorare il calcio turco, militando per una breve parentesi del suo finale di carriera nell’Ankaragücü, mentre si è chiusa lo scorso Giugno l’esperienza al Gençlerbirliği del giocatore più amato dai carrozzieri empolesi: Mbaye Niang.
Da cedere assolutamente, il problema è quanti soldi poi verranno reinvestiti per rinforzare la squadra. Credo zero
Niang .. il giocatore più amato dai carrozzieri empolesi !
😀😀😀😀😀😀😀
Livello alto di giornalismo.
Ma dai una battuta simpatica e smettila di attaccare tutto e tutti
Te sei veramente il frustrato numero 1 di questo sito: ma che vita di mxrda devi avere per non riuscire a farti una risata su nulla e criticare su tutto?! Ma perchè non ti bannano? Tanto sei un troll buono solo a provocare da dietro una tastiera.
Ragazzi speriamo anche in Yepes al Cesena dai , si arriva ai play off …
ma chi lo vuole
Sono davvero preoccupato qui la situazione Empoli sta sfuggendo di mano .
Perché cedere i migliori giovani e giocatori, perché questa svendita totale , ma esistono questi Americani? Io non penso che se ci fosse realmente un fondo americano permette ai corsi di vendere il nostro futuro ovvero i giovani .
Tante cessioni per poi investirli su prestiti secchi o prendere a niente i panchinari della carrarese o dello Spezia.
Situazione Stadio dal 2015 che si allungano i tempi ora si dà ascolto ai comitati composti da 4 persone o politici di opposizione ma basta .Da Como a Palermo i progetti vanno spediti e noi andiamo avanti con questo specie di Stadio fatiscente.
Anche voi giornalisti indagate sul perché siamo ridotti così, una società che ogni anno prende tanti mln dalle vendite da tifoso sono veramente preoccupato .
Se cedono anche Landi , Biondini ecc è finito l’Empoli