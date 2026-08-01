Fonti turche darebbero per concluso l’affare fra l’Empoli e il Samsunspor, ambizioso club militante in Super Lig e guidato dal tedesco Thorsten Fink. Si attenderebbe solo l’annuncio ufficiale dei biancorossi, con l’accordo che sarebbe stato trovato già nella tarda serata di ieri. Non sono trapelate al momento indiscrezioni sui dettagli del contratto del difensore azzurro nè sulla cifra che entrerebbe nelle casse della società di Monteboro.

Ricordiamo che su Guarino c’erano voci di interesse da parte di Bologna, Frosinone e Cagliari anche se nelle ultime giornate non si era più tornati a parlare di queste. Assieme a Shpendi, il difensore barese rappresenta sicuramente uno dei gioielli che l’Empoli ha in vetrina e destinati con grande probabilità a lasciare l’azzurro in questa sessione di mercato. Vedremo nelle prossime ore l’eventuale evoluzione e gli eventuali dettagli. In teoria Guarino questa sera dovrebbe essere in campo con l’Empoli per l’amichevole contro lo Spezia.

Qualche stagione fa era stato Riccardo Saponara a esplorare il calcio turco, militando per una breve parentesi del suo finale di carriera nell’Ankaragücü, mentre si è chiusa lo scorso Giugno l’esperienza al Gençlerbirliği del giocatore più amato dai carrozzieri empolesi: Mbaye Niang.