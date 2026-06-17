La Vicepresidente e Ad dell’Empoli Rebecca Corsi ha rilasciato alcune dichiarazioni all’agenzia “Adnkronos” in merito alla scelta dell’allenatore.

“La salvezza conquistata senza passare dai playout ci ha permesso di tirare il fiato e iniziare a ragionare sul futuro con un po’ più di serenità. Adesso serve lucidità. Il contratto di Fabio Caserta è vicino alla scadenza: inevitabile che la panchina sia il primo nodo da sciogliere per la prossima stagione. Il calcio è cambiato nel profondo e richiede investimenti sempre più importanti. Noi continuiamo a portare avanti il nostro modello, però è chiaro che avere al fianco nuovi partner sarebbe un aiuto notevole. Il calcio, in ogni caso, non è una scienza esatta e ci sono altre variabili. Si può programmare tutto nel migliore dei modi, ma magari a un certo punto capitano episodi che cambiano una stagione. Fa parte del gioco. Oggi ci confrontiamo con proprietà e gruppi economici di dimensioni enormi. Noi non possiamo competere su quel piano e dobbiamo cercare di essere più bravi nelle idee, nelle persone e nelle scelte. La valorizzazione dei giovani fa parte della nostra identità. E’ il modo in cui l’Empoli è cresciuto negli anni e non vogliamo cambiare strada. Negli ultimi tempi abbiamo dovuto fare i conti con risorse più limitate e siamo stati costretti a rivedere alcune strategie. Gli effetti del Covid, per una realtà come la nostra, si sono fatti sentire e non sempre è stato possibile investire. Nonostante ciò, continuiamo a vedere ragazzi interessanti emergere dal nostro vivaio ed è motivo di grande soddisfazione. La Promozione della Primavera è una bella notizia, ma soprattutto un’opportunità. I nostri ragazzi torneranno a confrontarsi ai massimi livelli per crescere, è ciò che ci interessa di più. Anche per questo la scelta dell’allenatore sarà importante. Cerchiamo una figura che sappia lavorare con i giovani e accompagnarli nel loro sviluppo, tenendo presente che la B non fa sconti a nessuno. Entusiasmo e prospettiva servono, così come esperienza e equilibrio. Per quanto riguarda lo stadio è un progetto a cui lavoriamo da tempo e che consideriamo strategico; il percorso sta andando avanti e stiamo rispettando tutti i passaggi previsti”