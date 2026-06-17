La Vicepresidente e Ad dell’Empoli Rebecca Corsi ha rilasciato alcune dichiarazioni all’agenzia “Adnkronos” in merito alla scelta dell’allenatore.
“La salvezza conquistata senza passare dai playout ci ha permesso di tirare il fiato e iniziare a ragionare sul futuro con un po’ più di serenità. Adesso serve lucidità. Il contratto di Fabio Caserta è vicino alla scadenza: inevitabile che la panchina sia il primo nodo da sciogliere per la prossima stagione. Il calcio è cambiato nel profondo e richiede investimenti sempre più importanti. Noi continuiamo a portare avanti il nostro modello, però è chiaro che avere al fianco nuovi partner sarebbe un aiuto notevole. Il calcio, in ogni caso, non è una scienza esatta e ci sono altre variabili. Si può programmare tutto nel migliore dei modi, ma magari a un certo punto capitano episodi che cambiano una stagione. Fa parte del gioco. Oggi ci confrontiamo con proprietà e gruppi economici di dimensioni enormi. Noi non possiamo competere su quel piano e dobbiamo cercare di essere più bravi nelle idee, nelle persone e nelle scelte. La valorizzazione dei giovani fa parte della nostra identità. E’ il modo in cui l’Empoli è cresciuto negli anni e non vogliamo cambiare strada. Negli ultimi tempi abbiamo dovuto fare i conti con risorse più limitate e siamo stati costretti a rivedere alcune strategie. Gli effetti del Covid, per una realtà come la nostra, si sono fatti sentire e non sempre è stato possibile investire. Nonostante ciò, continuiamo a vedere ragazzi interessanti emergere dal nostro vivaio ed è motivo di grande soddisfazione. La Promozione della Primavera è una bella notizia, ma soprattutto un’opportunità. I nostri ragazzi torneranno a confrontarsi ai massimi livelli per crescere, è ciò che ci interessa di più. Anche per questo la scelta dell’allenatore sarà importante. Cerchiamo una figura che sappia lavorare con i giovani e accompagnarli nel loro sviluppo, tenendo presente che la B non fa sconti a nessuno. Entusiasmo e prospettiva servono, così come esperienza e equilibrio. Per quanto riguarda lo stadio è un progetto a cui lavoriamo da tempo e che consideriamo strategico; il percorso sta andando avanti e stiamo rispettando tutti i passaggi previsti”
bella biondina, un mix è quello che serve, saremmo all’altezza anche questa volta ?
fai una cosa ritorna a fare i giubbotti principessa se ti riesce ma dubito sei il male dell empoli
il male dell’Empoli???
Che ha fatto di male??? Ricordati che quello che fa’, lo fa’ con il suo ,no con il tuo o con il nostro. Quindi mettiti comodo e rilassati.
e quindi ?? che si fa ?
si fa giocare la primavera al posto della prima squadra ?
dai su.. iniziamo a porre le basi per il prossimo anno che di luci se ne vedono poche e di ombre tante…
Non mi pare abbia detto questo. Ha detto chiaramente che servono anche esperienza ed equilibrio. Poi, gente, mettiamoci d’accordo….siamo tutti bravi a dire che in Italia non si fanno giocare i giovani, che si vincono le competizioni giovanili a livello europeo e mondiale e poi sbattiamo i ragazzi in serie C e in serie D e poi appena una società come l’Empoli, che tra l’altro ha sempre puntato molto sui ragazzi del proprio settore giovanile, dice che darà spazio in maniera decisa a giocatori giovani storcete tutti il naso
Lei non è minimamente credibile su niente, figuriamoci sull aspetto sportivo.
Pensasse ai dj e alle cene di san valentino.
Forza Empoli
Ti spiego se un sistema tutto uguale te fai diverso e toppi si nota di più ed e più rischioso …
all’estero anche se fosse un 50%e 50% il rischio e meno…
troppi giovani tutti insieme o sono forti , forti o rischi anche di peggiore i giovani vorrei spiegartelo meglio , e un rischio che so prende e già questo anno ti andata bene , secondo me come ha fatto il Frosinone e il giusto mix..
questi non mollano. tengono l Empoli in ostaggio per i propri interessi .
Ascolta, te fiorentino pensa ai Commisso
Sono d’accordo Paolo, ma oltretutto non facciamo “l’Empoli”, tutti gli anni squadra nuova, non puntiamo sui giovani Popov/Fila…. Venderemo tutti anche quest’anno, e poi se non abbiamo soldi, perché lo scorso anno abbiamo fatto una squadra con il quinto o sesto, non mi ricordo bene, monteingaggi della categoria?
Il Frosinone sotto traccia ha venduto quote societarie.
Qui sono 2 anni che questi di monteboro pubblicamente piangono miseria dicendo che hanno bisogno che da soli non c’è la fanno più.
Se volevano veramente vendere e fare il bene dell Empoli lo avrebbero già fatto da molto.
Dovete sparire.
ancora non ha venduto niente. Siamo alle chiacchiere come noi.
E nulla ormai si è capito che non vendono…ennesima presa per i fondelli. Segno della croce per il futuro…
in effetti tra le parole, ha detto questo…. il socio è di entità virtuale che non si materializza…. 🤦
sparite dall’ Empoli calcio voi echi vi protegge
Stirpe aveva soldi anche prima di prendere il Frosinone, questi qua ci hanno guadagnato con l’Empoli. E’ normale che non vogliano mollare il balocchino.
Chi altro gli da 1 milione di stipendio annuale sull’unghia a lui e poco più della metà a lei, per parlare delle posizioni più “sostanziose”?
Se vendevano a condizioni “normali” avrebbero avuto la fila…Ma “rebus sic stantibus” comincio a pensare anche io che resterà tutto com’è.
Il problema è che se non cambia qualcosa e continuano a puppare da quella mammella alla fine la vacca ,da grassa che era una volta non solo smungerà sempre di più ma alla fine tirerà le cuoia.
ma lo sai che io pensavo che lo facessero per divertissi e magari ci perdessero pure qualcosina?
comunque se anche fosse un milioncino, unne’ mica tanto, dai
chissa’ quanti milioncini di lire hai guadagnato anche te
Per me in effetti son briciole.Di solito una cifra simile la devolvo annualmente alla mia dieta etilica(scherzo ovviamente).
meno male che hai precisato che scherzi
ma lo sai che li’ per li’ ero in pensiero per te?
un bere eh?
Verità assolute, Nicola
E ricordate che gli è andata di lusso con la primavera che è stata promossa..
15 punti dalla seconda, tanto di lusso non mi sembra
Leggendo tra le righe di questa intervista sembra che il discorso socio/acquisizione sia marginale, in secondo piano.
Io non sono del partito della critica a priori e mi piace dare tempo soprattutto per cose complesse.
Però così sa veramente di presa in giro…
Mi sa tanto che la signorina l’osso non lo molla e data la gestione degli ultimi anni c’è da stare poco tranquilli
Quando nell’osso c’è ancora da rosicchiare non si molla , secondo me vogliono l’uovo e la gallina .
Scusate non vorrei essere antipatico …
ma questa intervista e vecchia ?o dove è stata presa hanno fatto coppia e incolla? …
o e un copione che e sempre uguale , però è troppo simile ad altri anche nella scrittura…
e’ vero, anche la foto e’ vecchia
la figliola un cia’ le dita tatuate
pero’ lo stefanelli non me lo spiego
ah, ecco, se l’era fatta col pennarello i tatuaggi alle dita quando l’ho vista alla tv anni fa
se guardi bene c’è l’ha cieco….
e poi che si parla anche di gossip in questo sito, non lo sapevo.
C’è n’è sono tanti malati di mente..
che infanzia difficile avete avuto fra tutti…
Leggete bene quello che ha detto, è nell’interesse dell’Empoli.
Se sbagliano, i primi a rimetterci è proprio la società.
Perché? Perché quei soldi sono suoi…
ma stai parlando dell’empoli oppure dell’arezzo??? forza empoli anche con il sudicio davanti casa
Oltre tutto dell’intervista che ha fatto a Adnkronos non ha messo la parte più importante dove dice quello che dico io da tempo ….
“Il percorso sta andando avanti e stiamo rispettando tutti i passaggi previsti. Nei prossimi mesi prenderà forma la società che seguirà l’intervento e poi la gestione dell’impianto. È un progetto a cui lavoriamo da tempo e che consideriamo strategico. Oggi uno stadio non è soltanto il luogo dove si gioca la partita della domenica. È uno strumento che può aiutare una società a crescere, programmare e diventare più solida. In Italia siamo in ritardo rispetto ad altri Paesi, ma sono fiduciosa”.
questa parte l’ho già letta sembra presa da varie interviste …
Praticamente sullo Stadio non dico le so a memoria ma poco ci manca…
Avete capito ora cosa intende per fondi …
e ben chiaro ? o non vi va bene neache quello che dicano ?
perché se lo dico io sembra spari caxxate !
comunque tutto quello che scrivo e in qualche maniera riportato e mi sarei stancato di essere preso per un cazzaro !
Questo e per
Zanzara che dice alta finanza
per Dippe che dice sono ingegnere
Biancazzurro Architetto …
Io in qualche maniera riporto quello che trovo se poi sono minchia,te , chi non le dice ? in 11 anni di Stadio saranno peggio le mie o quelle dette pubbliche?