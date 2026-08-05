L’asse Empoli-Fiorentina continua a scaldarsi e, dopo Lapo Deli (si attende il suo arrivo), potrebbe presto portare in azzurro anche Gianmarco Angiolini. Le sensazioni raccolte nelle ultime ore sono positive: le parti potrebbero aver trovato un’intesa e il classe 2007, reduce dalla vittoria dello Scudetto Primavera con la formazione viola, è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Empoli. Da Monteboro dunque, si continua a guardare con grande attenzione al vivaio della Fiorentina.

Angiolini è un attaccante, nato come seconda punta ma capace di interpretare più ruoli nel fronte offensivo. Tecnicamente è un giocatore di ottima qualità, bravo a ricevere tra le linee, a legare il gioco e ad associarsi con i compagni grazie ad un controllo orientato pulito e ad una spiccata visione. Più rifinitore che centravanti d’area, ama muoversi liberamente per creare superiorità numerica e mettere in difficoltà le difese avversarie. Dal punto di vista tattico, l’eventuale arrivo del giovane viola offrirebbe diverse possibilità a Pagliuca. Nel 3-5-2 potrebbe agire da seconda punta accanto ad un riferimento più fisico, sfruttando la libertà di abbassarsi tra le linee e dialogare con i centrocampisti. Ma è soprattutto nel 3-4-2-1, sistema che il tecnico azzurro ha già dimostrato di apprezzare come variante, che Angiolini potrebbe esaltare le proprie caratteristiche, occupando una delle due posizioni alle spalle del centravanti, con licenza di svariare e creare gioco negli ultimi trenta metri.

Parliamo di un profilo ancora molto giovane, classe 2007, ma sul quale la Fiorentina ha investito negli ultimi anni, tanto da accompagnarlo fino alla conquista del titolo di campione d’Italia Primavera. Adesso potrebbe essere l’Empoli a rappresentare il primo vero banco di prova nel calcio dei grandi, in quella che per l’Empoli – se dovesse maturare la situazione – sarebbe una vera scommessa. Il ragazzo ieri sera ha rilasciato il classico post di saluto alla Fiorentina, le prossime ore ci racconteranno di più-