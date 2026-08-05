L’asse Empoli-Fiorentina continua a scaldarsi e, dopo Lapo Deli (si attende il suo arrivo), potrebbe presto portare in azzurro anche Gianmarco Angiolini. Le sensazioni raccolte nelle ultime ore sono positive: le parti potrebbero aver trovato un’intesa e il classe 2007, reduce dalla vittoria dello Scudetto Primavera con la formazione viola, è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Empoli. Da Monteboro dunque, si continua a guardare con grande attenzione al vivaio della Fiorentina.
Angiolini è un attaccante, nato come seconda punta ma capace di interpretare più ruoli nel fronte offensivo. Tecnicamente è un giocatore di ottima qualità, bravo a ricevere tra le linee, a legare il gioco e ad associarsi con i compagni grazie ad un controllo orientato pulito e ad una spiccata visione. Più rifinitore che centravanti d’area, ama muoversi liberamente per creare superiorità numerica e mettere in difficoltà le difese avversarie. Dal punto di vista tattico, l’eventuale arrivo del giovane viola offrirebbe diverse possibilità a Pagliuca. Nel 3-5-2 potrebbe agire da seconda punta accanto ad un riferimento più fisico, sfruttando la libertà di abbassarsi tra le linee e dialogare con i centrocampisti. Ma è soprattutto nel 3-4-2-1, sistema che il tecnico azzurro ha già dimostrato di apprezzare come variante, che Angiolini potrebbe esaltare le proprie caratteristiche, occupando una delle due posizioni alle spalle del centravanti, con licenza di svariare e creare gioco negli ultimi trenta metri.
Parliamo di un profilo ancora molto giovane, classe 2007, ma sul quale la Fiorentina ha investito negli ultimi anni, tanto da accompagnarlo fino alla conquista del titolo di campione d’Italia Primavera. Adesso potrebbe essere l’Empoli a rappresentare il primo vero banco di prova nel calcio dei grandi, in quella che per l’Empoli – se dovesse maturare la situazione – sarebbe una vera scommessa. Il ragazzo ieri sera ha rilasciato il classico post di saluto alla Fiorentina, le prossime ore ci racconteranno di più-
praticamente si vende i nostri giovani per prendere in prestito quelli della Fiorentina.
sarebbe l ora di comprare giocatori di categoria per provare a salvarci …
A parte ho letto a titolo definitivo, ma poi si vedrà.
Si vende i giovani e non va bene, si compra i giovani e non va bene, si compra i “vecchi ‘e non va bene…
Comunque non è il caso distinguerli se sono bravi o non fanno il caso nostro?
Tra l’ altro, mi ricordo di un tuo post su Distefano, in cui dicevi che potenzialmente è superiore a Sphendi…. Io ho incrociato le dita sperando che sia vero, però……
È bravino, ma è un trequartista. Non ha niente della seconda punta tanto che pure adattarlo a quel ruolo è parecchiocomplicato. Se giochiamo con un 3-5-2 classico non serve secondo me.
la Viola ci ha investito….lo scorso campionato è partito sempre dalla panchina Valore di mercato transfermarkt 25.000 euro
se son rose fioriranno
Dalla faccia mi ricorda Signori…Ha segnato in u17 ed in u18. Purtroppo non si sa nè si può sapere la riuscita di un giovane esordiente tra i professionisti. Io onestamente non comprendo la vendita dei nostri giovani se non finalizzata ad acquisire elementi di categoria ed esperienza, dato che , se avessimo voluto strutturare una squadra coi giovani avremmo potuto benissimo usare i nostri che non sono inferiori a quelli viola. Non capisco questa strategia e la leggo con un’unica chiave di lettura, ovvero spendere il meno possibile e farci il busco. Effettivamente se è vero che anche il fondo ha interessi ad investire solo nelle infrastrutture, che ormai il nostro beatoamato pensa solo al busco, chi ci pensa al futuro sportivo di questa squadra? Magari sbagliamo, ci preoccupiamo per niente ma siamo anche tifosi e siamo noi in primis che abbiamo a cuore le sorti sportive della nostra squadra.
Purtroppo nessuno della stampa locale ha mai sollevato un dubbio e non ha mai cercato di fare chiarezza.
Una volta in queste pagine pochi erano i dissidenti, ma adesso anche tra i moderati si sta insidiando ben più di un legittimo dubbio. Poi se volete imbrigliare in censure o criticare chi si esprime liberamente e nel rispetto di tutti, fate pure, ma questo è lo stato dell’arte..
S’è preso il Nino D’Angelo del calcio…..🤣🤣
vero🤤🤤🤤🤤🤤
Questo sistema mi fa schifo.
siamo la succursale di Firenze stiamo peggiorando giorno dopo giorno a monteboro c’è troppo caldo usate i condizionatori rimbambiti
acquisto per la primavera giusto?