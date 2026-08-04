Si pubblica di seguito, la composizione dei gironi dei Campionati Nazionali Under 17, Under 16 e Under 15 Serie A e B, stagione sportiva 2026/27.
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Inizio Campionato Under 17 Serie A e B domenica 6 settembre 2026.
Inizio Campionati Under 16 e Under 15 Serie A e B domenica 13 settembre 2026.
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|GIRONE A (13 squadre)
Bologna FC
Carrarese Calcio 1908
Cesena FC
US Cremonese
Genoa Cricket and FC
Juventus FC
Modena
Parma
Pisa Sporting Club
UC Sampdoria
US Sassuolo Calcio
Torino FC
Virtus Entella
|GIRONE B (13 squadre)
Atalanta Bergamasca Calcio
Cagliari Calcio
Calcio Padova
Como 1907
Fussball Club Sudtirol
Hellas Verona FC
FC Intermazionale Milano
LR Vicenza
Mantova 1911
AC Milan
AC Monza
Udinese Calcio
Venezia FC
|GIRONE C (14 squadre)
SS Arezzo
Ascoli Calcio FC 1898
US Avellino 1912
Benevento Calcio
US Catanzaro 1929
Empoli FC
ACF Fiorentina
Frosinone Calcio
SS Juve Stabia
SS Lazio
US Lecce
SSC Napoli
Palermo FC
AS Roma
Con la Under 17 l’Empoli giocherà la prima gara il 6 settembre in casa da Campione d’Italia con il Catanzaro
Con l’Under 16 e Under 15 giocherà la prima gara il 13 settembre a Lecce
speriamo d essere almeno 11…sennò si prenderà partita persa
Se c’è qualcuno che ha un minimo mercato meglio nn farci affidamento.
tra tutti quelli che commentano qui, ci sono under 20 arruolabili? a.a.a. cercasi, astenersi perdi tempo, grazie.
Seee.. sono tutti boomer che seguono gli hater come pecoroni.. i giovani ci sono e sono anche bravi, faremo dei grandi campionati, dalla primavera in giù!