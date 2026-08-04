Si pubblica di seguito, la composizione dei gironi dei Campionati Nazionali Under 17, Under 16 e Under 15 Serie A e B, stagione sportiva 2026/27.

Inizio Campionato Under 17 Serie A e B domenica 6 settembre 2026.

Inizio Campionati Under 16 e Under 15 Serie A e B domenica 13 settembre 2026.

GIRONE A (13 squadre)

 

Bologna FC

Carrarese Calcio 1908

Cesena FC

US Cremonese

Genoa Cricket and FC

Juventus FC

Modena

Parma

Pisa Sporting Club

UC Sampdoria

US Sassuolo Calcio

Torino FC

Virtus Entella

 GIRONE B (13 squadre)

 

Atalanta Bergamasca Calcio

Cagliari Calcio

Calcio Padova

Como 1907

Fussball Club Sudtirol

Hellas Verona FC

FC Intermazionale Milano

LR Vicenza

Mantova 1911

AC Milan

AC Monza

Udinese Calcio

Venezia FC

 GIRONE C (14 squadre)

 

SS Arezzo

Ascoli Calcio FC 1898

US Avellino 1912

Benevento Calcio

US Catanzaro 1929

Empoli FC

ACF Fiorentina

Frosinone Calcio

SS Juve Stabia

SS Lazio

US Lecce

SSC Napoli

Palermo FC

AS Roma

Con la Under 17 l’Empoli giocherà la prima gara il 6 settembre in casa da Campione d’Italia con il Catanzaro

Con l’Under 16 e Under 15 giocherà la prima gara il 13 settembre a Lecce

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Fabrizio Fioravanti

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4 Commenti

    • Seee.. sono tutti boomer che seguono gli hater come pecoroni.. i giovani ci sono e sono anche bravi, faremo dei grandi campionati, dalla primavera in giù!

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