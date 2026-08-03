Sta andando in porto il doppio colpo di cui vi avevamo parlato nei giorni scorsi, relativo al passaggio alla Lazio di due giovani del vivaio azzurro. Si tratta di Jacopo Landi, classe 2009 e fresco campione d’Italia con l’Under 17 dell’Empoli, e di Christian Bagordo, centrocampista che nella passata stagione ha disputato la prima parte del campionato Primavera con la maglia azzurra prima di trasferirsi, a gennaio, alla Cremonese. Due ragazzi che, sulla carta, sarebbero stati elementi importanti per la Primavera di Andrea Filippeschi, tornata quest’anno nel massimo campionato di categoria dopo la promozione conquistata nella scorsa stagione. Invece la loro avventura in azzurro sembra ormai destinata a interrompersi prima ancora dell’inizio del nuovo campionato.
Manca ancora il tassello dell’ufficialità e restano da chiarire due aspetti non secondari, ovvero la formula del trasferimento e le cifre dell’operazione. Da questo punto di vista non sono ancora emersi dettagli. Le informazioni che arrivano dalla capitale, però, raccontano di un’operazione ormai definita e vicina alla conclusione. Salvo sorprese dell’ultima ora, entrambi i calciatori sono destinati a vestire la maglia biancoceleste.
L’Empoli, se la cosa trovasse conclusione, si appresta così a registrare un’altra doppia uscita dal proprio settore giovanile in un’estate che, sotto questo profilo, continua ad essere particolarmente intensa e particolare. Dopo le operazioni già concluse nelle scorse settimane, anche Landi e Bagordo sembrano pronti a lasciare Monteboro per proseguire il proprio percorso di crescita lontano dall’azzurro.
avanti così e tutto sotto controllo
Nn mi preoccupo più ma mi inizio ad inkazzare
Queste cessioni non hanno senso non si fa cassa nel vendere questi giovani soprattutto alla Lazio
magari è la volontà dei ragazzi, a questo non ci pensate?
a 16 anni fanno quello che dice la società che ti ha campato fino a oggi
non è più così purtroppo ora decidono i procuratori anche per gli under. siamo alla fine di un’epoca speriamo ne cominci un’altra che porti i soliti traguardi sportivi per i prossimi trent’anni.
Questa avidità non porta da nessuna parte. Senza neanche esordire in prima squadra sono tutti soldi persi
Certo nessuno pretendeva chissà che ma fare una fine così, senza più società, senza stadio, senza curva e pure senza una parvenza di squadra decente è veramente vergognoso dopo tutti i centinaia di milioni che questo ha guadagnato….ma ora il sindaco cosa dice dopo che si è esposto così sullo stadio?
A noi ci garberebbe anche senza Ciaccio, si sta più larghi
È FINITA RAGAZZI…..
Su Landi mi sono già espresso.
Secondo me non fa tanta strada.
Resta comunque l ennesima cessione ridicola di una società sempre più abominevole.
Ma tutto questo passa nel silenzio generale, anzi l altro organo di (dis) informazione che fanno finta di fare anche la radio addirittura riescono a leccare pure qui monteboro. Andare a leggere il loro articolo.
Poveracci dignità sotto zero.
Ma te oltre che gettare fango sulla gente che lavora che fai? Pontifichi con le tue assurdità? È la tua dignità che è sotto zero, che tristezza!
Complimenti ai Corsi state distruggendo il futuro complimenti davvero
Vi ho sempre difeso ma inizio a stancarmi anche io
Non capisco il fondo americano, sempre se esiste , a permettere tutto cio’ , a vendere il nostro futuro.
Empoli 2.0, vogliamo essere come l’atalanta, il nuovo stadio ecc tutte chiacchiere.
Ci vogliono anni per costruire e poco per distruggere tutto.
siamo tutti buoni e cari ma se pensano di presentarsi alla prima di campionato con una banda di ragazzini e fare figure di m…. tutto il campionato con noi scemi che gli andiamo dietro fino in fondo si sbagliano questa volta..
La società deve iniziare a parlare e dire cosa stanno cercando di fare, perché noi abbiamo rifatto l abbonamento e non vogliamo essere presi per il culo!!!
A Monza qualcuno era già stato avvisato, mi sa’ che quest’ anno qualche bellone della società ci rimane male…
Tanto ci saranno sempre gli ultras ad applaudire 🤦
E poi Sphendi, Elia, Yepes, Guarino già venduto…e forse anche Popov…i 6 monetizzabili della prima squadra e i 4 tra i giovani….andati…
male, malissimo
Menomale il Castellani è del comune
Non capisco dov’è il problema, si svendono i giovani che potevano essere il futuro dell’Empoli e si prendono in prestito quelli della Fiorentina, c’è rimasto il magazziniere , le porte, già quelle no sono del comune , ma tanto il mercato si fa’ all’ultima settimana di agosto.
Ma una conferenza stampa la società non la potrebbe fare per chiarire la situazione o sì continua con questo silenzio ?
siamo veramente alla frutta. provo una fortissima rabbia. bisogna contestare questo modo di agire…vi ricordate quando a Firenze vendettero R.Baggio alla Juve? qualcuno a questo punto dovrebbe dare spiegazioni ai tifosi e alla città
Potevo capire il sacrificio da compiere nel cedere Perillo e Olivieri perché 4 milioni per due ragazzi che massimo hanno giocato nell’Under 17 sono effettivamente tanti…ora però si sta un po’ esagerando. Quali che siano le motivazioni dietro a queste cessioni, stiamo svuotando l’Empoli del suo patrimonio tecnico più importante…e non va bene
Sa di via al pignoramento…
Fanno veramente schifo. Ma più schifo lo fa chi ha già fatto l’abbonamento. Il mio quest’anno non lo beccano.
Ascolta, te non ti preoccupare di cosa fanno gli altri…si può fare l’abbonamento ed esprimere dissenso comunque
Ma non l’avete capito che stiamo dando sole a destra e a manca. Questi sono giocatori che fa tre anni calcheranno i campi dell’eccellenza. Invece e di fantasmagorici fallimenti è di questo che dovreste preoccuparvi, di un settore giovanile che ormai per qualità è un serbatoio giusto per i campionati dilettantistici.
Io spero che i giornalisti facciano delle domande alla società e fanno da portavoce per noi tifosi siamo veramente preoccupati.
La situazione sta diventando insopportabile
Ma quando ad offendere era il c.orsi avete mai detto nulla?
I disagiati, con i vostri soldi non ci compro nemmeno il pallone, andate a vedere il prato e la pistoiese ecc.
Ora il problema sarà il commento di quello lì sopra.
in risposta ad andrea78
Non commentare cose che stanno su due piani diversi. Se uno si risente per un commento fuori luogo di un “tifoso”, non vuol dire che non mi senta tradito dalla gestione degli ultimi anni.
Non c’entrano nulla e poi questa storia dei disagiati non era per l’intera maratona, sebbene non mi piacesse per nulla e comunque nascondeva più l’aria (che mi sta antipatica) del pidocchio risalito (finto umile) che critica il pidocchio che non ha avuto il coraggio e l’abilità di risalire.
Intanto metti il nome o uno pseudomino.
Fossi nel gestore di questo sito ti bannerei il commento, perchè non si può leggere da uno che ha tutto il diritto di criticare la dirigenza, ma non di offendere 3mila Empolesi che si sono abbonati. Vi hanno scritto che ognuno si abbona per la propria squadra, non per la F-a-m-i-l-y e sebbene tu possa pensarla in modo diverso, ci mancherebbe altro, ma almeno non offendere altri tifosi, grazie
Parlavo per quello con lo pseudonimo con i puntolini
Solo adesso in parecchi aprite gli occhi su che razza di gente c’è a schifoboro.
In realtà sono sempre stati questi.
Dell Empoli in se non gli è mai fregato niente.
Gli è servito solo e sempre per raggiungere i propri tornaconti personali.
Qualcuno si ricorda la velocità con cui chiusero la squadra femminile quando si accorsero che non ci avrebbero guadagnato?
Nel caso faranno lo stesso con la squadra maschile.
Non daranno mai niente loro per l Empoli.
Il problema caro andrea non e’ il bo ss ….io credo che alla fine il problema tu l’avessi individuato gia’ da un po’
Scritto questo, questa ennesima cessione di un ragazzo del settore giovanile come Landi (Bagordo non lo conosco e in teoria ci potrebbe anche stare se fosse uno o due casi isolati anche perchè tutti non possono gestire) mi rattrista enormemente e sebbene i rischi che poi nel giro di due anni comunque si perda (alcuni fanno i paragoni con Baldanzi) è un peccato tremendo che un ragazzo Empolese non riesca nemmeno a finire il settore giovanile e non faccia nemmeno un anno in prima squadra. Dubito che la Lazio paghi bene, spilorci come sono oltretutto.
Poi per chi lo raffronta a Baldanzi, vorrei ricordare che comunque almeno un anno in prima squadra lo ha fatto e comunque fu ceduto in prima squadra alla Roma (non alla primavera della Lazio) e a oltre 10 Mln di Euro ed ora comunque è al Genoa, non in serie D o eccellenza!
questa società è una vergogna giornaliera….ogni giorno c’è una nuova presa in giro.
Questa svendita totale di tutto il parco giocatori da 17 anni in su è la prova che o gli americani sono evaporati o che vogliono solo una scatola vuota da usare per il loro progetto (quale che sia). Per il resto provo solo tanta tristezza sportiva