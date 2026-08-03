Sta andando in porto il doppio colpo di cui vi avevamo parlato nei giorni scorsi, relativo al passaggio alla Lazio di due giovani del vivaio azzurro. Si tratta di Jacopo Landi, classe 2009 e fresco campione d’Italia con l’Under 17 dell’Empoli, e di Christian Bagordo, centrocampista che nella passata stagione ha disputato la prima parte del campionato Primavera con la maglia azzurra prima di trasferirsi, a gennaio, alla Cremonese. Due ragazzi che, sulla carta, sarebbero stati elementi importanti per la Primavera di Andrea Filippeschi, tornata quest’anno nel massimo campionato di categoria dopo la promozione conquistata nella scorsa stagione. Invece la loro avventura in azzurro sembra ormai destinata a interrompersi prima ancora dell’inizio del nuovo campionato.

Manca ancora il tassello dell’ufficialità e restano da chiarire due aspetti non secondari, ovvero la formula del trasferimento e le cifre dell’operazione. Da questo punto di vista non sono ancora emersi dettagli. Le informazioni che arrivano dalla capitale, però, raccontano di un’operazione ormai definita e vicina alla conclusione. Salvo sorprese dell’ultima ora, entrambi i calciatori sono destinati a vestire la maglia biancoceleste.

L’Empoli, se la cosa trovasse conclusione, si appresta così a registrare un’altra doppia uscita dal proprio settore giovanile in un’estate che, sotto questo profilo, continua ad essere particolarmente intensa e particolare. Dopo le operazioni già concluse nelle scorse settimane, anche Landi e Bagordo sembrano pronti a lasciare Monteboro per proseguire il proprio percorso di crescita lontano dall’azzurro.