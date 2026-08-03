Circa dieci giorni fa vi avevamo riportato dell’interesse del Cesena per il centrocampista azzurro Gerard Yepes e nelle ultime ore la società romagnola è tornata forte sul giocatore con il Ds romagnolo Mancini che lo avrebbe messo in cima alla lista degli obiettivi e presto potrebbe arrivare un offerta concreta per cercare di chiudere la trattativa. Nei piani della società bianconera andrebbe a rimpiazzare l’ex azzurro Castagnetti che sarebbe molto vicino alla Reggiana.

In questo precampionato Yepes ha saltato la prima amichevole con il Castelfiorentino per poi giocare da titolare gli ultimi due test con Entella e Spezia tanto da risultare uno dei migliori in campo.

Ovviamente vi aggiorneremo sugli sviluppi della trattativa considerando che proprio in quel ruolo in questi giorni l’Empoli dovrebbe definire l’arrivo del centrocampista centrale della Fiorentina Lapo Deli.