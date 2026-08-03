Circa dieci giorni fa vi avevamo riportato dell’interesse del Cesena per il centrocampista azzurro Gerard Yepes e nelle ultime ore la società romagnola è tornata forte sul giocatore con il Ds romagnolo Mancini che lo avrebbe messo in cima alla lista degli obiettivi e presto potrebbe arrivare un offerta concreta per cercare di chiudere la trattativa. Nei piani della società bianconera andrebbe a rimpiazzare l’ex azzurro Castagnetti che sarebbe molto vicino alla Reggiana.
In questo precampionato Yepes ha saltato la prima amichevole con il Castelfiorentino per poi giocare da titolare gli ultimi due test con Entella e Spezia tanto da risultare uno dei migliori in campo.
Ovviamente vi aggiorneremo sugli sviluppi della trattativa considerando che proprio in quel ruolo in questi giorni l’Empoli dovrebbe definire l’arrivo del centrocampista centrale della Fiorentina Lapo Deli.
No, alt! Deli rimpiazzerebbe Ignacchiti. Se parte Yepes arriva un altro centrocampista.
Io non capisco perché si è dato via Fabri senza nemmeno provarlo, due amichevoli un assist e un goal
Si sta vendendo tutti e tutto ma domando… la affascinante AD non la vuole nessuno?
Sarebbe una bella.plusvalenza e, più che altro, una bella liberazione ….
Sarà contento il caro ENRICO … per lui … un nano in meno a centrocampo …………..
Stavo commettendo anche io l’errore di giudicarlo adesso questo mercato anche se, a differenza di altri anni, ci sono delle vendite di giovani che effettivamente mi fanno storcere il naso. Sicuramente a fine mercato le tessere del mosaico immaginate da chi ha pianificato questa strategia torneranno al loro posto o per lo meno avranno una logica che per adesso mi sfugge, ma ,ripeto , ammetto di essere io a non essere al corrente di questi piani …