Lo Spezia potrebbe aver messo gli occhi su un calciatore della rosa azzurra. Come sempre ci piace precisare lo stato della situazione: siamo nel campo delle indiscrezioni e delle voci di mercato. Al momento, infatti, non risultano trattative avviate tra i due club.

Il nome emerso nelle ultime ore è quello di Flavio Bianchi, attaccante arrivato la scorsa estate a titolo definitivo dal Brescia. Secondo quanto riportato da alcuni colleghi liguri, lo Spezia avrebbe inserito il suo profilo tra quelli monitorati per rinforzare il reparto offensivo in vista del prossimo campionato di Serie C, categoria nella quale i liguri partiranno con l’obiettivo dichiarato di conquistare un immediato ritorno in Serie B.

Per Bianchi la scorsa stagione non è stata particolarmente ricca di soddisfazioni dal punto di vista del minutaggio. L’attaccante ha collezionato appena otto presenze, trovando poco spazio nel corso del campionato. Sulla carta, però, l’attuale situazione dell’Empoli potrebbe aprirgli scenari differenti. L’ormai probabile cessione di Stiven Shpendi potrebbe infatti aumentare le opportunità a disposizione dell’ex Brescia, come del resto aveva auspicato lo stesso giocatore nell’intervista rilasciata al termine della prima amichevole estiva contro il Castelfiorentino.

È altrettanto vero che, anche immaginando la partenza dell’attaccante albanese, nelle gerarchie offensive dell’Empoli sembrano esserci oggi altri profili davanti a lui. Allo stesso tempo, però, una rosa competitiva ha bisogno anche di valide alternative e, nel caso in cui dovesse concretizzarsi un’eventuale uscita di Bianchi, il club sarebbe inevitabilmente chiamato a intervenire sul mercato per colmare quel vuoto.

Come detto, per il momento non si va oltre un interesse. Non risultano contatti concreti né passi ufficiali tra le due società. Saranno le prossime giornate a raccontare se questa voce di mercato sia destinata a trasformarsi in qualcosa di più concreto oppure a rimanere semplicemente una delle tante indiscrezioni che accompagnano il mese di agosto