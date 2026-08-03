Prosegue la preparazione della Primavera in vista del debutto in Campionato Oltre che con le sedute di allenamento i ragazzi di mister Filippeschi hanno già disputato due gare amichevoli con formazioni di Serie C e D e si stanno accingendo a disputarne altre.

Qui di seguito il Calendario:

– sabato 8 agosto alle ore 11.00 al Centro Sportivo Filippetti di Zola Predosa (BO) con la squadra Prinavera del Parma, anch’essa partecipante al prossimo Campionato di Primavera 1;

– venerdì 14 agosto alle ore 11.00, allo Stadio Comunale Neri di Castelfiorentino, contro il Belvedere Calcio, squadra che parteciperà al campionato di Eccellenza Toscana.

– mercoledì 19 agosto alle ore 20.30 allo Stadio Piero Torrini di Sesto Fiorentino contro la Sestese, anch’essa ai nastri di partenza del Campionato di Eccellenza.

La gara con la Sestese chiuderà il ciclo delle amichevoli sul terreno di gioco dello Stadio Torrini di Sesto Fiorentinio dove la squadra azzurra dispuetrà anche le prime tre partite casalinghe del Campionato (debutto domenica 23 agosto con il Como) per l’indisponibilità di Petroio che dovrà essere risistemato dopo che ha sopportato la preparazione della prima squadra per lavori sul terreno di gioco del Castellani.

Siamo curiosi di vedere quali formazioni riuscirà a schierare mister Filippeschi in queste gare anche perché la sensazione è che in questo momento al mister della Primavera non sia stata consegnata una rosa che abbia un carattere definito, quantomeno nella maggioranza dei suoi interpreti, causa la necessità di impinguare la rosa della prima squadra. Se da una parte è comprensibile mettere a disposizione di mister Pagliuca anche giocatori che provengono da esperienze di Campionati giovanili affinché ne sia data una giusta ed opportuna valutazione tecnica, dall’altro un eccessivo movimento fluido tra Primavera e prima squadra può rischiare di compromettere la concentrazione dei singoli, l’unità e la qualità del gruppo che dovrà affrontare un Campionato, quello di Primavera 1, che ha un livello qualitativo decisamente superiore a quello del Campionato di Primavera 2, stravinto la scorsa Stagione. Auspichiamo quindi che si possano trovare quanto prima i giusti equilibri affinché sia Pagliuca sia mister Filippeschi possano lavorare su un gruppo- squadra che possa garantire continuità nel tempo. Chiaro che in questa sotuazione quello più penalizzato è mister Filippeschi che, per le cause dette, è costretto a lavorare con un continuo turn-over che non facilita certo la costruzione della squadra, La speranza è che le questioni societarie extracampo arrivino quanto prima ad una conclusione affinchè tutti possano laborare al meglio.