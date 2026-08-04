Non si registrano particolari novità riguardo alla situazione che porterà Gabriele Guarino a vestire la maglia dei turchi del Samsunspor anche se, come avevamo già scritto sulle nostre pagine, non ci si attendeva una definizione immediata dell’operazione. Dalla nostra ultim’ora di sabato sono infatti trascorsi già alcuni giorni e Guarino è ancora fisicamente ad Empoli. Il difensore, però, sta seguendo una gestione particolare: non si allena con il resto del gruppo proprio in funzione dell’imminente trasferimento in Turchia, anche se al momento non è ancora stato definito quando potrà concretizzarsi la partenza.

Il rallentamento di un’operazione che, nei fatti, è già stata definita, sarebbe legato a quelle che, semplificando il concetto, possiamo definire come garanzie di pagamento. Queste non sarebbero ancora pervenute e, di conseguenza, non è stato possibile procedere con la firma definitiva dei contratti. L’accordo tra le parti, però, resta totale. Ricordiamo che nelle casse dell’Empoli dovrebbero entrare circa tre milioni di euro, ai quali si aggiungeranno alcuni bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi da parte del giocatore. Inoltre, il club azzurro manterrà anche una percentuale sulla futura rivendita del difensore, anche se al momento non è ancora nota l’esatta entità.

L’Empoli attende quindi che venga completato anche quest’ultimo passaggio burocratico. È lecito immaginare che la definizione della cessione possa poi innescare una sorta di effetto domino, consentendo al club di intervenire sul mercato per rinforzare il reparto arretrato e, allo stesso tempo, di incassare una somma importante da reinvestire nelle operazioni in entrata. Per il momento, quindi, non cambia nulla rispetto a quanto già raccontato: confermiamo che Gabriele Guarino è destinato a trasferirsi al Samsunspor. Qualora dovessero emergere sviluppi differenti, che a oggi rappresenterebbero una sorpresa, saremo naturalmente pronti a raccontarveli.