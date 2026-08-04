Niente di realmente nuovo, anche perché Simone Romagnoli era già da qualche giorno tornato ad allenarsi con il gruppo agli ordini di Guido Pagliuca. Mancava però l’ultimo tassello, quello dell’ufficialità, e adesso è arrivato anche quello: il difensore proseguirà la sua avventura con la maglia dell’Empoli. Contratto di un anno.

Romagnoli era approdato nuovamente in azzurro lo scorso gennaio dalla Sampdoria, firmando un contratto con scadenza al 30 giugno 2026. Alla naturale conclusione del rapporto le parti si erano separate, almeno formalmente, ma i contatti non si sono mai realmente interrotti. Da lì è maturata la volontà reciproca di proseguire insieme, con il difensore che, pur avendo iniziato la preparazione con circa due settimane di ritardo rispetto ai compagni, si era già riaggregato al gruppo. Come detto, mancava soltanto il comunicato ufficiale, arrivato oggi attraverso i canali del club di Monteboro, che sancisce la prosecuzione del rapporto tra l’Empoli e uno dei protagonisti della promozione in Serie A del 2021.

Per Romagnoli sono già 110 le presenze ufficiali con la maglia azzurra (3 gol e 3 assist), un numero destinato ad aumentare in questa nuova stagione. Dal punto di vista formale può essere considerato uno dei movimenti del mercato estivo dell’Empoli, anche se la definizione più corretta è quella di un rinnovo, o meglio di una prosecuzione di un percorso che, salvo la breve parentesi burocratica legata alla scadenza del contratto, non si è mai realmente interrotto. Adesso toccherà a Guido Pagliuca valutare tempi e modalità del suo pieno reinserimento, con Romagnoli che nelle prossime settimane completerà il lavoro atletico necessario per raggiungere la migliore condizione fisica e mettersi definitivamente al passo con il resto del gruppo.