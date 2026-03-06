All’indomani della sconfitta di Bari è ripreso il lavoro degli azzurri, che hanno già iniziato a preparare il prossimo impegno di campionato. L’Empoli sarà infatti nuovamente impegnato in trasferta: la squadra di Dionisi farà visita al Catanzaro, reduce dal pareggio per 3-3 ottenuto sul campo della Carrarese, una gara che non è stata priva di polemiche. Si tratterà di una sfida tutt’altro che semplice. Il Catanzaro attraversa un buon momento di forma, ha quindici punti di vantaggio in classifica sugli azzurri e tra le mura amiche, anche grazie alla spinta del proprio pubblico, riesce spesso a ottenere risultati importanti.

È chiaramente ancora presto per capire quali saranno le scelte di mister Dionisi riguardo all’undici iniziale. Saranno gli allenamenti di oggi e domani, entrambi in programma a porte chiuse, a fornire indicazioni più precise. In queste sedute il tecnico amiatino inizierà a disegnare l’abito tattico con cui l’Empoli si presenterà in Calabria. Una certezza riguarda il reparto difensivo, dove mancherà Lovato, fermato dal giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata proprio nella gara di Bari. La linea arretrata dovrebbe quindi essere composta da Curto, Guarino e Obaretin. I principali dubbi riguardano invece il centrocampo. Il primo ballottaggio si registra sulla corsia destra, dove Ebuehi e Candela si contendono una maglia da titolare. L’altro riguarda la cabina di regia, con Degli Innocenti che potrebbe essere preferito a Yepes. C’è poi da capire quale sarà l’atteggiamento nella scelta della mezzala sinistra: si potrebbe ripartire con Saporiti, come accaduto a Bari, oppure optare per una soluzione più prudente con Ignacchiti. A fungere da quinto a sinistra, invece, sembra scontata la presenza di Elia. L’ultimo dubbio riguarda l’attacco. Accanto a Shpendi si giocano una maglia Fila e Nasti. Non è da escludere un ritorno dal primo minuto per l’ex Cremonese, considerando la vicinanza tra le due gare, ma per quanto visto nelle ultime uscite sarebbe forse più logico vedere in campo l’ex Venezia.

Come detto, la squadra lavorerà ancora oggi e domani prima della partenza per la Calabria. Restano certamente indisponibili Pellegri e Ghion, mentre è da valutare un possibile rientro tra i convocati di Popov, assente a Bari per un problema fisico.