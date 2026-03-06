la Lega B reintroduce il premio Cartellino Verde in conseguenza di alcuni esempi virtuosi delle ultime giornate di Serie BKT che si vogliono celebrare, affinché generino un effetto domino sui comportamenti dentro e fuori il campo. I primi riconoscimenti vanno a Fulignati, Fumagalli e Joronen.

Per quanto riguarda il nostro portiere questa è la motivazione: Al 39′ di Frosinone-Empoli, anticipo della 26ª giornata del campionato di Serie BKT, il portiere dell’Empoli Andrea Fulignati è oggetto di un petardo lanciato daglispalti e caduto vicino aisuoi piedi. Nonostante questo, Fulignati dopo un primo momento di stordimento riprende regolarmente la partita senza drammatizzare l’accaduto.