la Lega B reintroduce il premio Cartellino Verde in conseguenza di alcuni esempi virtuosi delle ultime giornate di Serie BKT che si vogliono celebrare, affinché generino un effetto domino sui comportamenti dentro e fuori il campo. I primi riconoscimenti vanno a Fulignati, Fumagalli e Joronen.
Per quanto riguarda il nostro portiere questa è la motivazione: Al 39′ di Frosinone-Empoli, anticipo della 26ª giornata del campionato di Serie BKT, il portiere dell’Empoli Andrea Fulignati è oggetto di un petardo lanciato daglispalti e caduto vicino aisuoi piedi. Nonostante questo, Fulignati dopo un primo momento di stordimento riprende regolarmente la partita senza drammatizzare l’accaduto.
Bravo, non si è rotolatato per terra con scene isteriche come si vede troppo spesso. Non ricordo se qualche sanzione è stata data al Frosinone in merito all’accaduto.
10000 euro di multa
2 anni di Daspo e stato preso ….
c’era un articolo su TWM
Bravo! Lo avevamo giudicato come professionista serio quando nel lontano 2017 in quella partita finale dove ci giocavamo la salvezza.
Peccato per le ultime due azioni (con il Cesena) e nel 2-1 di Maggiore nel quale poteva fare molto meglio.
Sebbene a volte rimanga un pò troppo sulla linea di porta, su alcuni cross in cui si dovrebbe uscire più che sperare che di testa la prenda un compagno (perchè nell’area piccola se la incorna un avversario poi son cavoli amari) … se oggi abbiamo i punti che abbiamo lo dobbiamo in larga parte alle sue parate … Tra i pali portiere sicuramente di livello superiore … sulle uscite ogni tanto si potrebbe fare anche meglio, ma indubbiamente un portiere bravissimo su cui puntare fino alla fine della sua carriera …………..
Infatti in un ipotetico bilancino tra quanto ha apportato alla causa e quanto ha tolto (qualche errore di tanto in tanto nelle uscite, anche perchè pur essendo ben piazzato non è altissimo) è ampiamente positivo il suo bilancio.
Confido in una grande partita domenica a Catanzaro conoscendo bene quel campo dove è stato un ex con mi sembra un paio di belle stagioni.