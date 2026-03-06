Il Direttore Fabrizio Fioravanti e la Redazione di Pianetaempoli porgono le proprie più sentite condoglianze alla famiglia Assirelli per la scomparsa della Signora Mariarosa, madre di Gianni e Francesco ai quali in particolare va il nostro abbraccio.

La camera ardente sarà allestita presso la Cappella della RSA Chiarugi di Empoli in via Guido Monaco a partire dalle 16:00 di oggi 6 Marzo, mentre le esequie si terranno presso la Chiesa della medesima struttura domani alle ore 15:00.

