La prima volta al Castellani è in Curva Sud per Empoli - Como in un grigio pomeriggio dell'Inverno 1993. Memoria storica delle divise dell'Empoli, la sua collezione conta circa 300 maglie indossate dai calciatori azzurri dagli anni '80 a oggi. Artefice dei primi loghi che hanno riproposto l'acronimo EFC e dei progetti delle divise utilizzate dagli azzurri dal 2009/10 al 2016/17. Nello stesso periodo è stato fotografo ufficiale della prima squadra e del settore giovanile, fino alla chiusura dei rapporti con la società di Monteboro nel 2018.
suvvia vo a far lavare la sciarpa alla mia moglie del gruppo storico dei rangers quando giocavamo in seri c,l’unico neo è che nel frattempo mi son venuti i capelli bianchi!!!!!
Più giocatori e meno botulino, vero princi??? Una foto è eloquente
Bellissima la maratona, l’unica cosa di valore della serata.
Ok si stava giocando male mai visto il Forza Azzurri così moscio ,i ricordo fa ragazzo in serie C , il forza azzurro si sentiva in carraia tremavano le finestre eia zia ha sempre i soliti vetri ….
poi in do erano 8.000 stampati in fronte a Biancazzurro 6.500 / guarda ti vengo in contro 7.000….
se solo vi difendeste la città a quest’ora si aveva una curva decente da 2.500…
Non riesci proprio a fare un complimento alla tua tifoseria, nemmeno con la maratona piena.
Ieri eravamo 5500 in maratona, 400/500 in curva nord, e 2000 in tribuna, poi vedrai i numeri precisi (CHE PER TE NON SARANNO VERITIERI COME SEMPRE QUANDO TI FA COMODO).
Eravamo di più ieri che nello spareggio con il Vicenza nel 2012.
Siamo quasi alla seconda retrocessione in due anni e nonostante tutto i numeri degli spettatori, per la realtà di Empoli, sono stati fantastici.
Peccato che per gli undici in campo non sia valso a niente così come non è valso a niente per te visti i tuoi ripetuti commenti negativi sulla tua ipotetica tifoseria.
erano in 200 nella curva nord…
on tribuna 1.000 a stare alti …
ma fai sul serio ? ma veramente non ti rendi conto so quanto sei falso ?…
a 2 euroooo!!!!! un mi fa bestemmiare !
Gli unici che si meritano un complimenti quest’anno sono i tifosi dell’Empoli di cui te non ne fai assolutamente parte.
500 se tu contavi ragni e ragnatele
Ok si stava giocando male, ma mai visto il Forza Azzurri così moscio ,mi ricordo da ragazzo in serie C , il forza azzurro si sentiva in carraia tremavano le finestre da mia zia ha sempre i soliti vetri ….
poi in do erano 8.000 stampati in fronte a Biancazzurro 6.500 forse, guarda ti vengo in contro 7.000….
se solo vu difendeste la città a quest’ora si aveva una curva decente da 2.500…
Maremma Impestata!
Enrico dopo il risultato di ieri un s’ha proprio voglia di questi discorsi
io invece avrei una gran voglia di conoscerlo …
un altranno quando si giochera’ al sussidiario ci si guardera’ tutti negli occhi da quanti saremo!per vedere qualche maglia della serie a invece andremo a petroio a vedere la primavera!