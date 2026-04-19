Si è giocata la 35a giornata di Serie B che si è aperta con la netta vittoria del Monza per 3-0 a Genova con la Samp con la squadra brianzola che resta al secondo posto a pari punti con il Frosinone che ha rimontato l’iniziale svantaggio inziale vincendo a Modena. La capolista Venezia si avvicina alla promozione battendo anche il Bari in trasferta per 3-0. Nella lotta salvezza torna a sperare lo Spezia che travolge il Sudtirol 6-1 approfittando anche dell’inferiorità numerica degli avversari da metà primo tempo. Pari ricco di gol tra Carrarese e Pescara con i padroni di casa che passano in vantaggio, pari e vantaggio pescarese con doppio assist di Insigne e pareggio finale della Carrarese. Il Padova conquista la seconda vittoria consecutiva battendo di misura la Reggiana mentre finisce in parità lo scontro salvezza tra Empoli e Entella. Tre giornate al termine e ancora tutti i verdetti da scrivere per promozione, lotta playoff e salvezza.

Questi i risultati e la classifica:

SAMPDORIA-MONZA 0-3

SPEZIA-SUDTIROL 6-1

MODENA-FROSINONE 1-2

MANTOVA-AVELLINO 0-2

BARI-VENEZIA 0-3

PALERMO-CESENA 2-0

JUVE STABIA- CATANZARO 1-1

CARRARESE-PESCARA 2-2

PADOVA-REGGIANA 1-0

EMPOLI- V.ENTELLA 1-1