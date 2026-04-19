Si è giocata la 35a giornata di Serie B che si è aperta con la netta vittoria del Monza per 3-0 a Genova con la Samp con la squadra brianzola che resta al secondo posto a pari punti con il Frosinone che ha rimontato l’iniziale svantaggio inziale vincendo a Modena. La capolista Venezia si avvicina alla promozione battendo anche il Bari in trasferta per 3-0. Nella lotta salvezza torna a sperare lo Spezia che travolge il Sudtirol 6-1 approfittando anche dell’inferiorità numerica degli avversari da metà primo tempo. Pari ricco di gol tra Carrarese e Pescara con i padroni di casa che passano in vantaggio, pari e vantaggio pescarese con doppio assist di Insigne e pareggio finale della Carrarese. Il Padova conquista la seconda vittoria consecutiva battendo di misura la Reggiana mentre finisce in parità lo scontro salvezza tra Empoli e Entella. Tre giornate al termine e ancora tutti i verdetti da scrivere per promozione, lotta playoff e salvezza.
Questi i risultati e la classifica:
SAMPDORIA-MONZA 0-3
SPEZIA-SUDTIROL 6-1
MODENA-FROSINONE 1-2
MANTOVA-AVELLINO 0-2
BARI-VENEZIA 0-3
PALERMO-CESENA 2-0
JUVE STABIA- CATANZARO 1-1
CARRARESE-PESCARA 2-2
PADOVA-REGGIANA 1-0
EMPOLI- V.ENTELLA 1-1
1%di salvezza in play out col bari in vantaggio negli scontri diretti da quintultimi,li forse con 2 pareggini…………..
È finita: inutile perdere tempo a fare percentuali, ipotesi, tabelle, pronostici….
S’è fatto sette 1-1 in casa. Con tutte partite fotocopie.
Mai un sussulto questa squadra, mai un’impennata, un cambio di passo….
Paradossalmente le uniche belle partite le abbiamo fatte contro Venezia Frosinone Monza e Palermo.
Non abbiamo una rosa in grado di vincere una partita in B, questo è.
Purtroppo per noi il campionato è finito, anche perchè abbiamo il calendario più complicato e sopratutto, abbiamo già visto, che se la squadra ha l’obbligo di vincere, perde o pareggia. Iniziare a programmare la prossima stagione e provare già in queste ultime 3 partite qualche giovane della nostra primavera.
Premesso che siamo più di là che di qua ma che senso ha quello che dici? Che vuoi programmare oggi? Non si sa neanche chi sarà la proprietà, se si riuscirà ad iscriversi alla C, che vuoi provare? Dobbiamo giocare purtroppo con questi e sperare di andare ai play out. Per come s amo messi oggi se ci arriviamo probabilmente li perderemo, ma non possiamo sbaraccare oggi x far giocare 5 6 primavera per provare che? Poi se serve un tezino sx da portare su perchè x Moruzzi non hai nemmeno un cambio allora ok. Altra cosa sempre su Moruzzi, vero che è scarso ma non ne hai altri. Nel finale messo li Ebuei a piede invertito non riusciva nemmeno a portare il pallone su in fretta perchè doveva toccarlo con il piede non funzionale. Cesay altro dx a sinistra. Non abbiamo gente e nemmeno ricambi all’altezza. Però Moruzzi giocherà sempre perchè non ne hai altri di trzini. Ripeto con la difesa a 4 sembra che le cose siao peggiorate. I terzini rimangono soli e annaspano nel difendere. Poro Empoli
Non è finito, andiamo ai playout probabilmente
Curto, quando ha giocato terzino, non ha fatto male.
Come avevo scritto due giorni fa:
Con le due vittoria in casa c’era la salvezza diretta (5 punti ora non li fai nemmeno con un miracolo!).
Per i playout servono 3-4 punti (ora serve probabilmente una vittoria con l’Avellino).
Se si fa 1 pt o peggio nessun punto si va giù direttamente.
Probabilità di salvarsi direttamente ora sono ridotte al lumicino.
Possibilità di arrivare al playout ci sarebbero, ma temo più da quart’ultimi e quindi costretti a vincere almeno una partita.
Possibilità di retrocedere direttamente diciamo ad un 50%
…costretti a vincere almeno una partita del playout per salvarsi…
Curto e Saporiti sono un mistero, hanno giocato poco con tutti e tre gli allenatori…cosi come Popov
non saranno mica loro a non voler giocare?
Non abbiamo organizzazione difensiva. La rosa è composta da calciatori che non hanno le caratteristiche necessarie per lottare in un campionato come la serie b: grinta, garra, feroce determinazione.