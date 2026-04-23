Sarà il Sig. Perri di Roma l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato pomeriggio a Venezia.

Il fischietto capitolino ha diretto in stagione quindici gare nel campionato di serie B, l’ultima è stata Venezia-Juve Stabia 3-1. In stagione Perri ha diretto una gara dell’Empoli, ovvero la sconfitta per 3-0 di Carrara. Quello è anche l’unico precedente storico degli azzurri con questo arbitro. Sono due i precedenti con il Venezia che conta una vittoria ed una sconfitta. La squadra più diretta da Perri è la Carrarese con dieci designazioni. Al VAR ci sarà Maggioni di Lecco.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

MONZA – MODENA Venerdì 24/04 h 19:00

DIONISI

BERCIGLI – BIANCHINI

IV:      BURLANDO

VAR:  PEZZUTO

AVAR:   MONALDI

AVELLINO – BARI Venerdì 24/04 h 21:00

MANGANIELLO

RICCI – EMMANUELE

IV:      COLLU

VAR:   FOURNEAU

AVAR:    RUTELLA

CATANZARO – SPEZIA h 12:30

PICCININI

REGATTIERI – EL FILALI

IV:       VINGO

VAR:  GHERSINI

AVAR:    PEZZUTO

FROSINONE – CARRARESE h 15:00

RAPUANO

CECCON – MONACO

IV:     COLELLI  

VAR:   SANTORO

AVAR:    PAIRETTO

PESCARA – JUVE STABIA h 15:00

PERENZONI

BELSANTI – CATALLO

IV:      ZANOTTI

VAR:   PRONTERA

AVAR:    FOURNEAU

REGGIANA – PALERMO h. 15:00

FELICIANI

CIPRESSA – MINIUTTI

IV:     DI MARCO

VAR: NASCA

AVAR: SERRA

SUDTIROL – MANTOVA h. 15:00

FERRIERI CAPUTI

GIUGGIOLI – ZEZZA

IV:     MAZZER

VAR:    GUALTIERI

AVAR:     GUIDA

VIRTUS ENTELLA – PADOVA h. 15:00

MASSIMI

MOKHTAR – VOTTA

IV:     GALIPO’

VAR:     BARONI

AVAR:      PRENNA

VENEZIA – EMPOLI h. 17:15

PERRI

SCATRAGLI – PISTARELLI

IV:       MUCERA

VAR:     MAGGIONI

AVAR:  DI VUOLO

CESENA – SAMPDORIA h. 19:30

TREMOLADA

PRETI – COLAIANNI

IV:       EREMITAGGIO

VAR:     VOLPI

AVAR:   MAZZOLENI

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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1 commento

  1. Mario Perri, nato il 22/12/1992, è un arbitro di calcio italiano della sezione AIA di Roma 1, promosso alla CAN A/B nel 2024. Ingegnere aerospaziale laureato alla Sapienza, è attivo prevalentemente in Serie B nella stagione 2025/2026. Noto per uno stile decisionista, è cresciuto arbitrando dai campionati regionali laziali.
    Empoli Football Club
    Empoli Football Club
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    Profilo e Carriera:
    Sezione: Roma 1.
    Esperienza: Arbitro dal 2009, approdato alla CAN A/B (massimi livelli nazionali) nel 2024.
    Stile: Si ispira a Daniele Doveri, definendosi “decisionista ma non autoritario”.
    Riconoscimenti: Vincitore del “Premio Vincenzo Orlandini” nel 2023 per meriti tecnici e associativi.
    Formazione: Dottore in Ingegneria aerospaziale presso l’Università La Sapienza di Roma.
    AIA Roma
    AIA Roma
    +3
    Statistiche e Partite Salienti:
    Serie B 2025/26: Arbitro esperto nella categoria con numerose direzioni di gara.
    Coppa Italia: Ha diretto partite di Coppa Italia, tra cui Atalanta-Genoa.
    Media Disciplinare: Mantiene una media di circa 5.31 cartellini gialli e 0.08 rossi a partita.
    AIA FIGC
    AIA FIGC
    +2
    Perri è considerato una delle promesse della sezione arbitrale romana, con una solida trafila nazionale.

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