Sarà il Sig. Perri di Roma l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato pomeriggio a Venezia.
Il fischietto capitolino ha diretto in stagione quindici gare nel campionato di serie B, l’ultima è stata Venezia-Juve Stabia 3-1. In stagione Perri ha diretto una gara dell’Empoli, ovvero la sconfitta per 3-0 di Carrara. Quello è anche l’unico precedente storico degli azzurri con questo arbitro. Sono due i precedenti con il Venezia che conta una vittoria ed una sconfitta. La squadra più diretta da Perri è la Carrarese con dieci designazioni. Al VAR ci sarà Maggioni di Lecco.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
MONZA – MODENA Venerdì 24/04 h 19:00
DIONISI
BERCIGLI – BIANCHINI
IV: BURLANDO
VAR: PEZZUTO
AVAR: MONALDI
AVELLINO – BARI Venerdì 24/04 h 21:00
MANGANIELLO
RICCI – EMMANUELE
IV: COLLU
VAR: FOURNEAU
AVAR: RUTELLA
CATANZARO – SPEZIA h 12:30
PICCININI
REGATTIERI – EL FILALI
IV: VINGO
VAR: GHERSINI
AVAR: PEZZUTO
FROSINONE – CARRARESE h 15:00
RAPUANO
CECCON – MONACO
IV: COLELLI
VAR: SANTORO
AVAR: PAIRETTO
PESCARA – JUVE STABIA h 15:00
PERENZONI
BELSANTI – CATALLO
IV: ZANOTTI
VAR: PRONTERA
AVAR: FOURNEAU
REGGIANA – PALERMO h. 15:00
FELICIANI
CIPRESSA – MINIUTTI
IV: DI MARCO
VAR: NASCA
AVAR: SERRA
SUDTIROL – MANTOVA h. 15:00
FERRIERI CAPUTI
GIUGGIOLI – ZEZZA
IV: MAZZER
VAR: GUALTIERI
AVAR: GUIDA
VIRTUS ENTELLA – PADOVA h. 15:00
MASSIMI
MOKHTAR – VOTTA
IV: GALIPO’
VAR: BARONI
AVAR: PRENNA
VENEZIA – EMPOLI h. 17:15
PERRI
SCATRAGLI – PISTARELLI
IV: MUCERA
VAR: MAGGIONI
AVAR: DI VUOLO
CESENA – SAMPDORIA h. 19:30
TREMOLADA
PRETI – COLAIANNI
IV: EREMITAGGIO
VAR: VOLPI
AVAR: MAZZOLENI
Mario Perri, nato il 22/12/1992, è un arbitro di calcio italiano della sezione AIA di Roma 1, promosso alla CAN A/B nel 2024. Ingegnere aerospaziale laureato alla Sapienza, è attivo prevalentemente in Serie B nella stagione 2025/2026. Noto per uno stile decisionista, è cresciuto arbitrando dai campionati regionali laziali.
Empoli Football Club
Empoli Football Club
+4
Profilo e Carriera:
Sezione: Roma 1.
Esperienza: Arbitro dal 2009, approdato alla CAN A/B (massimi livelli nazionali) nel 2024.
Stile: Si ispira a Daniele Doveri, definendosi “decisionista ma non autoritario”.
Riconoscimenti: Vincitore del “Premio Vincenzo Orlandini” nel 2023 per meriti tecnici e associativi.
Formazione: Dottore in Ingegneria aerospaziale presso l’Università La Sapienza di Roma.
AIA Roma
AIA Roma
+3
Statistiche e Partite Salienti:
Serie B 2025/26: Arbitro esperto nella categoria con numerose direzioni di gara.
Coppa Italia: Ha diretto partite di Coppa Italia, tra cui Atalanta-Genoa.
Media Disciplinare: Mantiene una media di circa 5.31 cartellini gialli e 0.08 rossi a partita.
AIA FIGC
AIA FIGC
+2
Perri è considerato una delle promesse della sezione arbitrale romana, con una solida trafila nazionale.