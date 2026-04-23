Sarà il Sig. Perri di Roma l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato pomeriggio a Venezia.

Il fischietto capitolino ha diretto in stagione quindici gare nel campionato di serie B, l’ultima è stata Venezia-Juve Stabia 3-1. In stagione Perri ha diretto una gara dell’Empoli, ovvero la sconfitta per 3-0 di Carrara. Quello è anche l’unico precedente storico degli azzurri con questo arbitro. Sono due i precedenti con il Venezia che conta una vittoria ed una sconfitta. La squadra più diretta da Perri è la Carrarese con dieci designazioni. Al VAR ci sarà Maggioni di Lecco.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

MONZA – MODENA Venerdì 24/04 h 19:00

DIONISI

BERCIGLI – BIANCHINI

IV: BURLANDO

VAR: PEZZUTO

AVAR: MONALDI

AVELLINO – BARI Venerdì 24/04 h 21:00

MANGANIELLO

RICCI – EMMANUELE

IV: COLLU

VAR: FOURNEAU

AVAR: RUTELLA

CATANZARO – SPEZIA h 12:30

PICCININI

REGATTIERI – EL FILALI

IV: VINGO

VAR: GHERSINI

AVAR: PEZZUTO

FROSINONE – CARRARESE h 15:00

RAPUANO

CECCON – MONACO

IV: COLELLI

VAR: SANTORO

AVAR: PAIRETTO

PESCARA – JUVE STABIA h 15:00

PERENZONI

BELSANTI – CATALLO

IV: ZANOTTI

VAR: PRONTERA

AVAR: FOURNEAU

REGGIANA – PALERMO h. 15:00

FELICIANI

CIPRESSA – MINIUTTI

IV: DI MARCO

VAR: NASCA

AVAR: SERRA

SUDTIROL – MANTOVA h. 15:00

FERRIERI CAPUTI

GIUGGIOLI – ZEZZA

IV: MAZZER

VAR: GUALTIERI

AVAR: GUIDA

VIRTUS ENTELLA – PADOVA h. 15:00

MASSIMI

MOKHTAR – VOTTA

IV: GALIPO’

VAR: BARONI

AVAR: PRENNA

VENEZIA – EMPOLI h. 17:15

PERRI

SCATRAGLI – PISTARELLI

IV: MUCERA

VAR: MAGGIONI

AVAR: DI VUOLO

CESENA – SAMPDORIA h. 19:30

TREMOLADA

PRETI – COLAIANNI

IV: EREMITAGGIO

VAR: VOLPI

AVAR: MAZZOLENI