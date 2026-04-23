Va al portiere azzurro, Andrea Fulignati, l’edizione 2026 del premio dedicato al compianto Emiliano Del Rosso. Il numero uno azzurro ha vinto davanti a Shpendi ed Elia e succede Gyasi nell’albo d’oro. La premiazione si è tenuta ieri sera presso la sala hospitality dello stadio Castellani. Buona affluenza di pubblico, come sempre, nella serata che ha visto il premio “Fair Play” andare al gruppo ultras dei Desperados di cui proprio Emiliano faceva parte.
Grande Fuli! Grandi Desperados!
Mi sembra giusto.
Secondo me se si fosse votato a gennaio (faccio tanto per dire) nel podio ci sarebbe stato bene anche Ignacchiti, finito fuori dal radar, ma nella mia personale lista di tre il vincitore sarebbe stato ovviamente Fulignati, poi Shpendi e poi Haas a pari merito di Ignacchiti.
Ignacchiti ahahah
Mavvia Andrea… ma perché?
Gente a caso tanto per dire
L’unica soddisfazione che questa squadra può dare, quest’anno, è che, o B, o C, quasi tutti si leveranno dalle paxxe.
Non vedo l’ora si levino tutti dai coglioni …
E che ci sia un progetto che mette un po’ di entusiasmo …
35 anni di nulla assoluto !
speriamo che ci sia una nuova propieta che dichiari subito la risalita in serie b..rimanendo questa non c è mai fine al peggio..a Venezia inutile andare..forse solo per una visita alla città.. ormai non credete più nelle streghe siamo retrocessi nelle ultime tre
Davvero tanta tanta gente ieri sera al Premio di Emiliano. Fulignati commosso.
Aggrappiamoci a lui, per sabato.