Va al portiere azzurro, Andrea Fulignati, l’edizione 2026 del premio dedicato al compianto Emiliano Del Rosso. Il numero uno azzurro ha vinto davanti a Shpendi ed Elia e succede Gyasi nell’albo d’oro. La premiazione si è tenuta ieri sera presso la sala hospitality dello stadio Castellani. Buona affluenza di pubblico, come sempre, nella serata che ha visto il premio “Fair Play” andare al gruppo ultras dei Desperados di cui proprio Emiliano faceva parte.