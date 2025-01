Sfida numero 16 quella di sabato al Penzo tra Venezia e Empoli, con un bilancio totale di 9 successi veneti, 3 pareggi e 3 affermazioni azzurre.

Il primo confronto risale ad oltre 70 anni fa, 15 maggio 1949, con Venezia e Empoli che si sfidarono in Serie B, vedendo i veneti vincere per 5-0. Nuovo incrocio nel campionato di Serie C 1952/53 con nuovo successo del Venezia (1-0), bissato un anno più tardi stavolta per 2-0. Nel campionato 1954/55, sempre in Serie C, ecco la prima affermazione azzurra, con l’Empoli che vinse 1-0 grazie al gol di Fracassetti.

Dopo la gara del maggio del 1956, con ancora la vittoria veneta (2-1), si devono attendere oltre 30 anni per una nuova sfida. È il 3 giugno 1990, quando l’Empoli di mister Montefusco si impone per 2-0 con i gol di Leone e Soda. Seguono un doppio successo dei padroni di casa nella stagione 1990/91 (2-0 in campionato; 3-0 in Coppa Italia Serie C) e un pareggio per 0-0, il 20 aprile 1997, nella stagione che portò l’Empoli di Spalletti in A. Nel campionato 1998/99 l’unico e amarissimo precedente in A: l’Empoli va sopra 2-0 con la doppietta di Di Napoli ma nella ripresa prima Valtolina e poi la doppietta di Maniera ribaltano la gara.

Arriviamo alla sfide del terzo millennio: partiamo dalla Serie B 2000/01, nell’ultima giornata di campionato al Penzo finisce 2-2 con le reti di Bazzani e del portiere Brivio (su rigore) per il Venezia e la doppietta di Iacopino per gli azzurri. Proseguiamo con la sfida del 1 ottobre del 2003, andata del secondo turno di Coppa Italia, con gli arancioneroverdi che vincono 2-0 con i gol di Fantini e Islas. Arriviamo al campionato 2004/05, quando il Venezia superò 1-0 (gol di Guidoni) l’Empoli quell’anno guidato da mister Somma.

Chiudiamo con gli ultimi precedenti più recenti, con alterne fortune per gli azzurri: il 21 ottobre 2017, Moreo, poi anche giocatore azzurro, regalò il successo ai veneti; nel luglio del 2020 la doppietta di Mancuso valse il successo azzurro sul Venezia guidato da Alessio Dionisi; nel 2020-21 2-0 Venezia (Fiordilino e Forte) nella sfida giocata su due giorni, causa la nebbia che costrinse Valeri alla sospensione dopo un’ora di gioco e a riprendere il pomeriggio seguente. Nel gennaio del 2022 pareggio per 1-1 con vantaggio azzurro di Zurkowski, pari veneto di Okereke

Vediamo la cronistoria delle gare giocate in laguna:

1948/1949 Serie B Venezia-Empoli 5-0

1952/1953 Serie C Venezia-Empoli 1-0

1953/1954 Serie C Venezia-Empoli 2-0

1954/1955 Serie C Venezia-Empoli 0-1

1955/1956 Serie C Venezia-Empoli 2-1

1989/1990 Serie C1 Venezia-Empoli 0-2

1990/1991 Serie C1 Venezia-Empoli 2-0

1996/1997 Serie B Venezia-Empoli 0-0

1998/1999 Serie A Venezia-Empoli 3-2

2000/2001 Serie B Venezia-Empoli 2-2

2004/2005 Serie B Venezia-Empoli 1-0

2017/2018 Serie B Venezia-Empoli 1-0

2019/2020 Serie B Venezia-Empoli 0-2

2020/2021 Serie B Venezia-Empoli 2-0

2021/2022 Serie A Venezia-Empoli 1-1

empolifc.com