Azzurri a Monza per l’ultima trasferta di questo campionato. Una gara che, sulla carta, viene servita su un piatto d’argento visto che i brianzoli sono già aritmeticamente retrocessi. Gara però da vivere con grande attenzione, non portare a casa i tre punti sarebbe un delitto. Vediamo le ultime:

La formazione azzurra, con il 3-4-2-1 come modulo di partenza, dovrebbe essere la stessa vista contro il Parma dal centrocampo in giù. Quindi ancora Marianucci per Goglichidze ed Anjorin a subentrare a gara in corso. Qualche differenza invece l’andiamo a trovare in avanti, visto il ritorno di Colombo dalla squalifica; l’ex Monza avrà dietro di se Esposito e Fazzini. Ovviamente l’ipotesi Cacace non è da escludere anche se, il neozelandese potrebbe far comodo durante la partita specie se dovessimo conservare un vantaggio.

Gli indisponibili sono: Maleh, Kouamé, Sazonov, Zurkowski, Haas e Pellegri.

Mister D’Aversa sa che serve una vittoria per poter tenere vivo il sogno e non avere alibi ed evidenzia che domani servirà il 200%

Il Monza di Nesta, che si congederà dalla serie A davanti ai suoi tifosi, dovrebbe prevedere un 3-5-2 come modulo. Non arrivano particolari dubbi di formazione, visti anche i non pochi assenti, con Petagna e Caprari a fungere da attaccanti. In campo anche l’ex Akpa Akpro. Da valutare le condizioni di D’Ambrosio, Caldirola e Dany Mota; i tre potrebbero essere convocati.

Il tecnico Nesta vorrebbe chiudere la stagione con la prima vittoria casalinga del campionato.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Pizzignacco; Forson, Palacios, Carboni; Birindelli, Ciurria, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Petagna, Caprari.

3-4-2-1: Vasquez; Marianucci, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo.