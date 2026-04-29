|I PIU
|I MENO
|– L’importanza della posta in palio
|– L’Avellino ha l’obiettivo playoff a portata di mano
|– Empoli a segno in casa da sei giornate
|– Troppi i gol presi dagli azzurri
Penultima partita degli azzurri, che si trovano di fronte un Avellino affamato di punti-playoff. Ci troveremo di fronte una squadra che può giocare con tranquillità, ma animata da un obiettivo tangibile e a portata di mano. Inoltre l’Empoli ha subito tanti gol nelle ultime giornate, decisamente troppi.
Tra gli aspetti più positivi c’è l’importanza della posta in palio: la gara contro l’Avellino sembra da dentro o fuori e questo deve responsabilizzare gli azzurri. Inoltre, nelle ultime sei gare giocate in casa l’Empoli ha sempre segnato almeno una rete.
Al Castellani ci sarà un’intera città a soffrire e a spingere.
Non vi chiediamo il bel gioco o il calcio spettacolo che non abbiamo visto per tutto l’anno.
Vi chiediamo di SPUTARE SANGUE SU OGNI PALLONE.
Entrate in campo per dimostrare che siete UOMINI VERI.
Questa partita si vince sui duelli, col cuore e con la bava alla bocca.
Andiamo a prenderci questa salvezza e chiudiamo questa storia oggi stesso!
Io credo che invece il risulto verrà se si giocherà un po’ meglio e se tecnicamente limitiamo gli errori.
ALTRO “PIù”: nel caso l’Empoli dovesse affrontare il playout, questo con l’Avellino è il miglior allenamento possibile a livello nervoso… pubblico “nemico” molto numeroso e caloroso
https://corrierediarezzo.it/news/cronaca/447098/arezzo-firmata-la-convenzione-per-il-nuovo-stadio-la-societa-amaranto-lo-avra-per-90-anni.html
Per Biancoazzurro …
i primi di sta ceppa!
Ma di cosa ti lamenti ?
invece di essere contento che si va in C e niente stadio …
come hai sempre detto meglio niente stadio che cattedrale da 17.800, ci sei quasi tira fuori la bottiglia di spumante.
Per quanto riguarda l’Arezzo dopo 20 anni e due fallimenti sono ritornati in B, sai quanto devono fare per arrivare ai nostri ultimi 30 anni ?
Lo stadio nuovo sicuramente molto bene per loro.
e chi se ne frega ce lo metti
Però non avete scritto che nelle ultime sei giornate in casa l’Empoli gol lo ha anche sempre preso…🤷♂️
Bella roba, serie C, niente curva, niente stadio, presi in giro da mezza Italia specialmente dopo quello che è successo a arezzo…
Tutti allo stadio??….ma neanche se mi pagano!!!
+1
Idem , si và a fare delle belle girate altro che seguire questi polli e questa società .
Nei + potevi scrivere che le maglie verdi ce l ha la Cerretese. Magari nei – avresti dovuto specificare che non si gioca con la Cerretese.
Nel pomeriggio a Radio Sportiva ho sentito l’intervista al DS del Como.
Ha detto che Baralla sta crescendo molto bene e sarà il futuro della prima squadra.
Ma è il nostro Baralla della Primavera?
Voglio sperare che se è stato ceduto, che ci sia una percentuale sulla rivendita…
Certo, se il Como ci ha puntato, credo che probabilmente è un buon prospetto.
Fabregas non li vuole gli scarponi…
Chi non viene accampando ogni scusa non è un mezzo tifoso.
Si tifa la maglia non la family!
(E magari non rompeteci tanto i co…..ni con tutte le vs paranoie)
Io ci sono!!!!
strano, non leggo di maratona esaurita…
già con l Entella fu esaurita all ultimo tuffo. Siamo messi peggio di 2 partite fa, ci son 3 gg di festa e gli annacquati vanno a giro, in più x comprarlo online serve la tessera del tifoso, x cui non si riempirà la maratona
Massy cambia poco siamo questi , anche noi tifosi Ultras da poltrona , i gruppetto niente più ,curva da 4.000 saremo come i Sassolini ridicoli a vita …
per colpa di gente come Biancoazzurro …
ma tanto si ha 13.500 a disposizione , con 12.000 ospiti … i conti un tornano ma a lui si !
In una situazione come questa, secondo me, è meglio lasciare da parte disfattismi, polemiche, diserzioni, sentenze definitive sui colpevoli di questa stagione.
Questa è la partita decisiva, bisogna solo vincerla e ci vuole lo sforzo di tutti: giocatori, innanzitutto, e tifosi.
Poi andrà come andrà: l’importante è che che, almeno per una volta, tutti abbiano dato tutto.
Forza Empoli !!!!