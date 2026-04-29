Prosegue il lavoro degli azzurri in vista della sfida di venerdì primo maggio alle ore 15, quando al Castellani arriverà l’Avellino. Una partita che può essere definita senza timore di smentita come la più importante degli ultimi anni. In questo caso, infatti, non c’è in gioco una salvezza in Serie A – situazione che la piazza ha dimostrato di saper assorbire – ma la permanenza in Serie B, un obiettivo che, se fallito, assumerebbe i contorni di una vera e propria tragedia sportiva.
Fabio Caserta sta provando diverse soluzioni in questi giorni. La sensazione è che si possa tornare alla difesa a quattro, accantonata nella trasferta di Venezia, ma utilizzata con continuità nelle precedenti sei gare della sua gestione. Restano però da valutare con attenzione le condizioni di alcuni elementi chiave, in particolare Ghion ed Elia, che stanno lavorando a parte ma che difficilmente vorranno mancare in un momento così delicato. Anche un loro impiego parziale, a gara in corso o dal primo minuto, potrebbe risultare determinante. A parte anche Haas che verrà valutato. Diverso invece il discorso per Ebuehi, che al momento è da considerarsi indisponibile. Non è semplice prevedere quale sarà l’undici iniziale. Il tecnico non ha mai dato continuità né al modulo né agli interpreti, probabilmente nel tentativo di tenere tutti sul pezzo e cercare soluzioni alternative. Una scelta comprensibile nelle intenzioni, ma che nei numeri non ha prodotto i risultati sperati. Adesso però non c’è più margine per esperimenti: serve trovare la combinazione migliore possibile, sia dal punto di vista tattico che mentale. I certi titolari crediamo possano essere Fulignati, Lovato, Guarino, Magnino e Shpendi.
Quella contro l’Avellino è, a tutti gli effetti, la gara dell’anno. Senza bisogno di addentrarsi in calcoli complessi, è evidente che da questi novanta minuti possa dipendere gran parte del destino sportivo dell’Empoli. Servirà una squadra compatta, determinata, consapevole della posta in palio. Gli azzurri continueranno a lavorare anche oggi e nella rifinitura di domani, entrambe a porte chiuse. Un isolamento quasi naturale, per preparare una partita che vale molto più di tre punti.
Comunque Elia credo non sia stato bene nemmeno una partita nel girone di ritorno. Da mesi che per giocare deve stringere i denti. Anche qui una gestione in stile D’Aversa l’anno scorso.
Buona notizia indisponibilità Ebuehi. Inutile in partite da dentro e fuori dove serve grinta, come queste ultime due.
Dentro Curto per favore mister, centrale o terzino destro. Sarà scarso ma almeno mette nei contrasti la rabbia che abbiamo sugli spalti.
In mezzo Degli Innocenti Magnino a fare da diga.
Davanti SAPORITI più altri 2.
Mi dispiace per il ragazzo, che proprio non ce la fa come forza e ritmo, ma l’assenza di Ebuhei toglie la possibilità di sbagliare al mister.
Sarei fortemente irritato se non vedessi dentro Curto e Saporiti dall’inizio e soprattutto se vedessi Elia dall’inizio a mezzo servizio dovendolo togliere all’intervallo, ma anche se vedessi dentro Ilie o Ceesay dall’inizio.
Peccato per Haas che al massimo sarà disponbile per la panchina.
In queste partite, immagino anche dai ritmi bassi, la coppia centrale Haas Magnino la vedevo quella meno peggiore.
E’ una partita nella quale anche tirare bene gli angoli o un calcio di punizione può essere determinante e per cui Saporiti deve giocare.
Non sono d’accordo, Elia deve giocare anche con una gamba sola. É l’unico che può creare problemi in avanti.
Tutto può cambiare in una partita, la vittoria potrebbe essere decisiva senza passare per Monza … sarebbe incredibile in un anno terrificante.
Solo per la maglia.
Tutti allo stadio.
Spiegami come perchè non ci arrivo.
Con la vittoria ti togli dal problema retrocessione diretta, ma i play-out proprio no
Vinci con L Avellino tassativo.
Pescara Reggiana Bari pareggiano o perdono.
Lo spezia può anche vincere non ci interessa.
A 40 punti con questi risultati puoi anche perdere a Monza sei già salvo.
Mi sa che l’ho detta grossa .. purtroppo..😣 magari fosse così maremma cane .
Allora cambio con una vittoria con l’Avellino e un pareggio a Monza perché sono già in A.
Così ci basta.
a 41 dubito che l Entella faccia un punto solo in 2 partite. Per salvarsi direttamente hai bisogno di 2 successi.
Sud Tirol le perde tutte e 2 e rimane a 40 si scommette ?
Ci sarò, tribuna inferiore!
Fulignati
Curto Lovato Romagnoli Moruzzi
Magnino Ignacchiti Yepes
Saporiti Elia
Shpendi
Albero di Natale, non si è mai provato.
Ma non è vero. Ci ha vi to Dionisi ad avellino.
Ormai sono 8 mesi che si sentono gli stessi discorsi…. purtroppo ci stiamo abituando al piano B ….. speriamo che questa accozzaglia di invertebrati abbia un moto di orgoglio…. ma dubito!!!!
Al netto di tutto, nemmeno un articolo ad hoc sulle vicissitudini dell’AD dell’ Empoli.
Si chiama cronaca, ovvero raccontare i fatti.
Non c’è bisogno di essere “forcaioli” o al contrario perbenisti. Ma chi si occupa di Empoli Football Club avrebbe dovuto fare considerazioni su quanto accaduto.
Non è destabilizzazione, quella è già avvenuta dal momento che ti infili una maglia diversa, è cronaca, racconto, magari andando direttamente a cercare l’interessata e farle domande in merito, nel rispetto dei ruoli e della pacifico e reciproco rispetto professionale.
Nessuno osa. Manco fossimo negli anni venti..
Aspetta e spera ahaha
Finiamo di fare la penultima figura di merda della stagione e cominciamo a parlare del prossimo tema che sarà ovviamente il “Ripescaggio “
L ultima figura di guano, ovviamente, la faremo a Monza.
se non arrivi al playout non puoi nemmeno minimamente pensare al ripescaggio
Questo sarebbe problematico. 👎🏼
Wir hatten eine tolle Zeit in Empoli: Wir drücken euch die Daumen!
info biglietti:
non ci sono problemi basta presentarsi con il doc di identità!
Turiamoci il naso e tifiamo x la maglia !
Caserta ( in confusione totale …)
deve avere la lucidità di mettere degli uomini in campo , Romagnoli , Curto e poi Degli Innocenti , Ignacchiti , Saporiti ….gente di gamba e grinta ma soprattutto che tira in porta
Fila , Ilie , Ceesay , Yepes, Ghion ….non voglio neanche venderli in campo
Serve uno Sphendi lucido e non egoista ed arruffone e speriamo in un goal decisivo ci Nasti oppure di Elia ( se giocherà )
Crederci e sperare
Perchè non anche Popov?
Perché anche Popov ha fatto qualche gol poi il nulla cosmico ecco perché
Perché non gli hanno dato continuità, semplice.
Al netto degli infortuni, dovevano farlo giocare perché è l’unico che ha senso della posizione e fiuto del gol in area.
Ha sbagliato Dionisi ad escluderlo.
anzi forse proverei una difesa a 3 Curto Romagnoli Lovato, tutta esperienza.
un so più che dire……questi in campo hanno meno grinta di noi tifosi. Se si vince è per puro miracolo ma quello che mi dà più pensiero è l allenatore perché mi sembra più in confusione di tutti. 7/8 formazioni diverse, giocatori dimenticati. Forse in un momento così drammatico l unico che poteva dare qualcosa era Pagliuca e perlomeno lui i giocatori li conosceva. Non vedo l ora di levarmi il dente
Andate al Mare….la prossima settimana piove….si sta’ meglio…fidatevi
Non si meritano nulla….lasciateli soli come hanno fatto loro squadra e soc
Certo Elia indispensabile anche per un tempo solo…….ma non si può lasciare fuori Saporiti,non so cosa passi dalla testa del mister, per lasciarlo fuori. E come ha già detto qualcuno, che Sphendi non pensi di vincerla da solo, testa alta e guardare i compagni posizionati meglio…….meno egoismo e più collettivo!!
Basta con Guarino per favore, basta
Per forza, non lo abbiamo praticamente più visto in campo…il nulla cosmico lo abbiamo visto, si, ma da chi giocava