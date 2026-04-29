Prosegue il lavoro degli azzurri in vista della sfida di venerdì primo maggio alle ore 15, quando al Castellani arriverà l’Avellino. Una partita che può essere definita senza timore di smentita come la più importante degli ultimi anni. In questo caso, infatti, non c’è in gioco una salvezza in Serie A – situazione che la piazza ha dimostrato di saper assorbire – ma la permanenza in Serie B, un obiettivo che, se fallito, assumerebbe i contorni di una vera e propria tragedia sportiva.

Fabio Caserta sta provando diverse soluzioni in questi giorni. La sensazione è che si possa tornare alla difesa a quattro, accantonata nella trasferta di Venezia, ma utilizzata con continuità nelle precedenti sei gare della sua gestione. Restano però da valutare con attenzione le condizioni di alcuni elementi chiave, in particolare Ghion ed Elia, che stanno lavorando a parte ma che difficilmente vorranno mancare in un momento così delicato. Anche un loro impiego parziale, a gara in corso o dal primo minuto, potrebbe risultare determinante. A parte anche Haas che verrà valutato. Diverso invece il discorso per Ebuehi, che al momento è da considerarsi indisponibile. Non è semplice prevedere quale sarà l’undici iniziale. Il tecnico non ha mai dato continuità né al modulo né agli interpreti, probabilmente nel tentativo di tenere tutti sul pezzo e cercare soluzioni alternative. Una scelta comprensibile nelle intenzioni, ma che nei numeri non ha prodotto i risultati sperati. Adesso però non c’è più margine per esperimenti: serve trovare la combinazione migliore possibile, sia dal punto di vista tattico che mentale. I certi titolari crediamo possano essere Fulignati, Lovato, Guarino, Magnino e Shpendi.

Quella contro l’Avellino è, a tutti gli effetti, la gara dell’anno. Senza bisogno di addentrarsi in calcoli complessi, è evidente che da questi novanta minuti possa dipendere gran parte del destino sportivo dell’Empoli. Servirà una squadra compatta, determinata, consapevole della posta in palio. Gli azzurri continueranno a lavorare anche oggi e nella rifinitura di domani, entrambe a porte chiuse. Un isolamento quasi naturale, per preparare una partita che vale molto più di tre punti.