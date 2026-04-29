Sarà un’invasione di tifosi biancoverdi a Empoli venerdì 1° maggio per la gara tra Empoli e Avellino in programma alle ore 15. È partita ieri infatti la prevendita dei 3100 tagliandi a disposizione dei tifosi irpini e in un paio di ore sono andati completamente esauriti. C’è grande entusiasmo intorno alla squadra di Ballardini che si trova all’ottavo posto in classifica in piena zona playoff.
Si annuncia un bel colpo d’occhio al Castellani sperando che anche il pubblico azzurro risponda presente nell’ultimo appuntamento casalingo della stagione che è di vitale importanza per l’Empoli.
vai ora vendiamo gli anche i laterali sud mi raccomando !!!
ma che ancora non avete detto niente della presidente che festeggia l’ Arezzo?!??!?!!!!! Ma un vi vergognate anche voi di pianeta Empoli?!?!!!!
Non avete detto niente!!!
nn si vergognano….sono peggio dei calciatori dellEFC!
E’ la partita più importante dell’anno che, sportivamente parlando, è vita o morte, cosa fa la società permette a 3.500 tifosi ospiti di venire. Questa è la considerazione che ha Monteboro.
Prossimo anno pulmann dal coppone per seguire l’Arezzo!
Vanno anche in tribuna sarà piena ..
Poi arriva il nostro super tifoso Biancazzurro , che farà la solita battuta …
peccato che sono tifosi dell’Avellino …
ma tanto noi si ha 13.500 a disposizione , peccato 12.000 ospiti sono pochi
maledetti doppioni!
qualche anno fa ce li misero anche in maratona inferiore e volarono gli schiaffi!
Fabrizio Fioravanti 27 Aprile 2026 At 19:28
Caro Simon, che dire? Mi sembra che hai detto tutto tu… Ritengo tuttavia che questo è il momento in cui occorre tenere i nervi saldi e tentare – non è facile lo so! – di aggrapparsi con coraggio a quella tenue speranza che ci rimane. Poi tireremo le somme ed ognuno, per il ruolo che rappresenta, si assumerà le sue responsabolità e risponderà delle sue parole e delle sue azioni. Per fortuna Empoli sportiva ha sempre dimostrato nei momenti difficili della sua storia, saggezza e ragionevolezza, senza cedere a isterismi o a violenze, senza mai trascendere i limiti di un leale confronto. E questo credo sarà giusto fare al termine di questo Campionato, qualunque ne sia l’esito. Molte delle domande che ci facciamo dovranno avere risposte e nessuno dovrà tirarsi indietro. Io, noi di Pianetaempoli, cercheremo di fare la nostra parte. Grazie comunque per il vostro sostegno e per la vostra comprensione.
Finirà come al solito in Italia, tutte vittime, nessun colpevole…. la colpa è del clima impazzito, le locuste, la siccità, la guerra del Golfo…..
troppo facile…… è anche per questo “modus operandi” generale che siamo arrivati a questo punto
infatti la democrazia in se stessa è una cosa importante e vitale….se adoperata con moderazione…
In serie A non s’è mai vinto in casa contro il Milan
In serie B non s’è mai vinto in casa contro l’Avellino
…Contro l’Avellino non abbiamo mai vinto in casa, né in Serie B, né in Serie A (0-1 1987 – 0-0 1988)
Siamo tutti delusi e amareggiati
La societa’ ha sbagliato tutto in questi 2 anni soprattutto.
Ieri sera Alessio Cocchi ha scritto un post su Facebook che racchiude in sostanza lo stato d’animo di noi tifosi che abbiamo l’Empoli nel sangue.
Anche il comportamente assunto dalla V.P.e’ stato scorretto e fuori luogo lo sappiamo benissimo ma i conti si fanno alla fine .
Adesso dobbiamo sostenere la squadra ci saranno 4000 tifosi biancoverdi tra curva e tribuna cerchiamo di riempire il castellani ed essere almeno il doppio .
Dobbiamo sperare in un miracolo e ci vuole la spinta del castellani anche se non lo meritano.
Per quei soliti pseudo tifosi da tastiera che criticano e commentano con 20 nickname diversi che da sempre pure quando eravamo decimi in serie A e si vinceva con fiorentina e juventus avevano da ridire BASTA .
Se l’Empoli retrocede e’ una sconfitta per tutti anche per Voi .
Bravo Antonio! Le tue parole sono da sottoscrivere tutte!
Proviamoci e quanto meno non creiamo alibi per squadra/dirigenza e società.
Ma quanto sarai ganzo! Non ti rendi conto che quelli che bubbolavano quando le cose andavano bene, non bubbolavano per il gusto di farlo ma perchè certi atteggiamenti e certi problemi gestionali (tipo certe spese fuori controllo) c’erano già allora ed era chiaro avrebbero portato problemi nel futuro. Le grandi intelligenze come la tua invece battevano le manine come le cicale della favola: ora è arrivato l’inverno e grazie a voi trulli che avete sempre difeso l’indifendibile si rischia la C e di sparire dal calcio. Il primo pseudo tifoso da tastiera che scrive con 20 nick sei te, quindi stai muto che fai più bella figura. Vai a vedere il palermo e restaci.
Severo ma giusto (cit)
Archimede o come cavolo ti chiami .
Io non ho mai tifato palermo .
L’unica squadra che ho sempre tifato e’ solo Empoli .
Mi conosci poco e si vede dalle cavolate che scrivi.
Tifo e frequento Empoli da quando ho 13 anni forse il primo tifoso dell’Empoli fuori dalla Toscana sono stato Io !!!!
Prendi informazioni sul mio conto e se le cose non le sai non giudicare o parlare a vanvera.Ti saluto.
Fai come credi fischia o non venire allo stadio ma non ti permettere di sparlare persone che non conosci
Antonio
siamo con te,
onore a te che da anni
fai il tifo x una squadra non della tua città
io ho avuto il piacere di conoscerti.
un saluto cordiale
Bravo Archimede, sottoscrivo parola per parola.
Io ci sarò di sicuro, ma in tribuna inferiore nella parte riservata agli invalidi sarò circondato dalle maglie verdi, mi toccherà spostammi visto la grande affluenza degli irpini. Comunque sempre forza Empoli, fino alla fine e anche oltre!
Grande Cannoli Azzurri,questi pseudo gufi tifosi da tastiera avevano previsto tutto una decina di anni fa,a loro il mago otelma non li lega neanche le scarpe(come si dice a Empoli). Questi non aspettano altro per poter sputare altro,e’ il loro sfogo quotidiano. Per Sempre Forza Empoli,a prescindere della categoria.
Bravo torsolo, infatti sono proprio 11 anni che vi fate prendere per il qulo sullo stadio! Te che tifoso sei, della family? Ma almeno le briciole dalla tavola te le buttano o scodinzoli a gratis?
Te Ciappy sei uno dei 3/4 che cambiano 50 nick alla settimana,solo x offendere sia la so.cie.ta’ a livello personale,sia chi non la pensa come voi 3/4, solo le solite reiterate “baggianate” della family, servi ecc. ecc. senza una minima critica costruttiva,che potrebbe essere anche condivisibile.
tranquilli…tranquilli, venerdi “su ride”!
Diciamo che le premesse sono questa volta di un bene bene o male male alle 17:00 di venerdi
Non vedo vie di mezzo come un pareggio che come successe dopo l’Entella. La curva sud piena è un atto di responsabilizzazione verso i giocatori dell’Avellino che ci deve preoccupare e tanto. Contro Pescara ed Entella i giocatori avversari giocavano contro la nostra armata brancaleone, ma senza supporto in pratica dei loro tifosi.
Poi ci si mette anche la cabala che non sapevo e quindi le premesse sono grigie tendenti al nero.
P.s. Con il Milan non si è vinto in casa in campionato, ma in coppa Italia mi sembra di si, anche se a Pistoia
in casa col milan si vinse a Empoli 1-0 nell 85 86 con gol di Cecconi.
Ma era Coppa Italia. Leggi meglio: io ho detto in campionato.
certo. Ma rispondevo ad Andrea78.
Col Milan in casa mai vinto in campionato ma in coppa Italia si. Empoli Milan 1 0 al Castellani.A Pistoia ci giocammo in campionato il primo anno di A e perdemmo 0 3
Milano ,gol di Della Monica.
Per me invece finisce con un pareggio…
Nonostante tutto RESTIAMO UNITI.
Tutti allo stadio .
Onore a loro.
Manco fosse la finale play-off.
Invidio un tale entusiasmo che non mi ricordo più da moolti anni tra i tifosi empolesi
Beh forse il loro vice-presidente non va a festeggiare la promozione del Benevento
È una città con annessa provincia ed emigranti ovunque. Non mi meraviglierei di trovarli anche in maratona
🤣😅🤣
questa va sul podio …
Ok, vengono in tanti da Avellino. Ma fino a 3 partite fa avevano il nostro stesso numero di punti. Quindi non sono dei forti come il Venezia, credo che ce la giocheremo anche se loro saranno più liberi di testa ma forse anche più distratti, chissà. Il problema sarà solo esclusivamente l’atteggiamento della nostra squadra. Se giochiamo da squadra, con la stessa concentrazione di Venezia, possiamo anche vincere. Se giochiamo con la stessa intensità delle partite di padova, sampdoria e entella. Beh la sconfitta o al massimo il pareggio è quasi sicuro.
Non hai capito che si gioca fuori casa?
Canteranno in 1500 e i ns in 200 perché ai ns importa cantare le loro litanie, non coinvolgere il pubblico.
quelli cantano tutti vedrai che roba
Tranquilli ci si salva con 40 punti se si perde si vince col Monza o viceversa …
ancora. Hai già toppato anno scorso pensando a quota salvezza a 30 31 punti. Da ultimo chi deve vincere lo fa. Poi come scrissi il Lecce vinse a Roma con la Lazio che minimamente voleva fare la coppetta del nonno. Quest anno all ultima giornata il Bari vincerà a Catanzaro e il Pescara sullo Spezia se già di sotto. Quindi a 40 vai al playout al 90% ma x salvarti direttamente solo a 43 lo puoi fare.
Io avei fatto come ha fatto il Venezia con noi.Ovvero avrei vietato la trasferta….Altro che tutto esaurito…
La trasferta a Venezia non è stata vietata dal Venezia ma dalla questura.
Non dalla questura, dalla family.
Ma si gioca color m…da? Ah no volevo dire si gioca amaranto???
Comunque mi associo a chi dice che la presid.ssa l’ha fatta fuori dal vaso ma che adesso c’è da restare uniti e non per loro ma solo per la nostra maglia ed il nostro orgoglio calcistico. Alla fine ,brutto dirlo, ma se in Italia e nel resto del mondo ci conoscono è grazie soprattutto alle nostre recenti gesta calcistiche ed al movimento giovanile che abbiamo portato avanti per molto tempo. Non riesco comunque a capire quale sia il metro di giudizio che ha portato la questura di Venezia e vietarci la trasferta, senza che poi di ciò non si sia neanche dato un grosso risalto mediatico, confrontato a quello che ha portato la questura ,ahimè, di Firenze a giudicare innocua l’invasione di 4.000 irpini.
Ho poco sopra espresso un ahimè perchè è proprio il fatto che sia una questura estranea al nostro contesto a giudicare sulla nostra sicurezza o magari ad agire ognitanto per sano campanilismo, come avranno fatto senz’altro i veneti, magari sicuri di agire senza “colpo ferire” dato il fatto che sicuramente in laguna non era certo prevista un’invasione di 4000 anime azzurre…
io a Venezia ci sono andato e quello che non capisco e’ perché non si e’ lasciato un piccolo spicchio per chi come me tifa empoli
Perché non è stata la questura.
Il tuo pres non ti ha voluto
la curva ospiti e stata data ai veneziani dalla societa venezia non dall empoli
Certo, perché erano daccordo.
Che la dovevano tenere vuota)
L’incasso sarà andato all’Empoli !
Ma vi devo dire tutto!
contro l’entella maratona superiore e inferiore piene più apertura della curva nord da Chiavari saranno stati in 20 eppure hanno pareggiato. in campo vanno i giocatori non tifosi quindi che vengano pure , a me importa che i giocatori giocano sapendo cosa rischiamo altroché i tifosi dell’Avellino
Bisogna chiedere la Curva ormai chi ha la pista di atletica e uno svantaggio …
bisogna creare appartenenza e ritrovare un po’ di identità da curvaioli …
Basta Ultras da poltrona …
basta gruppetto e li che si vede una crescita 35 anni abbiamo perso credibilità in ogni senso …
ok tutte le iniziative ma non crei nulla coi biglietti a 2 euro …la curva deve essere un traguardo da ottenere non ci si va a vedere un film ,o uno spettacolo al teatro ,si va per incitare!
Se non c’è il modo perché costa si smonta la ferraglia e si monta dietro la porta ,al momento ci si mette nella curva nord !
ma va fatto subito …
C’è la festa mettiamo tutti un contributo ci si paga da soli i lavori dello spostamento , si prende 2 ditte di zona ,tra i tifosi , una gettata di cemento si fa in una settimana poi , in un paio di settimane si smonta e si rimonta in un mese si fa …
Fulignati
Upamecano Marquinos Kimmich
Zeire Emirè Joao Neves Goreztka Kvaratskelia
Olise Kean Dembele
M bappè ndo è?
Mbappè entra nel secondo tempo
Premesso tutto quanto è stato già scritto, resta innanzitutto il problema che da quando ad Avellino c’è Ballardini l’Avellino si è trasformato in una corazzata. Aggiungete il settore ospiti esaurito, per questo Empoli, venerdì la montagna da scalare mi sembra altissima !
Ci salviamo e venerdì pareggiamo
Siamo esauriti anche noi
Chi non se la sente rimanga a casa, chi conserva lo spirito da battaglia sostenga la squadra fino all’ultimo respiro che ha
bravo arreggila anche per me
Proposta da fare perché non gli si apre la laterale sud ?, 25 euro a biglietto
con 20.000 euro ci si paga la gettata di cemento per la curva nord …
lo smontaggio e rimontaggio lo fo io …
non garantisco la tenuta 😂
Comunque Biancazzurro visto che lavori in comune , fai questa proposta …
telefona al Beatoamato …
perché li manda in tribuna almeno spendono di più
Hai ragione …
ma li può Biancoazzurro dire che sono tifosi dell’Empoli
almeno li non si può negare !
Per tornare in tema Arezzo oggi hanno firmato l’accordo per 90 anni prima società a farlo con la legge Stadi …
e meno male si doveva essere i primi noi!
mantenere la parola data vale più di tutto la fiducia nella gente viene da questo , non importa cosa fai dopo! signori ci si nasce non ci si diventa !
Oh vai ci mancava solo questa, che tanto noi poi siccome siamo buoni li daremo ange le tribune laterali, e non mi sorprenderei a vedere qualcuno in curva nord…
https://corrierediarezzo.it/news/sport/447041/nuovo-stadio-arezzo-e-arrivata-l-ora-della-firma-concessione-per-90-anni-presto-ruspe-al-lavoro.html