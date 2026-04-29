Sarà un’invasione di tifosi biancoverdi a Empoli venerdì 1° maggio per la gara tra Empoli e Avellino in programma alle ore 15. È partita ieri infatti la prevendita dei 3100 tagliandi a disposizione dei tifosi irpini e in un paio di ore sono andati completamente esauriti. C’è grande entusiasmo intorno alla squadra di Ballardini che si trova all’ottavo posto in classifica in piena zona playoff.

Si annuncia un bel colpo d’occhio al Castellani sperando che anche il pubblico azzurro risponda presente nell’ultimo appuntamento casalingo della stagione che è di vitale importanza per l’Empoli.