Empoli Football Club comunica che sono in vendita i tagliandi per Empoli-Avellino, trentasettesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma venerdì 1° maggio alle ore 15.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli.
MODALITÀ DI VENDITA
La vendita dei tagliandi dei settori di Poltronissima, Poltrona e Tribuna Inferiore è attiva nei punti vendita VivaTicket e online collegandosi al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php (con la sola modalità stampa a casa).
La vendita dei tagliandi dei settori di Maratona Superiore e Maratona Inferiore è riservata ai residenti in Toscana o con cittadinanza straniera ed è attiva presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket oppure online collegandosi al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php. La vendita online (con la modalità stampa a casa, necessaria l’autodichiarazione di residenza) è riservata ai possessori della Fidelity Card Empoli Member, selezionando il codice della card seguito dalla data di nascita (fino ad un massimo di quattro biglietti) oppure inserendo un codice coupon da richiedere alla nostra biglietteria virtuale utilizzando il servizio WhatsApp 3791260302 (anche in questo caso fino ad un massimo di quattro biglietti). Una volta perfezionato l’acquisto il sistema invierà i biglietti in formato pdf alla mail utilizzata per la fase di registrazione.
Per il settore di Maratona, in virtù delle restrizioni di vendita dei biglietti imposte dagli Organi competenti, all’ingresso dello stadio sarà richiesto di esibire un documento valido in cui si attesti la residenza dell’intestatario del tagliando (la Patente di Guida non è ritenuta idonea in quanto non indica la residenza). Qualora sulla propria carta di identità si risulti NON RESIDENTI in Toscana non sarà permesso l’accesso all’impianto. Se la residenza riportata sulla carta di identità non è però quella effettiva (ad esempio perché cambiata da poco) sarà necessario esibire un documento che attesti il cambio di residenza per poter accedere allo Stadio. Il provvedimento non viene applicato per i cittadini stranieri non residenti in Italia, che potranno quindi mostrare il passaporto.
La tariffa Ridotto è valida per gli Under 21 (nati dopo il 02/05/2005), gli Over 65 (nati prima del 02/05/1961), per le donne e per le persone con un grado di invalidità dal 60% al 79% (per quest’ultima categoria i tagliandi sono disponibili solamente presso i punti vendita speciali Empoli Store ed Unione Club Azzurri oppure utilizzando la nostra biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302).
Maratona a 2 euro, omaggio per gli Under 14: sono in vendita i biglietti per Empoli-Avellino, trentasettesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma venerdì 1° maggio alle ore 15.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli.
OMAGGIO UNDER 14 – Gli Under 14, nati dopo il giorno 02/05/2012, avranno diritto ad un biglietto omaggio per i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore, Maratona Superiore e Maratona Inferiore. Per ritirare il biglietto Under 14 (nati dopo il giorno 02/05/2012) è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto nel posto accanto a quello dell’Under 14, oppure sia abbonato in quel settore, e ne garantisca la sorveglianza, esibendo l’apposita autocertificazione sottoscritta da un genitore (disponibile su www.empolifc.com/biglietteria). I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne e dovranno entrare insieme ai varchi di pre-filtraggio e tornelli. Biglietti disponibili, fino ad esaurimento dei settori, nei punti vendita VivaTicket, online collegandosi al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php (con la sola modalità stampa a casa), nei punti vendita speciali Empoli Store e Unione Club Azzurri oppure utilizzando la nostra biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302.
|SETTORI
|INTERO
|RIDOTTO
|UNDER 14
|POLTRONISSIMA
|€ 40,00
|€ 30,00
|OMAGGIO
|POLTRONA
|€ 35,00
|€ 25,00
|OMAGGIO
|TRIBUNA INFERIORE
|€ 25,00
|€ 15,00
|OMAGGIO
|MARATONA SUPERIORE
|€ 2,00
|ND
|OMAGGIO
|MARATONA INFERIORE
|€ 2,00
|ND
|OMAGGIO
|CURVA SUD OSPITI
|€ 15,00
|ND
|ND
PUNTI VENDITA
EMPOLI STORE (Piazza della Vittoria, Empoli)
Martedì dalle ore 16.00 alle ore 19.30
Mercoledì-Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30
UNIONE CLUBS AZZURRI (Via delle Olimpiadi, Empoli)
Da martedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.30
Il giorno gara, eventuali tagliandi disponibili saranno in vendita presse le biglietterie dello stadio, ubicate presso il campo sussidiario, dalle ore 13.30 fino all’inizio della partita. Per informazioni sulla vendita o per l’acquisto dei biglietti potete anche utilizzare il nostro servizio WhatsApp 3791260302.
COME RIVENDERE L’ABBONAMENTO
La piattaforma di riferimento è Vivaticket, al sito empolifc.vivaticket.it, con l’organizzatore dell’evento che può andare a rendere immediatamente disponibile il biglietto una volta comunicata l’indisponibilità. La cessione del posto permetterà all’abbonato di ricevere una percentuale pari al 40% del prezzo di vendita per la gara in quel settore sulla rivendita: la percentuale riconosciuta al tifoso non sarà un rimborso monetario ma un credito su Wallet digitale (Moneycard) utilizzabile sul sistema di biglietteria come modalità di pagamento parziale o totale su nuovi biglietti o abbonamenti futuri per le gare dell’Empoli Football Club. Qualora il tuo posto non venisse rivenduto ti sarà restituito il girono della partita.
Per rivedere l’abbonamento visita la pagina dedicata sul nostro sito: https://www.empolifc.it/rivendita-abbonamento
MODALITÀ DI VENDITA OSPITI
I biglietti del settore ospiti di Curva Sud (capienza 3100 posti; accesso al settore varchi 01-02-03-04-05) sono in vendita al prezzo di € 15,00 nei punti vendita VIVATICKET e tramite web con la modalità Stampa a casa, attraverso il sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php (si raccomanda, anche in questo caso, di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi). La vendita dei tagliandi per questo settore terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di giovedì 30 aprile 2026; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per la Curva Sud. Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini. Infine, si consiglia vivamente di presentarsi all’ingresso del Carlo Castellani Computer Gross Arena con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento.
forza Corsi c’è da festeggiare l Arezzo
Venghino signori venghino! Compreso nel prezzo festa promozione Arezzo!
i conti facciamoli alla fine
Ma Reb.ecca ha già iniziato a chiamare cittini i giocatori? Possibile esordio della nuova maglia amaranto!!!!
Alò
veramente ci si aveva una terza maglia molto simile un quasi color m…a!
qualcuno per caso sa se nel prezzo è compresa la maglia Amaranto???
Prevedo meno gente rispetto alla partita di 10 giorni fa con l’Entella, li sebbene arrabbiati ed impauriti dopo la doppia trasferta Samp/Padova c’era ancora la speranza concreta di salvarsi senza playout vincendo quella partita…Invece in questa essendo oltretutto dentro al weekend lungo del 1 maggio prevedo pochi biglietti venduti, rischiando di giocare quasi in trasferta a differenza delle ultime due passate con Pescara e Entella.
Ma io prevedo la stessa gente della partita contro l’Entella.Se la gente ci tiene a questi colori, indipendentemente dalla stagione, verrà allo stadio. Poi immagino usciranno un paio di interviste del Presidente per rinsaldare il tifo. Sennò si farà come abbiamo sempre fatto, con quelli che ci sono.
disertare è l’ unico modo per farci sentire civilmente
Com’è generosa la family!!! Il prezzo ridotto per contare quante pecore corrono comunque all’ovile nonostante lo spregio di arezzo!!! Diabolici!!!
“Quando c’è allo stadio la partita,
l’aretino scorda il Saracino,
gli sbandieratori,
tutti quei colori,
di un colore solo è la città:
uno soltanto,
AMARANTO! AMARANTO! AMARANTO!”
👏👏👏
io penso che il presidente faccia sentire la sua voce su tutta questa situazione compreso la posizione della vice pres.
scusate invece di dividerci tra noi tifosi stiamoli dietro per l’ultima volta. forse ne hanno veramente bisogno. tanto poi l’8 di maggio, massimo 22 finisce quest’annata cosi triste. poi ciascuno può stare tre mesi al mare. tanto c’e’ tutta l’estate.
poi dopo il 22 data ultima ciascuno farà le proprie valutazioni. e anche la stampa secondo il mio modesto punto di vista sarebbe opportuno che intervenisse magari ospitando anche alla trasmissione del martedi la dirigenza a spiegare, sempre nei limiti del possibile ciò che è successo nel corso della stagione.
Forza Arezzo!!!
https://blackpoolfc.co.uk/news/2026/april/28/an-update-from-the-owner/. mi è scesa una lacrima nel leggerlo…. mentre noi abbiamo un presidente desaparecido e una vice che festeggia con un’ altra maglia addosso
Blackpool ⚽ !
La squadra di Sir Stanley Matthews,
il primo pallone d’oro.
Ve lo avevo scritto oggi alle 10 che sarebbe uscito nel pomeriggio questo annuncio dei biglietti .
Venerdì pareggiamo e siamo già salvi, finitela di piangere
Venerdì si pareggia e si retrocede!
Impossibile con un pareggio essere salvi matematicamente. Al massimo con un pareggio e sconfitta in contemporanea di Pescara, Bari e Reggiana siamo sicuri di non retrocedere direttamente e al massimo di fare i playout.
Detto questo i biglietti stanno andando via molto velocemente, praticamente quasi esaurita la maratona inferiori ( che comunque aveva pochi biglietti di partenza), e alcuni settori della maratona con pochi biglietti disponibili.
É così. Le altre non faranno mai 3/4/5/6 punti in due gare. Pareggiamo e siamo salvi, fine dei discorsi
si vince con la Avellino altroché, non vedo perche non si dovrebbe, poi l Arezzo può andare a quel paese
Vinciamo!
neanche se mi date 100euro vengo a vedere questa società di buffoni
corsi e c vendi
AREZZO AREZZO VAFFAN…
quoto. Son antipatici e tirchi. Come la contessina
Naturalmente presto arriveranno gli annunci farlocchi di sold-out per ringalluzzire l’ambiente ma lo stadio sarà semivuoto come l’ultima volta. Penosi anche in queste cose, come se la gente non avesse gli occhi per vedere.
semivuoto come il tuo cervello!
S E M I V U O T O come il serbatoio di dignità che è rimasto a voi cento fessi che applaudite a comando…ma il pullman ve lo pagano per monza o vi mandano in gita a arezzo?! No, aspetta, il baratto è con gli ingressi gratis per gli amici gialloblu o rossoblu vero??? Fate C A C A R E, collusi.
metti nome e cognome invece di scrivere con 40 nickname diversi fate festa siete dei corvi e siete stati sempre AntiEmpoli da sempre anche quando si vinceva
Io aspetto di vedere i nostri ultras cosa faranno
horsi a radio sportiva disse che bisogna mettere alcuni soldi da parte per la 2nd stagione in B, ecco e’ tempo di usarli con l’avellino! un milione e mezzo sarebbero piu’ che sufficienti!
Chi non e’ nato ieri, sa di hosa parlo!
domenica popcorn in maratona e maalox oppure geffer……
Si gioca venerdì 😅
Metti 2 milioni di euro e un se ne parli più…così anche loro evitano la coda dei play-off che non li porta a nulla alla fine…salirà la terza in ogni caso…e poi tutti al mare…
preferisco la retrocessione
Vedo analogie con la prima A, anno 1987.
Penultima in casa con lAvellino, in caso di vittoria ottime chance di salvezza.
Invece perdemmo ed andammo a vincere a Como (io c’ero e forse ho goduto più li che col Vicenza).
Ci salvammo anche grazie ad una serie di risultati a noi favorevoli nell’ultima giornata.
Chissà, potremmo perdere con l’Avellino e poi invece insperatamente a Monza (distante pochi km da Como).
vinciamo con l’avellino poi si vedra’……poi tu puoi anche vincere a monza…ops scusate mi sono svegliato…………
Con i tremila da Avellino, credo ci sarà il record stagionale di presenze al Castellani.
Ultim’ora: anche i tifosi dell’Arezzo presenti sugli spalti grazie al gemellaggio siglato con la vice pres….
Dispiace dirlo, ma per quello che si è visto al Castellani quest’anno (e non solo al Castellani) i giocatori meriterebbero di giocare con gli spalti completamente vuoti, riempiti solo dai dirigenti. Però è l’ultima occasione per mettere insieme 3 punti che potrebbero essere determinanti per arrivare a salvarci. Qui si parla spesso di serie C sicura (visto l’andamento), ma prima finiamoci in C, per ora c’è qualche squadra che non se la passa certo meglio di noi.. Quello che mi auguro, se le cose dovessero mettersi male come nel primo tempo con l’Entella (anche trovandoci solo sullo 0-0), è che la squadra non venga fischiata. Il tifoso deve dare il suo apporto fino alla fine della partita.. poi se le cose non andranno come si deve.. ognuno può criticare come meglio crede!
E invece i fischi servono eccome.
Con il mantova la bordata di fischi a fine primo tempo è servita.
Se lo dici te che son serviti … ma non ne sarei proprio tanto sicuro … i fischi servono a poco quando una squadra è in difficolta … poi averla pareggiata è un altro discorso … sullo 0-2 chiaro che c’è stata una reazione ………….
Il buonismo ad oltranza è stato solo deleterio.
Questo è sicuro.
Di sicuro nel calcio … non c’è niente … Non accadrà, e si sa che non è facile che accada, ma magari vinci con l’Avellino e a Monza (o comunque non perdi) e ti salvi ………….
… Con il Mantova è servito attaccare al muro qualche giocatore negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo…
Come non essere presenti? Potrebbe davvero essere l’ultima partita del calcio di A e B per l’Empoli.
Per me, l’ultima, sarà quella dello spareggio col Pescara.
Io vo anche in Serie C
Cominciai proprio in C nel 1970/71, partita
Empoli Imola 1-1 (gol di Vernacchia per noi)
Tanti di questi che commentano la Serie C non l’hanno mai vista……un po’ come l’Italia ai mondiali….chi ha 11 anni non sa cos’ è un mondiale…..la maggioranza di ragazzi che vengono allo stadio…..erano ancora in cantiere dai genitori…. quindi scendere in C è una tragedia…..
Il settore giovanile si sta riprendendo…. primavera promossa e fasi nazionali raggiunte dal under 17 a under 13….
e oggi mi hanno detto che con questo buon settore giovanile andasse male l’iscrizione in C sarebbe garantita….senza proclami ma per fare maturare questi ragazzi.
Fra qualche anno vediamo……
E….. Stadio fumo negli occhi……a 60 anni tornerei volentieri a Ravenna oppure Samb ma anche Sassari……..poi con la benzina a 2€…..le guardo su Sky….
Gli insulti sono ben accetti…..
E tornando al discorso … dei fischi … almeno io … mai e poi mai mi son preso la bega di fischiare la squadra azzurra negli anni in cui ho seguito la squadra (e non sono poi tanto pochi) … e se si va di sotto non lo farò di certo adesso … Non sempre le ciambelle riescono col buco. Si vince e si perde … e in questi anni son molte di più le volte che abbiamo “vinto” di quelle che abbiamo “perso”. Poi che centra … la delusione non sarebbe poca per tanti motivi … ma anche se tutto fa pensare al peggio … prima andiamoci in C … perchè … ancora non siamo retrocessi …………..
Si hai ragione. Alla fine è una partita di calcio, qui dentro questo forum molti ne fanno una questione squisitamente personale. E’ nel gioco del calcio che una o due stagioni, perchè dall’altra parte questa è ancora la società che ci ha fatto vivere per la prima volta nella storia 4 stagioni in A consecutive ( in mezzo anche una vittoria del campionato Primavera), probabilmente facendo in alcuni casi il passo più lungo della gamba con la gestione Accardi ed forse per quella gestione che ad oggi siamo in forte crisi. Anche io sono quelli che hanno criticato la società quest’anno, ma i fischi sono inutili e dannosi in una piazza come Empoli sopratutto durante una partita fondamentale. Le critiche, anche feroci, facciamole dopo la partita con il Monza. La società dovrà chiarire molte cose di questa annata e prendersi qualche responsabilità. Magari trovare qualche nuovo socio, se proprio non è possibile andare avanti da soli.Ma ora è il momento di appoggiare questa squadra al 110%, nonostante la stagione vissuta, e sperare che tirino fuori le qualità che abbiamo visto in alcune partite del girone di ritorno. E se sarà serie C, pace. Se falliremo, ( visti in tanti discorsi da bar sentiti qua) e giocheremo in eccellenza pace. Fa parte dello sport. Io continuerò a tifare questa squadra e di certo non cancellerò questi 30 anni di sport ad alto livello.
Voi due al posto del sangue avete il piscio, nemmeno l’acqua.
Servi della gleba
Te un alto livello alcolico.
vero Duccio, fo coming-out, io contesto Horsi perche’ e’ piu’ bello e ricco di me e non perche’ in 2 anni ha sbagliato tutto il possibile e ci sta facendo retrocedere e giocare a pian castagnaio, pianese che io ho pure arbitrato quando ancora vivevo ad empoli efacevo l’arbitro!
Certo che quelli della lega che fanno i calendari sono dei gran farabutti.
Ma come si fa a giocare il primo Maggio alle 15.00 ?.. Di sera alle 17.00, o alle 18.00, oppure più tardi, no ?!..
Tranquillo, il tempo peggiora, ci sarà tramontana venerdì.
fino all 8 maggio sostenere la squadra
infatti anche perche’ da avellino arrivano 3100 spettatori
Ma ho letto male io o stavolta per acquistarli online è necessario la fidelity card, quindi immagino tutta la gente che viene in queste partite di solito non l’avrà perciò sbaglio a prevedere uno stadio vuoto?
vero. Spero che comprandoli all Empoli store con il documento di identità te lo diano, sennò veramente saremmo meno che con l Entella
Non c’entra nulla ma….avete visto PSG Bayern? Che spettacolo incredibile! Che ritmi, che feroce determinazione, che classe. In campo alla fine c’erano 2 2006 e 4 2005.
arrivati a questo punto con tutto quello che è successo già dall anno scorso e quello che vediamo in questi giorni mi arrendo prendo il mio camper e vado al mare incomincio ad annoiarmi di tutto dal calcio alla politica non cene uno che non ci prende x i fondelli …..,!!!!
tutti portino un anziano o un nini con sé in modo da far tornare colmo i Castellani. Raramente mi sbaglio, per non dire mai, stavolta si fanno 3 punti! abbiamo la vittoria in tasca! forza Azzurro!
Io capisco che la societa’ ha toppato in ogni cosa quest’anno e lo scorso anno compreso il comportamento fuori logo della V.P. ma che qualcuno deve non venire al castellani venerdi lo trovo scorretto .
Tutti siamo offesi ma dobbiamo stare vicini alla squadra fino all’ultimo poi a fine campionato si tirano le somme .
Vi invito a leggere un post fatto ieri sera da Alessio Cocchi su Facebook che rappresenta lo stato d’ animo di noi tifosi Azzurri che abbiamo l’Empoli nel sangue.
Poi ci sono i classici e soliti leoni da tastiera che apettano con ansia la nostra distruzione e che sono AntiEmpoli perfino quando eravamo decimi in serie A e si vinceva con Fiorentina e Juventus quelli sono prevenuti a prescindere e contestatori seriali .
Ci saranno 4000 tra curva e tribuna tifosi dell’ Avellino riempiamo anche noi d’Azzurro il Castellani
cioe’ Guido il presi dente ha ‘pagato” quello dell’avellino? Fra le righe intendi questo?
Fuli
Curto Lovato Romagnoli Candela
Saporiti Magnino Duccio Elia
Popov Shpendi
Per me bocciata, troppo offensiva e centrocampo inesistente.
mi raccomando pagliacciados andate a difendere la duchessa a fine partita in caso di sconfitta
Ahimè succederà
x avere i biglietti basta presentarsi con il documento d’identità!
Andiamo e tifiamo x le polemiche su tutto aspettiamo la fine del campionato !
Se nn facciamo il tutto esaurito gli avellinesi sono più di noi!