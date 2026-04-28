Gli irpini lavorano in vista della trasferta di Empoli in un clima di entusiasmo importante vista la concreta possibilità di disputare i playoff. La squadra di Ballardini si allenerà da oggi, e fino alla rifinitura, a porte chiuse. I calciatori che al momento sono in dubbio, viste alcune problematiche fisiche, sono Sala, Milani e l’ex Simic. Difficilmente la squadra varierà l’assetto tattico che dovrebbe quindi essere un 4-3-1-2. Dietro agli attaccanti Russo e Palmiero andrà Palumbo. In difesa, se Simic non recupera si dovrebbe vedere Fontanarosa con Cancellotti dall’altra parte: Izzo ed Enrici i centali. In mezzo Palmiero con Sounas e Besaggio.

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Redazione PianetaEmpoli

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