Mentre la Primavera di mister Filippeschi si avvia a concludere la sua stagione trionfale avendo già conquistato la vittoria del Campionato, le altre formazioni Nazionali dell’Empoli, superati brillantemente i loro Gironi, si avviano a disputare gli Ottavi di Finale (la Under 17 direttamente i Quarti) dei rispettivi Campionati.

Soprendente il cammino della Under 17 guidata dall’ex Lorenzo Tonelli che si piazza al primo posto del suo Girone, conquista con Perillo il primato del miglior marcatore dei tre gironi con 22 gol ed il primato delle rteti segnate con 95.

Bene anche le Under 16 e Under 15, terze nel Girone dei rispettivi Campionati, che ora si avviano ad intraprendere il cammino degli Ottavi di Finale.

Per il Settore Giovanile azzurro un risultato di tutto rispetto aver piazzato tutte e tre le squadre Under nelle Fasi Finali dei Campionati: un riconoscimento al lavoro fatto negli anni dai Dirigenti ed una conferma di quanto il Settore Guovanile sia un bene prezioso per la Società di Monteboro, per i valori tecnici che esprime, per il tesoretto che rappresenta in termini finanziari con la valorizzazione dei suoi talenti.

Preservare la Categioria con la prima squadra, la Serie B, significa garantire continuità a queste squadre che, in caso di retrocessione della priam squadra, si vedrebbero precipitate nei Campionati Under di Serie C, con una indubbia perdita di valore economico del parco giocatori. La permenenza in Serie B è quindi non solo unnrisultato importante per la Società e la tifoseria azzurra ma anche una garanzia di risorse economiche per il futuro,

Vediamo ora come le 3 squadre Under hanno concluso la loro regular season e quello che è, nel breve tempo, il cammino che le aspetta.

UNDER 17

ALLENATORE : Lorenzo TONELLI

CLASSIFICA FINALE – Girone C

Società PUNTI Gare Vinte Paregg. Perse Gol Fatti Gol Subiti Diff. Reti 1 Empoli 60 24 19 3 2 95 25 70 2 Fiorentina 58 24 18 4 2 63 27 36 3 Roma 51 24 16 3 5 67 35 32 4 Lazio 47 24 14 5 5 58 29 29 5 Palermo 44 24 13 5 6 51 34 17 6 Napoli 42 24 12 6 6 50 29 21 7 Lecce 36 24 10 6 8 48 52 -4 8 Avellino 26 24 7 5 12 43 54 -11 9 Catanzaro 21 24 6 3 15 33 62 -29 10 Bari 20 24 5 5 14 35 50 -15 11 Frosinone 19 24 4 7 13 27 66 -39 12 Pescara 17 24 5 2 17 41 70 -29 13 Juve Stabia 0 24 0 0 24 13 91 -78

Le altre prime Classificate sono state:

GIRONE A

1 Juventus 63 26 19 6 1 74 22 52

GIRONE B

1 Inter 53 24 17 2 5 53 23 30

L’Empoli ha il miglior attacco dei tre Gironi con 95 gol ed il Capocannoniere del Campionato: Diego Perillo con 22 reti.

L’art. 15 del ”Regolamento Campionato Under 17 Serie A e B 2025/26” recita che per stilare una graduatoria di merito tra le prime classificate dei tre gironi si deve tenere di conto dei seguenti criteri: ”….maggior valore del rapporto tra i punti in classifica e il numero di gare disputate, maggior valore del rapporto tra la differenza reti e il numero di gare disputate, maggior valore del rapporto tra il numero di reti segnate e il numero di gare disputate….”

In base a ciò l’ordine delle tre prime classificate è il seguente:

EMPOLI (punti/gare= 2,50) Juventus (punti/gare= 2,42) Inter (punti/gare= 2,03)

L’Empoli è ammessa direttamente ai Quarti di Finale e, come migliore prima classificata dei tre Gironi, incontrerà la squadra seconda miglior qualificata nei play off.

I Quarti di Finale si disputeranno in gare di Andata (7 o 10 giugno) e Ritorno (14 o 17 giugno)

UNDER 16

ALLENATORE : Dario Alberto POLVERINI

L’Empoli si è classificato al 3° posto del Girone C

GIRONE C

Roma 61 Fiorentina 61 EMPOLI 51

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Le classifiche fino al terzo posto degli altri gironi sono le seguenti:

GIRONE A

Juventus 54 Bologna 54 Cesena 44

GIRONE B

Inter 54 Milan 54 Atalanta 54

L’Empoli ha la miglior difesa del suo girone con 22 reti subite in 24 partite

L’Empoli accede agli Ottavi di Finale come seconda migliore terza classificata ed incontrerà il Cesena. Gli Ottavi si dispuetaranno in una gara di Andata (a Cesena il 3 maggio) e Ritorno (a Empoli il 6 maggio).

UNDER 15

ALLENATORE: Alessio GAMBIRASIO

L’Empoli si è classificato al 3° posto del Girone C

GIRONE C

Roma 56 Lazio 52 EMPOLI 51

Le classifiche fino al terzo posto degli altri gironi sono le seguenti:

GIRONE A

Cesena 66 Parma 65 Juventus 64

GIRONE B

Milan 54 Atalanta 51 Cagliari 42

L’Empoli accede agli Ottavi di Finale come seconda migliore terza classificata ed incontrerà il Cagliari. Gli Ottavi si dispuetaranno in una gara di Andata (a Cagliari il 3 maggio) e Ritorno (a Empoli il 10 maggio).