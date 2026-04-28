Mentre la Primavera di mister Filippeschi si avvia a concludere la sua stagione trionfale avendo già conquistato la vittoria del Campionato, le altre formazioni Nazionali dell’Empoli, superati brillantemente i loro Gironi, si avviano a disputare gli Ottavi di Finale (la Under 17 direttamente i Quarti) dei rispettivi Campionati.
Soprendente il cammino della Under 17 guidata dall’ex Lorenzo Tonelli che si piazza al primo posto del suo Girone, conquista con Perillo il primato del miglior marcatore dei tre gironi con 22 gol ed il primato delle rteti segnate con 95.
Bene anche le Under 16 e Under 15, terze nel Girone dei rispettivi Campionati, che ora si avviano ad intraprendere il cammino degli Ottavi di Finale.
Per il Settore Giovanile azzurro un risultato di tutto rispetto aver piazzato tutte e tre le squadre Under nelle Fasi Finali dei Campionati: un riconoscimento al lavoro fatto negli anni dai Dirigenti ed una conferma di quanto il Settore Guovanile sia un bene prezioso per la Società di Monteboro, per i valori tecnici che esprime, per il tesoretto che rappresenta in termini finanziari con la valorizzazione dei suoi talenti.
Preservare la Categioria con la prima squadra, la Serie B, significa garantire continuità a queste squadre che, in caso di retrocessione della priam squadra, si vedrebbero precipitate nei Campionati Under di Serie C, con una indubbia perdita di valore economico del parco giocatori. La permenenza in Serie B è quindi non solo unnrisultato importante per la Società e la tifoseria azzurra ma anche una garanzia di risorse economiche per il futuro,
Vediamo ora come le 3 squadre Under hanno concluso la loro regular season e quello che è, nel breve tempo, il cammino che le aspetta.
UNDER 17
ALLENATORE: Lorenzo TONELLI
CLASSIFICA FINALE – Girone C
|Società
|PUNTI
|Gare
|Vinte
|Paregg.
|Perse
|Gol Fatti
|Gol Subiti
|Diff. Reti
|1
|Empoli
|60
|24
|19
|3
|2
|95
|25
|70
|2
|Fiorentina
|58
|24
|18
|4
|2
|63
|27
|36
|3
|Roma
|51
|24
|16
|3
|5
|67
|35
|32
|4
|Lazio
|47
|24
|14
|5
|5
|58
|29
|29
|5
|Palermo
|44
|24
|13
|5
|6
|51
|34
|17
|6
|Napoli
|42
|24
|12
|6
|6
|50
|29
|21
|7
|Lecce
|36
|24
|10
|6
|8
|48
|52
|-4
|8
|Avellino
|26
|24
|7
|5
|12
|43
|54
|-11
|9
|Catanzaro
|21
|24
|6
|3
|15
|33
|62
|-29
|10
|Bari
|20
|24
|5
|5
|14
|35
|50
|-15
|11
|Frosinone
|19
|24
|4
|7
|13
|27
|66
|-39
|12
|Pescara
|17
|24
|5
|2
|17
|41
|70
|-29
|13
|Juve Stabia
|0
|24
|0
|0
|24
|13
|91
|-78
Le altre prime Classificate sono state:
GIRONE A
|1
|Juventus
|63
|26
|19
|6
|1
|74
|22
|52
GIRONE B
|1
|Inter
|53
|24
|17
|2
|5
|53
|23
|30
L’Empoli ha il miglior attacco dei tre Gironi con 95 gol ed il Capocannoniere del Campionato: Diego Perillo con 22 reti.
L’art. 15 del ”Regolamento Campionato Under 17 Serie A e B 2025/26” recita che per stilare una graduatoria di merito tra le prime classificate dei tre gironi si deve tenere di conto dei seguenti criteri: ”….maggior valore del rapporto tra i punti in classifica e il numero di gare disputate, maggior valore del rapporto tra la differenza reti e il numero di gare disputate, maggior valore del rapporto tra il numero di reti segnate e il numero di gare disputate….”
In base a ciò l’ordine delle tre prime classificate è il seguente:
- EMPOLI (punti/gare= 2,50)
- Juventus (punti/gare= 2,42)
- Inter (punti/gare= 2,03)
L’Empoli è ammessa direttamente ai Quarti di Finale e, come migliore prima classificata dei tre Gironi, incontrerà la squadra seconda miglior qualificata nei play off.
I Quarti di Finale si disputeranno in gare di Andata (7 o 10 giugno) e Ritorno (14 o 17 giugno)
UNDER 16
ALLENATORE: Dario Alberto POLVERINI
L’Empoli si è classificato al 3° posto del Girone C
GIRONE C
- Roma 61
- Fiorentina 61
- EMPOLI 51
–
Le classifiche fino al terzo posto degli altri gironi sono le seguenti:
GIRONE A
- Juventus 54
- Bologna 54
- Cesena 44
GIRONE B
- Inter 54
- Milan 54
- Atalanta 54
L’Empoli ha la miglior difesa del suo girone con 22 reti subite in 24 partite
L’Empoli accede agli Ottavi di Finale come seconda migliore terza classificata ed incontrerà il Cesena. Gli Ottavi si dispuetaranno in una gara di Andata (a Cesena il 3 maggio) e Ritorno (a Empoli il 6 maggio).
UNDER 15
ALLENATORE: Alessio GAMBIRASIO
L’Empoli si è classificato al 3° posto del Girone C
GIRONE C
- Roma 56
- Lazio 52
- EMPOLI 51
Le classifiche fino al terzo posto degli altri gironi sono le seguenti:
GIRONE A
- Cesena 66
- Parma 65
- Juventus 64
GIRONE B
- Milan 54
- Atalanta 51
- Cagliari 42
L’Empoli accede agli Ottavi di Finale come seconda migliore terza classificata ed incontrerà il Cagliari. Gli Ottavi si dispuetaranno in una gara di Andata (a Cagliari il 3 maggio) e Ritorno (a Empoli il 10 maggio).
Sentiamo il Signor Andre se anche qui è mancata la programmazione ?
No perché sennò anche se è un momento difficile e la società sbaglia tanto almeno riconosciamo le cose che funzionano .
Detto questo venerdì tutti allo stadio e tutti uniti per la salvezza, solo dopo le sentenze grazie.
Questi sono i meriti del vecchio scouting. La u17 fa la finale al 100% e se non succede tonelli (che ha la 17 più forte d’Italia) va mandato via. La u16 e 15 sono scarse, ma scarse forti. Che si siano qualificate nel girone C conta poco, avete mai visto una gara? Ci sono partite che finiscono 7-0, 9-0. Il girone C, creato per distribuire le giovanili e farle incrociare ai playoff e non prima, é il girone più scarso con squadre che hanno le giovanili da qualche anno. Girone sud appunto scarsissimo. U15 e u16 che passeranno il primo turno se va bene, poi volano fuori appena sale un filo il livello. Il vero problema é che da queste annate comprese alla u12/13 c’é il vuoto più totale ma queste cose come accade a Empoli le vedrete tra un anno o due
Può essere ma da che mondo è mondo 30 anni almeno…il cor si è il numero uno in queste cose, cambiano gli allenatori cambiano i direttori cambiano i responsabili delle giovanili ma da sempre i risultati parlano chiaro e chi ha scelto tutta questa gente è solo lui.
Purtroppo non è altrettanto bravo nella comunicazione, nel trasmettere appartenenza, nel farti sentire importante come tifoso, nemmeno sua figlia lo è con evidenti errori…
Salviamo il salvabile e teniamoci stretto quello che di buono c’è che non è poco.
Allo stesso tempo eliminiamo ciò che dev’essere cambiato, prendendosi la responsabilità tutti e dico tutti TIFOSI COMPRESI degli errori fatti.
La parola che manca tanto è APPARTENENZA.
Non é può essere, é così. Ora col figlio nell’area tecnica vedrai i prossimi anni che bei colpi ci saranno ahahah
Parli di appartenenza quando invece è proprio questo il problema. Come minimo vai in maratona inferiore e hai applaudito dopo Empoli entella… contestare uno scempio che va avanti da qualche anno é da persone coerenti ma i nostri ultras che parlano di mentalità e coretti per i diffidati non sanno neanche cosa sia
Bisogna vedere cosa uno intende per appartenenza…
Quello che ho fatto io da semplice tifoso è tanto te lo posso assicurare e anche da tanti anni, ognuno fa quello che crede perché la libertà è al primo posto, io quando c’è stato da fischiare l’ho fatto, quando c’è da fare delle critiche costruttive l’ho sempre fatte però so anche prendermi e godermi ciò che di buono c’è.
Cambierei diverse cose che non vanno e nel mio piccolo stai pur certo che sarà fatto, come sempre.
Schiavo di nessuno, servo tanto meno , libertà e certe volte bisogna saper dire grazie.
In questi momenti tendiamo a denigrare tutto e tutti, rischiando di buttare via, insieme all’acqua sporca, anche il bambino. I risultati del settore giovanile sono assolutamente rimarchevoli, in linea con quelli degli ultimi trent’anni. Del futuro possiamo prevedere poco.