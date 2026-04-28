Dino Tommasi assume le funzioni precedentemente svolte da Gianluca Rocchi come Responsabile della CAN (Commissione Arbitri Nazionale per Serie A e B). La nomina è stata ufficializzata dal Comitato Nazionale dell’AIA, riunitosi nel pomeriggio.
“Si tratta di una scelta orientata alla continuità del lavoro, in vista delle ultime gare di Serie A e B e della finale di Coppa Italia – ha dichiarato il vicepresidente vicario Francesco Massini – Nel corso degli anni Dino Tommasi ha acquisito un’esperienza dirigenziale di alto livello che gli permetterà di affrontare al meglio questo incarico. A lui e al suo team rivolgiamo i migliori auguri per il prosieguo della stagione. Allo stesso tempo, desideriamo esprimere la nostra vicinanza e solidarietà a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni per il momento difficile che stanno attraversando”.
direi che i problemi che abbiamo questo articolo non riscuote molto interesse
aspetta ora arriva il sig. Rino che ci ricama un teorema che convincerà tutti noi che la situazione attuale non ha nulla a che vedere con lo sfacelo di questa società
A me e a Massy invece interessa molto! È tutto l’anno che discutiamo di arbitri e designazioni a volte completamente assurde.
e sembra henderson!
Un incrocio tra Henderson e Igli Tare…
Ci ha arbitrato un sacco di volte, Tommasi. Adesso il livello delle giacchette nere è sceso notevolmente.
robert redford
da anziano