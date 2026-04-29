L’allenatore dell’Avellino, Davide Ballardini, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara di venerdì con l’Empoli.
Mister, che clima si respira dopo l’ultima vittoria e con oltre 3000 tifosi attesi a Empoli?
“Siamo contenti per l’entusiasmo che c’è attorno alla squadra. Questo primo obiettivo raggiunto va condiviso anche con chi ci ha preceduto, perché in Serie B non è mai scontato. Noi abbiamo fatto un buon lavoro, ma i punti sono anche merito di chi c’era prima. L’entusiasmo nasce dal fatto che questa è una squadra seria, composta da ragazzi legati tra loro. Non è un gruppo, è una vera squadra.”
Che tipo di partita si aspetta contro l’Empoli?
“Affrontiamo una squadra che si gioca tanto, forse tutto, per la salvezza. Avranno grandissime motivazioni. Anche noi abbiamo un altro obiettivo importante da raggiungere. Rispetto al Bari sarà una partita diversa: l’Empoli è più strutturato, ha qualità tecniche, fisicità e giocatori importanti. Mi sembra una squadra più forte.”
L’Avellino arriverà con la testa giusta?
“Pensiamo di sì. Poi conta sempre quanto pesa la partita per noi e per loro. Sulla carta le motivazioni sono forti per entrambe.”
Lei parla sempre al plurale, dando grande importanza allo staff. Quanto è fondamentale?
“La persona sola non esiste più. Ho la fortuna di lavorare con collaboratori che mi stimolano e mi fanno migliorare. Ci conosciamo da tanti anni e qui abbiamo trovato altre persone molto competenti. Non avrebbe senso parlare al singolare.”
Come stanno gli infortunati, a partire da Sala?
“Sala ha avuto un problema alla caviglia, è fermo. Per Simic è difficile vederlo contro l’Empoli e anche nell’ultima di campionato, poi valuteremo.”
Capitolo attacco: chi piò giocare al fianco di Russo?
“Gli attaccanti stanno tutti bene, Biasci ha fatto una buona settimana. Valuteremo di volta in volta, anche perché abbiamo avuto risposte positive sia da chi ha giocato dall’inizio sia da chi è entrato. Oggi non posso dire chi giocherà.”
Empoli con difesa a tre o a quattro: quanto incide?
“Il modulo è importante ma fino a un certo punto. L’Empoli ha struttura, fisicità, qualità sugli esterni e centrocampisti di personalità. E’ una squadra costruita per stare nelle prime posizioni.”
C’è un giocatore che l’ha sorpresa di più?
“La sorpresa è stata l’umiltà e la generosità di tutti. Qui si pensa prima al bene comune. Non credo siamo superiori a squadre come Empoli o Spezia, ma facciamo la differenza con questi valori.”
Cosa le dà Patierno rispetto agli altri attaccanti?
“Vogliamo attaccanti che corrano, pressino e diano soluzioni. Patierno è molto serio e continuo, ma lo stesso vale per Biasci, Russo e gli altri: tutti mi mettono in difficoltà per l’impegno e l’atteggiamento.”
Come sta vivendo il rapporto con il territorio?
“C’è un legame fortissimo qui, un orgoglio che altrove si vede meno. E’ qualcosa che ti colpisce e ti affascina molto.”
Tmw.com
Antipaticissimo ma allenatore capace.
Un fa i’bis.ch.ero. Ballardini gnamo, il tuo obiettivo tu l’hai già raggiunto.
Nonostante i tanti detrattori su questo sito, a me non dispiace questo allenatore.
Una frase mi da un lumicino di speranza
L’Avellino arriverà con la testa giusta?
Pensiamo di sì. Poi conta sempre quanto pesa la partita per noi e per loro.
Io la interpreto come mettere le mani avanti in caso di sconfitta.
Incrociamo le dite
…La “piccola” differenza è che loro possono giocare sulle ali dell’entusiasmo, avendo già raggiunto l’obiettivo principale e avendo la possibilità di raggiungerne un altro che non era in preventivo, noi invece abbiamo “l’obbligo” di vincere la partita, giocando con il fiato sul collo delle squadre dietro, con la paura di sbagliare l’ennesima partita e di finire definitivamente sepolti.
In teoria le motivazioni dovrebbero pendere dalla nostra parte, dato che per l’Avellino perdere la partita non sarebbe certo un dramma sportivo, ma ho paura che questa diventi un’arma a doppio taglio.
Ormai manca poco, incrociamo le dita e speriamo bene…
La differenza tra prendere Ballardini , Bisoli o Breda e prendere Caserta ….
Quando lo scrissi io, in tempi non sospetti, che il massimo per noi era Ballardini tanti in questa chat scrissero che era “vecchio”…”bollito”…”ormai passato”…ecc…naturalmente non abbiamo la controprova perché, i giocatori sono quelli che abbiamo, ma secondo me con Ballardini eravamo già salvi…ormai i discorsi non contano più niente, abbiamo Caserta…speriamo ci porti alla salvezza…
Vero
io ballardini lo prenderei subito l anno prossimo in caso di permanenza
Ballardini se lo terranno loro ad Avellino, credo.
Comunque nell’intervista si denota quello che è stato un nostro limite come tifosi: essere confusi sul valore della squadra, dall’esterno da agosto in poi ed in tutte le interviste lette eravamo considerati, avevamo già visto dal precampionato e in agosto che la squadra non era forte, ma poi un pò di risultati (senza mai prestazioni piene e ripetute se si pensa a come arrivavano) avevano convinto di essere almeno da salvezza tranquilla/parte destra della classifica, ma ancora oggi nella consapevolezza che i valori e la qualità decantata da PE in primis siano bassini, se siamo con un piede in C è racchiuso in questa frase di Ballardini:
“La sorpresa è stata l’umiltà e la generosità di tutti. Qui si pensa prima al bene comune. Non credo siamo superiori a squadre come Empoli o Spezia, ma facciamo la differenza con questi valori.”