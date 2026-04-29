Sarà il Sig. La Penna di Roma l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma venerdi pomeriggio in casa contro l’Avellino.

Il fischietto capitolino ha diretto in stagione quattordici gare in serie A e cinque in B, l’ultima è stata Monza-Bari 2-0. Primo incrocio stagionale con questo arbitro per gli azzurri che, nella storia, lo hanno invece trovato sedici volte; l’ultimo precedente risale al pareggio interno (0-0) con il Cagliari nell’aprile del 2025. Il bilancio dell’Empoli con La Penna come arbitro è di sei vittorie, sette sconfitte e tre pareggi. Sono dodici i precedenti con l’Avellino ed il bilancio irpino è di quattro vittorie, due sconfitte e sei pareggi. La squadra più diretta da La Penna è il Napoli con ventuno designazioni. Al VAR ci sarà Piccinini di Forlì.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

BARI – VIRTUS ENTELLA h 15:00

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV: FELICIANI

VAR: DIONISI

AVAR: CAMPLONE

CARRARESE – CESENA h 15:00

PERENZONI (foto)

PASCARELLA – LAGHEZZA

IV: BORTOLUSSI

VAR: SANTORO

AVAR: PAGANESSI

EMPOLI – AVELLINO h 15:00

LA PENNA

BARONE – LUCIANI

IV: DI MARCO

VAR: PICCININI

AVAR: SOZZA

JUVE STABIA – FROSINONE h 15:00

MARCENARO

ZINGARELLI – SCATRAGLI

IV: VOGLIACCO

VAR: PAIRETTO

AVAR: PRENNA

MANTOVA – MONZA h 15:00

SACCHI J. L.

IMPERIALE – REGATTIERI

IV: PERRI

VAR: GHERSINI (ON SITE STADIO D. MARTELLI PADOVA)

AVAR: GIUA (ON SITE STADIO D. MARTELLI PADOVA)

MODENA – REGGIANA h. 15:00

ABISSO

CAPALDO – GARZELLI

IV: TURRINI

VAR: BARONI

AVAR: MARINI

PADOVA – PESCARA h. 15:00

COLLU

GIUGGIOLI – GRASSO

IV: MASSARI

VAR: VOLPI (ON SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

AVAR: MAGGIONI (ON SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

PALERMO – CATANZARO h. 15:00

ALLEGRETTA

NIEDDA – SANTAROSSA

IV: ALOISE

VAR: MONALDI

AVAR: GUALTIERI

SAMPDORIA – SUDTIROL h 15:00

MARCHETTI

DI GIACINTO – GALIMBERTI

IV: BIANCHI

VAR: SERRA

AVAR: MANGANIELLO

SPEZIA – VENEZIA h 15:00

COLOMBO

MELI – ALASSIO

IV: RAPUANO

VAR: PRONTERA

AVAR: GARIGLIO