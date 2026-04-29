Sarà il Sig. La Penna di Roma l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma venerdi pomeriggio in casa contro l’Avellino.
Il fischietto capitolino ha diretto in stagione quattordici gare in serie A e cinque in B, l’ultima è stata Monza-Bari 2-0. Primo incrocio stagionale con questo arbitro per gli azzurri che, nella storia, lo hanno invece trovato sedici volte; l’ultimo precedente risale al pareggio interno (0-0) con il Cagliari nell’aprile del 2025. Il bilancio dell’Empoli con La Penna come arbitro è di sei vittorie, sette sconfitte e tre pareggi. Sono dodici i precedenti con l’Avellino ed il bilancio irpino è di quattro vittorie, due sconfitte e sei pareggi. La squadra più diretta da La Penna è il Napoli con ventuno designazioni. Al VAR ci sarà Piccinini di Forlì.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
BARI – VIRTUS ENTELLA h 15:00
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: FELICIANI
VAR: DIONISI
AVAR: CAMPLONE
CARRARESE – CESENA h 15:00
PERENZONI (foto)
PASCARELLA – LAGHEZZA
IV: BORTOLUSSI
VAR: SANTORO
AVAR: PAGANESSI
EMPOLI – AVELLINO h 15:00
LA PENNA
BARONE – LUCIANI
IV: DI MARCO
VAR: PICCININI
AVAR: SOZZA
JUVE STABIA – FROSINONE h 15:00
MARCENARO
ZINGARELLI – SCATRAGLI
IV: VOGLIACCO
VAR: PAIRETTO
AVAR: PRENNA
MANTOVA – MONZA h 15:00
SACCHI J. L.
IMPERIALE – REGATTIERI
IV: PERRI
VAR: GHERSINI (ON SITE STADIO D. MARTELLI PADOVA)
AVAR: GIUA (ON SITE STADIO D. MARTELLI PADOVA)
MODENA – REGGIANA h. 15:00
ABISSO
CAPALDO – GARZELLI
IV: TURRINI
VAR: BARONI
AVAR: MARINI
PADOVA – PESCARA h. 15:00
COLLU
GIUGGIOLI – GRASSO
IV: MASSARI
VAR: VOLPI (ON SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
AVAR: MAGGIONI (ON SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
PALERMO – CATANZARO h. 15:00
ALLEGRETTA
NIEDDA – SANTAROSSA
IV: ALOISE
VAR: MONALDI
AVAR: GUALTIERI
SAMPDORIA – SUDTIROL h 15:00
MARCHETTI
DI GIACINTO – GALIMBERTI
IV: BIANCHI
VAR: SERRA
AVAR: MANGANIELLO
SPEZIA – VENEZIA h 15:00
COLOMBO
MELI – ALASSIO
IV: RAPUANO
VAR: PRONTERA
AVAR: GARIGLIO
siamo a credito del rigore a Padova
x info:
per i biglietti basta il documento d’identità.
Non ci sono problemi cerchiamo di essere presenti e tifare.
I conti si fanno alla fine.
Già più razionali i criteri di designazione di Tommasi rispetto a quella f.a.v.a. di Rocchi.