Si giocherà domani per l’ottava volta il confronto interno con l’Avellino, una sfida che voltandosi indietro mette non poca paura visto che gli azzurri nella storia non sono mai riusciti a sconfiggere gli irpini in casa propria. Un caso praticamente unico. Il bilancio infatti vede tre vittorie dei verdi e quattro pareggi.
Il primo storico confronto risale alla serie A 86-87, e l’Avellino portò a casa il successo per 1-0 grazie al gol Schachner. L’anno successivo le due squadre si rimisero faccia a faccia nel massimo campionato e la gara terminò 0-0. Stesso punteggio anche per il terzo confronto storico giocato l’anno seguente ma in serie B. Le due squadre si ritrovano poi nella serie C 1994/95, campionato che vide la promozione in B dell’Avellino e ad Empoli gli irpini vinsero 2-1. Arriva poi un 1-1 nel gennaio del 2009 con gol azzurro di Lodi, e la vittoria irpina nel vincente campionato 2013-14: 0-1 gol di Izzo che sarà in campo anche domani. L’ultimo precedente è datato febbraio 2018 con gara terminata 1-1 con i gol di Zajc e D’Angelo.
Vediamo la cronistoria delle gare giocata ad Empoli tra azzurri e biancoverdi:
1986/87 Serie A 0-1
1987/88 Serie A 0-0
1988/89 Serie B 0-0
1994/95 Serie C 1-2
2008/09 Serie B 1-1
2013/14 Serie B 0-1
2017/18 Serie B 1-1
e’ la volta buona
Confesso che non conoscevo questa statistica: Avellino come Milan a livello di gare di campionato al Castellani… mai sconfitto.
Credo siano gli unici 2 casi fra tutte le squadre italiane affrontate dall’Empoli nella sua storia (ovviamente fra le squadre affrontate più volte… escludiamo i casi di squadre affrontate 1 sola volta tipo Portogruaro, Gallipoli, Alzano Virescit…).
Statistica poco rassicurante… con oltre 3000 lupi al seguito che non aspettano altro di sbranarci.
Avanti Azzurro, lotta col cuore.
Per l’orgoglio e l’onore della maglia che rappresenti
Magari questa volta la perdano
Allora: esistono 4 caselline con lo zero, per l’Empoli
Mai vinto a Terni
Mai vinto a Lazio
Mai vinto in casa in campionato col Milan
Mai vinto in casa in campionato con l’Avellino