Si giocherà domani per l’ottava volta il confronto interno con l’Avellino, una sfida che voltandosi indietro mette non poca paura visto che gli azzurri nella storia non sono mai riusciti a sconfiggere gli irpini in casa propria. Un caso praticamente unico. Il bilancio infatti vede tre vittorie dei verdi e quattro pareggi.

Il primo storico confronto risale alla serie A 86-87, e l’Avellino portò a casa il successo per 1-0 grazie al gol Schachner. L’anno successivo le due squadre si rimisero faccia a faccia nel massimo campionato e la gara terminò 0-0. Stesso punteggio anche per il terzo confronto storico giocato l’anno seguente ma in serie B. Le due squadre si ritrovano poi nella serie C 1994/95, campionato che vide la promozione in B dell’Avellino e ad Empoli gli irpini vinsero 2-1. Arriva poi un 1-1 nel gennaio del 2009 con gol azzurro di Lodi, e la vittoria irpina nel vincente campionato 2013-14: 0-1 gol di Izzo che sarà in campo anche domani. L’ultimo precedente è datato febbraio 2018 con gara terminata 1-1 con i gol di Zajc e D’Angelo.

Vediamo la cronistoria delle gare giocata ad Empoli tra azzurri e biancoverdi:

1986/87 Serie A 0-1

1987/88 Serie A 0-0

1988/89 Serie B 0-0

1994/95 Serie C 1-2

2008/09 Serie B 1-1

2013/14 Serie B 0-1

2017/18 Serie B 1-1