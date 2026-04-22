Si è svolta questa mattina la festa finale della Scuola del Tifo, progetto che da tanti anni viene portato avanti dall’Unione Clubs Azzurri e che rappresenta senza dubbio un fiore all’occhiello per la città. La giornata conclusiva, che storicamente si è sempre tenuta al Palazzo delle Esposizioni, quest’anno ha avuto come cornice, per la prima volta, lo stadio Carlo Castellani. Presenti tantissimi bambini, che hanno dato vita a una suggestiva coreografia formando la scritta “Empoli” al centro del campo.
Non è mancato il tradizionale incontro con i calciatori azzurri, che si sono fermati per firmare autografi e consegnare piccoli doni, come avviene ogni anno. Ha preso la parola anche mister Fabio Caserta, che ha voluto lasciare un messaggio ai giovani tifosi presenti. Alla manifestazione hanno partecipato anche le istituzioni cittadine, a partire dal sindaco di Empoli Alessio Mantellassi e dall’assessore allo sport Laura Mannucci.
Quello della Scuola del Tifo è un percorso che accompagna tutto l’anno scolastico e che trova proprio in questo periodo, con la conclusione delle attività didattiche e l’avvicinarsi della fine della stagione sportiva, il suo momento più significativo. Una giornata come sempre ricca di emozioni, con l’auspicio che abbia colpito anche quei calciatori che non avevano mai vissuto un’esperienza simile e che possa rappresentare uno stimolo in più in vista delle ultime tre partite di campionato.
Non mi stancherò mai di applaudire questa splendida iniziativa, anche ai bambini e bambine un immenso applauso AZZURRO.
Spero che i bambini abbiano sputacchiato i giocatori
I bambini, la loro innocenza, la loro passione, il loro candore, la loro gioia, il loro entusiasmo: tutte cose che non potranno mai retrocedere.
Che bello! Una ventata d’aria fresca ❤️
Enloco vergognati di quello che hai scritto!!!
Ma come si fa a mischiare tutte le nostre frustrazioni, arrabbiature di noi tifosi “adulti” con il senso dell’iniziativa che va proprio contro al senso di quello che hai scritto…
Come veniva scritto anni fa quando eravamo in serie A con discreti risultati ed alle prime difficoltà qualcuno scriveva che a qualche tifoso ci voleva un pò di serie C per i motivi che non sto a scrivere, ecco ci siamo purtroppo vicini e l’unica cosa positiva della cosa (sempre si ci iscriveremo come penso) è proprio quello, far rimangiare un pò di pane duro e scremare chi ama l’Empoli a prescindere…e poi ripartire tutti (si spera con nuovi programmi ed energie).
1- era una battuta
2- nessuno ha detto niente rispetto all’iniziativa che ho sempre ritenuto lodevole.
3- l’ho scritto qui, non sono certo andato dai bambini a dire di sputacchiare.
4- a me in Serie C non mi scremi.