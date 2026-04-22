Si è svolta questa mattina la festa finale della Scuola del Tifo, progetto che da tanti anni viene portato avanti dall’Unione Clubs Azzurri e che rappresenta senza dubbio un fiore all’occhiello per la città. La giornata conclusiva, che storicamente si è sempre tenuta al Palazzo delle Esposizioni, quest’anno ha avuto come cornice, per la prima volta, lo stadio Carlo Castellani. Presenti tantissimi bambini, che hanno dato vita a una suggestiva coreografia formando la scritta “Empoli” al centro del campo.

Non è mancato il tradizionale incontro con i calciatori azzurri, che si sono fermati per firmare autografi e consegnare piccoli doni, come avviene ogni anno. Ha preso la parola anche mister Fabio Caserta, che ha voluto lasciare un messaggio ai giovani tifosi presenti. Alla manifestazione hanno partecipato anche le istituzioni cittadine, a partire dal sindaco di Empoli Alessio Mantellassi e dall’assessore allo sport Laura Mannucci.

Quello della Scuola del Tifo è un percorso che accompagna tutto l’anno scolastico e che trova proprio in questo periodo, con la conclusione delle attività didattiche e l’avvicinarsi della fine della stagione sportiva, il suo momento più significativo. Una giornata come sempre ricca di emozioni, con l’auspicio che abbia colpito anche quei calciatori che non avevano mai vissuto un’esperienza simile e che possa rappresentare uno stimolo in più in vista delle ultime tre partite di campionato.