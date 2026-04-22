Grave
La gara casalinga con la Virtus Entella era stata descritta come una sorta di ultima spiaggia per evitare il tracollo. Una specie di “bonus” interno da capitalizzare contro un’avversaria che, su 17 gare lontano da Chiavari, aveva racimolato la miseria di 7 punti. Gli azzurri avevano un solo risultato a disposizione per fugare parte dei cattivi pensieri emersi nel corso degli ultimi, orribili tre mesi di campionato. Vincere per sopravvivere. Tre punti per dare un segnale di vitalità e offrire un moto d’orgoglio. È venuto fuori un modestissimo pareggio in rimonta tra le perplessità e il fatalismo di una platea che fatica ancora a credere a ciò a cui ha dovuto assistere. L’Empoli ha dimostrato, ancora una volta, di non avere la spina dorsale per affrontare un momento sportivamente difficilissimo. Una sorta di psicodramma determinato dall’impotenza della squadra a sottrarsi da una situazione che non aveva preventivato. Il pareggio interno con la Virtus Entella, che fa seguito al nulla cosmico di Genova e Padova, rappresenta il punto più basso toccato dagli azzurri negli ultimi trent’anni.
Lento
Adesso si fa durissima. Non solo per la pochezza perpetrata in un girone di ritorno da incubo ma anche per un calendario oggettivamente quasi inaccessibile. Abbiamo a che fare con 180 minuti in cui gli azzurri saranno di scena in trasferta contro le prime due della classe in volata per la serie A e al cospetto di un Avellino rinfrancato dalla cura Ballardini. Gli stessi benefici che, purtroppo, non possono essere attribuiti alla gestione di mister Fabio Caserta, ultimo allenatore in ordine di tempo a gestire lo sviluppo di una stagione in cui è stato sbagliato tutto ciò che era possibile sbagliare. Da quando l’ex tecnico di Bari e Catanzaro si è seduto sulla panchina azzurra, non è arrivato quello scossone emotivo che era lecito aspettarsi. Appena 6 punti in 6 gare e la rocambolesca vittoria interna con il Pescara a illuminare con una fioca luce le tenebre più scure. Le ultime tre partite (Samp, Padova, Virtus Entella) hanno messo definitivamente in mostra i limiti caratteriali di una squadra ormai sull’orlo di una crisi di nervi.
Adagio
Prima dell’espulsione che priverà in laguna gli azzurri del suo allenatore, Fabio Caserta aveva operato alcune scelte parse decisamente discutibili. Contro l’Entella non si è visto scendere in campo Saporiti, l’unico insieme all’estro di Elia e alla generosità di Shpendi, in grado di impensierire le difese avversarie. Si è invocato a gran voce l’utilizzo di una difesa a 4 quando è ormai evidente che questa squadra non abbia i crismi strutturali per interpretare un modulo diverso da quello, non a caso, utilizzato per quasi tutto il torneo. Una girandola incoerente di scelte offensive senza soluzione di continuità. Al debutto con il Mantova, fiducia a Ilie prima che il romeno finisca definitivamente ai margini. Contro la Samp, si prova la carta Nasti. Contro il Padova, via al tentativo di rispolverare un Popov finito per mesi in naftalina. Nel match con l’Entella, torna d’attualità il nome di Fila. Una spruzzata di Ceesay in qua e là, spesso fuori ruolo e in abiti tattici a oggi ancora indefiniti. Risultato? Una malinconica perdita di fiducia da parte di quasi tutti i giocatori offensivi. A oggi serve una sorta di miracolo sportivo. L’imponderabile che talvolta fa capolino anche negli scenari apparentemente più catastrofici.
Bisogna comunque provare a agganciare lo spareggio
Magari la Juve Stabia non si iscrive al prossimo campionato.
Mi dispiace dirlo, perché da fuori sembra una brava persona, ma Caserta è in confusione totale e sembra che abbia creato più confusione che altro…. a questo punto, dato che siamo già nella fossa, proverei con l’allenatore della Primavera, almeno lui ha l’entusiasmo della vincita di un campionato…. siamo veramente una squadra triste!!!! Quanto ai giocatori, non mi sembra che a nessuno e dico nessuno interessi come finisca questa stagione…. veramente dei professionisti di 💩!!!!!
Ma veramente pensi che l’allenatore della Primavera possa risolvere la situazione?…la scossa “morale” non ci può più essere in quanto non è avvenuta con il cambio di tre allenatori non credo che arrivi con il quarto…la scossa “tecnica” non è arrivata neppure con il cambio di modulo invocato da tanti me compreso…a tre giornate dalla fine cosa potrebbe dare o fare un allenatore che ha esperienza solo di Primavera 2?…dobbiamo giocare a Venezia e Monza lanciatissime verso la A, quindi l’unica partita “disponibile” è in casa con l’Avellino…un nuovo mister non avrebbe neppure il tempo di “provare” qualche schema nuovo…se vuoi cambiare nuovamente l’allenatore l’unica possibilità è di riprendere Pagliuca o Dionisi…altre strade sono impercorribili…(visto che Pagliuca ha ancora un anno di contratto non sarebbe male richiamarlo per fare la serie C il prossimo anno…per questa categoria credo che sia un ottimo allenatore)…inoltre, quando abbiamo preso il terzo allenatore, sul mercato c’era un nome sicuro ed affidabile per la nostra situazione: Ballardini…ma hanno preso Caserta quindi ormai è inutile piangere sul latte versato…
Il campionato dell’Empoli ricorda quello del Frosinone dello scorso anno: appena retrocesso, invischiato nella lotta per salvarsi, graziato dai playout per il fallimento del Brescia.
E’ brutto sperare nelle disgrazie altrui ma chissà che il Brescia di quest’anno non sia la Juve Stabia. Altre possibilità- a meno di miracoli- non ne vedo.
Già arrivare ai playout, messi come siamo, sarebbe un successo.
Le ultime prove della squadra sono sconfortanti: con l’Entella si è regalato il solito gol agli avversari e dopo il pareggio non si è fatto praticamente nulla.
Caserta dopo le partite con Mantova e Spezia sembrava avesse dato carattere alla squadra: già col Pescara le cose sono cambiate, dopo sono precipitate e lui sembra non capirci più nulla: lasciare fuori Saporiti con l’Entella è stata una decisione inspiegabile.
Fare 4 punti nelle ultime tre gare è al momento una missione quasi impossibile, ma bisogna almeno provarci. Sperando che gli altri facciano peggio.
La Juve Stabia vive un momento di incertezza societaria, con rischi concreti riguardanti la stabilità finanziaria che potrebbero compromettere l’iscrizione al prossimo campionato, come segnalato da il Centro. Nonostante i recenti pagamenti, permane il rischio di penalizzazioni, evidenziato da Diretta, legato al disimpegno dell’azionista di maggioranza Solmate.
il Centro
il Centro
+2
Ecco i punti chiave della situazione:
Rischio Iscrizione: Le incertezze finanziarie sollevano dubbi sulla capacità del club di iscriversi al prossimo campionato di Serie B.
Penalizzazioni in Vista: Si prospetta una penalizzazione di 2 punti per la prossima stagione, secondo Padova Sport.
Situazione Societaria: Il disimpegno di Solmate, l’azionista di maggioranza, ha creato instabilità, sebbene ci siano stati tentativi di rispettare le scadenze federali.
Dubbi dei Tifosi: Alcune fonti sui social media, come questo gruppo Facebook, sollevano preoccupazioni sul futuro, suggerendo che i problemi finanziari potrebbero portare a serie difficoltà nell’iscrizione al prossimo campionato.
Opera in 3 atti:
Grave:
Grave come la situazione socie.taria che l’Empoli sta vivendo da 3/4 anni. Stampa, tifosi, città. Tutti al servizio di monte boro senza batter ciglio. Grave e ancor più grave é l’aver incassato una settantina di milioni tra sponsor paracadute e giocatori e averne spesi forse 2 per questa squadra fatta di prestiti e giocatori scarisssimi ma giovani. Giovani, attenzione! I giovani per i quali tanti qua facevano salti di gioia tra fine agosto e inizio settembre e ci ricordiamo tutti i nomi di chi scriveva qua che puntavamo ai playoff, e come dargli torto avendo il sesto l’onte ingaggi della B.
Lento
I tifosi sono lenti a capire la gravità della situazione. Lenti a capire che la società sta facendo i giochini che altrove non accadono perché società con vertici societari che non sono parenti o amici dei figli. Lenti a capire che pian piano si sta scivolando verso la zona bassa della classifica, lenti a capire che alla fine dei conti hanno abboccato come dei creduloni alla chiamata a raccolta tra Padova e entella coi biglietti a due euro.
Adagio
Assopimento generale costante. Basta rivedere il gol che abbiamo preso a Padova e domenica scorsa. Guarino, che a inizio anno sembrava il nostro top player, é certamente uno dei più scarsi che abbiamo e gioca pure titolare. Non parliamo di tutto il resto che é meglio. É un inabissamento costante. Adagio sì ma neanche troppo.
Monteboro che ti ha fatto fare:
17 volte la Serie A
13 volte la Serie B
1 Coppa UEFA
1 Settimo posto in A
1 Decimo posto in A
2 Scudetti primavera
1 Torneo di Viareggio
Sei del 94 no? Non hai mai visto la Serie C e ti ergi a giudice?
Numeri inequivocabili, che parlano da soli; quest’anno è stato sbagliato tutto, ma direi che ci può stare. Eppoi (ripeto) i drammi della vita sono ben altri. La Serie C non è il Demonio. Da lì veniamo, da lì ricostruiremo.
Sono d’accordo con Bucalossi, ricominciamo tutto da capo. La nostra storia è storia, basta. La serie C sarebbe un nuovo inizio che potrebbe portare con se nuovi obiettivi e nuovi valori. Ripartire per ricominciare il cammino non è mica poi così male no?