I PIÙ I MENO – L’ottimo rendimento e la prolificità in trasferta – Le ultime sconfitte potrebbero dare negatività – La rabbia e la voglia accumulate – Giocare al Penzo non è mai semplice

L’Empoli va a far visita al Venezia, trasferta mai semplice che spesso ci ha visti tornare a casa con zero punti in saccoccia. Il fattore-campo può essere determinante e l’Empoli dovrà far valere la sua forza in trasferta. Inoltre la squadra, reduce da tre sconfitte consecutive, dovrà evitare il contraccolpo psicologico.

Positivamente c’è da considerare il ruolino dell’Empoli in trasferta e i suoi numeri offensivi: 14 gol non sono pochi e gli azzurri hanno perso solamente 1/3 delle partite finora disputate (contro Milan, Atalanta e Lazio). Inoltre la rabbia e la voglia accumulate nelle ultime tre gare può essere un’arma a nostro favore.