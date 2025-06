Il toto-allenatore in casa Empoli è ufficialmente entrato nella fase calda. Dopo la retrocessione in Serie B maturata all’ultima giornata, il club azzurro è chiamato a voltare pagina. E, salvo colpi di scena clamorosi che ci prenderebbero in pieno contropiede, Roberto D’Aversa non sarà l’uomo della ripartenza. Va ricordato, però, che D’Aversa è ancora sotto contratto con l’Empoli fino a giugno 2026, il che significa che, in caso di divorzio senza nuova destinazione per il tecnico abruzzese, il club toscano sarà comunque tenuto a corrispondergli lo stipendio.

Nel frattempo, dalla “stanza dei bottoni” di Monteboro filtra ben poco. Il massimo riserbo è la linea scelta dalla dirigenza, ma qualche indizio inizia lentamente a emergere, anche se non ancora sufficiente per tirare conclusioni definitive. Nei giorni scorsi avevamo tracciato un primo identikit dei possibili candidati alla panchina azzurra, e oggi la sensazione è che qualcuno abbia guadagnato qualche metro sugli altri. Il nome più caldo al momento sembra essere quello di Guido Pagliuca, classe 1976, originario di Cecina. Dopo una stagione eccellente alla guida della Juve Stabia, con cui ha raggiunto i playoff di Serie C, il tecnico toscano pare pronto a un salto di categoria. Piace per diversi motivi: è un profilo maturo ma non “vecchio”, ha idee chiare, voglia di affermarsi e una conoscenza tattica solida. Il suo sistema di gioco preferito è la difesa a tre, uno schema da cui l’Empoli arriva e che potrebbe essere mantenuto anche nella prossima stagione, magari con interpreti differenti.

Dalla Campania, dove seguono da vicino le vicende delle Vespe, confermano che Pagliuca potrebbe lasciare Castellamare. Anzi, si parla di un incontro previsto intorno al 7 giugno tra l’allenatore e la dirigenza gialloblù per discutere il futuro. Una data che, però, sembra in leggera contraddizione con quanto dichiarato dal presidente azzurro Fabrizio Corsi, che aveva lasciato intendere una scelta più celere per la guida tecnica. Un elemento che potrebbe far riflettere, ma che non esclude nulla. Naturalmente, nulla è ancora scritto, e la storia recente dell’Empoli ci insegna che le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Basti pensare che lo scorso anno, D’Aversa arrivò a fari spenti, quando nessuno lo considerava tra i nomi caldi per la panchina.

La sensazione è che la prossima settimana sarà decisiva, sia per chiarire la posizione definitiva dell’attuale tecnico per stringere il cerchio attorno al nome che dovrà guidare la ricostruzione azzurra in Serie B. Da evidenziare che, nelle ultime ore, sarebbe uscita una voce che vorrebbe anche il Genoa (oltre al Monza in B) interessato a questo allenatore.