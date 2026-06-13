Il portiere Andrea Fulignati è stato tra i protagonisti in positivo di questa stagione in azzurro, spesso il migliore in campo salvando in diverse occasioni la squadra, e tutti i tifosi azzurri sognano di vederlo indossare ancora questi colori anche nella prossima stagione. Come sappiamo, Andrea è arrivato in prestito dalla Cremonese e la mancata promozione in Serie A degli azzurri non ha fatto scattare l’obbligo di riscatto che il club vantava sul portiere. Quindi dal 1 luglio Fulignati sarà a tutti gli effetti un giocatore della Cremonese.

E stando a quanto arriva da Cremona, come riportato dal quotidiano locale La Provincia, la società grigiorossa avrebbe tutta l’intenzione di affidare la porta proprio a Fulignati essendo di proprietà e volendo sfruttare un giocatore di grande esperienza e temperamento per la categoria. Inoltre proprio la retrocessione in B della Cremonese non agevola le speranze di un possibile ritorno in maglia azzurra visto che il portiere titolare di quest’anno, Audero, tornerà al Como e il suo vice, Silvestri, va a scadenza di contratto.

Vedremo nelle prossime settimane l’evolversi della vicenda, l’augurio di tutti i tifosi azzurri è quella di poter rivedere Andrea a difesa della porta azzurra ma il rischio concreto è quello di trovarselo da avversario nella prossima stagione con la maglia della Cremonese.