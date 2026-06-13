Il portiere Andrea Fulignati è stato tra i protagonisti in positivo di questa stagione in azzurro, spesso il migliore in campo salvando in diverse occasioni la squadra, e tutti i tifosi azzurri sognano di vederlo indossare ancora questi colori anche nella prossima stagione. Come sappiamo, Andrea è arrivato in prestito dalla Cremonese e la mancata promozione in Serie A degli azzurri non ha fatto scattare l’obbligo di riscatto che il club vantava sul portiere. Quindi dal 1 luglio Fulignati sarà a tutti gli effetti un giocatore della Cremonese.
E stando a quanto arriva da Cremona, come riportato dal quotidiano locale La Provincia, la società grigiorossa avrebbe tutta l’intenzione di affidare la porta proprio a Fulignati essendo di proprietà e volendo sfruttare un giocatore di grande esperienza e temperamento per la categoria. Inoltre proprio la retrocessione in B della Cremonese non agevola le speranze di un possibile ritorno in maglia azzurra visto che il portiere titolare di quest’anno, Audero, tornerà al Como e il suo vice, Silvestri, va a scadenza di contratto.
Vedremo nelle prossime settimane l’evolversi della vicenda, l’augurio di tutti i tifosi azzurri è quella di poter rivedere Andrea a difesa della porta azzurra ma il rischio concreto è quello di trovarselo da avversario nella prossima stagione con la maglia della Cremonese.
Ah perché c’era la possibilità che rimanesse? per me, e dopo la retrocessione della Cremonese, era allo 0%…. e comunque un portiere top per la B, come è lui, fa bene a guardare ad altri lidi, dove ci sono più soldi e meno problemi….
Mah, io non mi strappo i capelli se non torna
Comprensibili i meccanismi di mercato e mi dispiace per Fulignati che quest’anno ci ha messo l’anima ma un portiere ce l’abbiamo già, Seghetti..
povero a noi
che fine
Vabbé, la scoperta dell’acqua calda
Mi dispiace ma abbiamo altri tre ottimi portieri per fare un campionato tranquillo.
Testa al nuovo socio e al Mister, il resto sarà una naturale conseguenza.
si affrontiamo la serie b con lo scarso e sottocategoria Seghetti..annata peggiore della precedente
Vedo che nei commenti dilaga “l’ottimismo”… Il motto dei tifosi empolesi diventerà: “Se tutto va bene, siamo rovinati!” XD
Dispiace piu per il carisma e ls personalita in campo e nello spogliatoio che per il valore tecnico che perdiamo. Avanti con Seghetti ed occorre aumentare carisma e personalita in altre zone di campo, per esempio a centrocampo.
Ma quale seghetti?
Non siete lucidi.
Perché? Seghetti è bravo, il portiere è l’ultimo dei problemi.
fate i tifosi e non i tecnici
banda di commentari frustrati!
ps Dario Plaza tu stimoli tanto i nostri ragazzi giovani a darci una mano…
venvvia Fiorentino del Ca..o,
oppure genitore invidioso!
Qui bisogna partire da un presupposto … e cioè dal fatto che hai avuto in organico il miglior portiere della serie B … Un portiere che son convinto rimarrebbe ancora volentieri ad Empoli … Un portiere che la Cremonese non ha portato con se in A NON RITENDOLO IDONEO … quindi personalmente farei di tutto per continuare con l’Empoli … Naturalmente la Cremonese non te lo regala … ma non credo che il valore di Fulignati vada al disopra del milione di euro … se non si può spendere nemmeno questi dindi … davvero facciamo festa … Poi anche a livello sportivo (ma non solo) meglio giocare in una “big” che in A CI HA PARTECIPATO 17 VOLTE o meglio giocare con una semplice Cremonese che in A vanta APPENA 7 PRESENZE? OK parliamo di B, ma ormai da tantissimi anni credo che a livello di blasone non c’è partita tra le due compagini … Ragion per cui Fuli … punta i piedi … e continua con l’azzurro! ……………
ok partire da molti giovani ma vanno affiancati , non ti puoi trovare scoperto in nessun ruolo , volete fare un paragone col Frosinone che gli e andata bene ok , ma non era così scontato , anche se avevano una rosa ampia di giovani tra i 24 e i 26 anni con qualche trentenne , se si vuole copiare o si fa a modo o no così tanto per fare , vecchi rotti , gente da rilanciare , e giocatori inesperti , va bè giocare alla roulette ma così e troppo rischioso …
aveva anche qualche ventenne che comunque non sono partiti titolari si sono presi il posto perché erano forti….
c’è differenza tra metterli titolari come prima scelta …
se sono forti il posto se lo prendono e come .
Fuli rimane! Io le so tutte! Più di Enrico x lo stadio