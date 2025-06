Una partecipazione che sa di beffa, visto l’amaro epilogo della stagione, ma allo stesso tempo un ultimo romantico ammaina-bandiera nella massima categoria per i nostri colori. Colori fra i quali, ci permettiamo di segnalare agli esperti di prêt-à-porter sportivo, non figura il “lime”. Su certi argomenti il Dio del Pallone pare fra l’altro essere diventato piuttosto intransigente, punendo con la retrocessione in due occasioni su due (2018/19 e 2024/25) gli esperimenti cromatici più sbarazzini messi a punto a Monteboro. Concetto apparentemente ribadito, a livelli più “alti”, ache ieri sera all’Inter giallo-nera di Monaco… ma sarà stato sicuramente un caso. O forse no. Forse ci sono “apparenze” che sono anche “sostanza”, con buona pace di chi vorrebbe trasformare un simbolo di appartenenza che attraversa il tempo in un accessorio qualsiasi, mutevole in base ai capricci e alle mode del momento.

Tornando al Festival della Serie A, che si terrà anche quest’anno a Parma, vedrà dal 6 all’8 Giugno nella splendida cornice della Galleria San Ludovico un’esposizione di maglie gara e altri cimeli (gagliardetti d’epoca, scarpini, palloni e molto altro) per raccontare oltre 100 anni di storia del massimo campionato italiano, dagli anni ’20 del secolo scorso alla stagione appena conclusa. Ci sarà anche un’area dedicata alle vittorie della Nazionale, sempre rievocate attraverso maglie e altri cimeli. La Lega di Serie A ha affidato l’allestimento alla Lega dei Collezionisti, l’associazione che raggruppa i principali collezionisti di cimeli sportivi del nostro Paese e alla quale appartiene anche il nostro Massimiliano Ciabattini (seguono alcune foto di vari eventi curati dall’associazione a Napoli, Bologna, Parma e altre città).

La Lega dei Collezionisti riunita negli spogliatoi del Parma in occasione dell’esposizione per i 110 anni dei ducali.

Un’esperienza unica nel suo genere che traduce in concreto l’espressione “Di padre in figlio”, consentendo a diverse generazioni di tifosi di attraversare insieme la storia del nostro pallone. I visitatori troveranno così le maglie di Burnich, Cesare Maldini, Boniperti, oltre a Baggio, Paolo Rossi e Batitusta, senza dimenticare Maradona, Scirea, Falcao, Gullit, Zico e molti altri… inclusa una maglia (Massimiliano non ci ha potuto ancora rivelare quale) del nostro Empoli che in questo contesto saluterà, ci auguriamo solo temporaneamente, la Serie A.

La Galleria San Ludovico si trova in Borgo del Parmigianino n.2, facilmente raggiungibile dalla stazione FS con una passeggiata di 10’, aprirà con ingresso libero Venerdì e Sabato dalle 10:00 alle 18:00 e Domenica dalle 10:00 alle 13:00. Tutte le informazioni per partecipare al Festival le trovate qui: https://www.legaseriea.it/it/festival