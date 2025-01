I PIÙ I MENO – Morale alto per prestazioni e per i 20 punti – La pericolosità dei salenti in fase offensiva – La voglia di vincere al Castellani – Castellani stadio avaro di grandi gioie

Inizia il girone di ritorno, diciannove gare in cui gli azzurri hanno l’obbligo di portare a casa quei 16/17 punti (forse meno?) che serviranno per raggiungere la quarta salvezza consecutiva ed allungare il record di presenze di fila in serie A. Gara importante quella con il Lecce che vale uno scontro diretto ed i famosi “punti doppi”.

Si gioca al Castellani e lo stadio di casa non è certo stato fin qui un talismano. Vero che da qui sono passate molte big, proprio per questo la gara con il Lecce deve essere quella che farà tornare a casa i nostri tifosi con gioia. Il Lecce è squadra pericolosa e l’ex Marco Giampaolo preperà al meglio la sfida per far si che quanto scritto sopra non accada.