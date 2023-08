Quella di sabato sarà la quattordicesima volta degli azzurri in campionato a Monza. Guardando ai 13 precedenti, troviamo 4 vittoria del Monza, due dell’Empoli e sette pareggi.

La prima sfida si disputò il 27 settembre 1981, in C1, con i padroni di casa vittoriosi 3-0 con le reti di Galluzzo, Bolis e Ronco. Entrambe le squadre raggiunsero la Serie B e tornarono a sfidarsi, in serie cadetta, nel novembre del 1983, con ancora successo brianzolo con Marronaro e Lorini a render vano il gol di Salvatore Esposito. Doppio confronto nella stagione 1984/85: in Coppa Italia, ad agosto, Calonaci firmò il primo successo azzurro a Monza; in campionato il primo pari, con la gara che si chiuse sullo 0-0. Nel febbraio del 1986 Andrea Salvadori firmò il blitz azzurro, la prima vittoria in campionato, nell’anno che portò poi l’Empoli in A. La sfida tornò due volte nel 1988, con Gaudenzi a segnare il gol partita in favore dei padroni di casa nella gara di Coppa Italia, mentre in campionato nuovo 0-0.

All’inizio degli anni Novanta le due squadre si ritrovano in C e si sfidano per due stagioni con altrettanti pareggi: 0-0 nel marzo del 1991 e 1-1 l’anno successivo con Baldini a rispondere al vantaggio locale di Serioli. Si arriva al campionato 95/96, con le squadre in lotta per la promozione in B che si sfidano a più riprese: in campionato finisce 1-1 con Balesini a pareggiare il gol di Guidoni; nella finale di andata di Coppa Italia Balesini regala il successo agli azzurri e poi Carmine Esposito firma il gol partita nell’andata della semifinale playoff. Ancora doppia sfida nella stagione 1999/00, con gli azzurri vittoriosi a ferragosto in Coppa Italia per 4-1 (doppietta di Martusciello e reti di Cappellini e Di Natale con gol lombardo di Triuzzi) e Monza che si impose invece in campionato, 1-0 firmato Ambrosi. Il 27 maggio 2001 un nuovo successo azzurro grazie al gol di Marco Marchionni. Chiudono il quadro dei precedenti, il confronto del febbraio del 2021, chiuso 1-1 con il vantaggio di Mancuso e il pari su calcio di rigore di Boateng, e il successo 2-1 del Monza, nella prima storica sfida in A giocata lo scorso marzo, con le reti lombarde di Izzo e Ciurria con in mezzo il pari azzurro di Satriano.

Vediamo la cronistoria delle gare giocate in Brianza tra biancorossi ed azzurri:

1981/82 Serie C 3-0

1983/84 Serie B 2-1

1984/85 Serie B 0-0

1985/86 Serie B 0-1

1988/89 Serie B 0-0

1990/91 Serie C 0-0

1991/92 Serie C 1-1

1995/96 Serie C 1-1

1995/96 Play-off Serie C 0-1

1999/00 Serie B 1-0

2000/01 Serie B 0-1

2020/21 Serie B 1-1

2022/23 Serie A 2-1