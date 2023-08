Sfuma definitivamente il ritorno in azzurro di Akpa Akpro. Vi avevamo scritto nei giorni scorsi del forte inserimento del Monza nella corsa al centrocampista e nella tarda serata di oggi si sono conclusi gli accordi tra le società e il giocatore. Nella giornata di domani dovrebbe arrivare la firma e l’ufficialità.

L’operazione si è conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, probabilmente la differenza l’ha fatta un ingaggio più alto offerto dalla società brianzola al giocatore. Si chiude quindi quella che negli ultimi giorni era diventata una telenovela con il giocatore prima che aveva chiesto del tempo di attesa vista la sua voglia di tornare a giocare in Francia, poi sembrava essere arrivato l’ok per il ritorno in azzurro e infine il clamoroso dietrofront con il si al Monza. Ricordiamo che l’Empoli da tempo aveva trovato l’accordo con la Lazio.

Da capire se il centrocampista sabato potrà già essere disponibile nella gara, scherzo del destino, contro l’Empoli.