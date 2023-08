Siamo entrati nell’ultima settimana di questo lunghissimo calciomercato e il nome del trequartista azzurro Tommaso Baldanzi continua a suonare forte in questi giorni. E’ ormai noto che l’Empoli, alla luce anche dell’ottima prestazione offerta contro il Verona, punta a resistere fino alla fine alle offerte in arrivo per il giocatore ma da Firenze continuano ad arrivare rumors sul fatto di voler fare un investimento e mettere a disposizione del tecnico Italiano il giovane talento classe 2003.

La richiesta dell’Empoli è intorno ai 25 milioni di euro e in questo momento la Fiorentina, dopo i contatti avuti, non sembra voler arrivare a tale cifra.

Da quanto arriva la società viola è alle prese con la difficile situazione del centrocampista marocchino Sofyan Amrabat, dato in partenza già da giugno ma ancora alla ricerca della migliore sistemazione. Il giocatore è ai margini della squadra e la sua partenza è data come imminente. Con i soldi della sua cessione( si parla di circa 25 milioni), la Fiorentina proverebbe l’assalto definitivo al giocatore azzurro con una offerta che comprende una parte fissa e alcuni bonus in modo da avvicinarsi alla cifra richiesta.

Ovviamente essendo ormai alla vigilia della seconda giornata di campionato, se ne riparlerà nel corso della prossima settimana, quella decisiva che chiarirà una volta per tutte il futuro di Tommaso.